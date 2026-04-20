Eddie Murphy szerint időszerű volt már az életműdíja: "Ha 92 évesen kaptam volna meg, a padló közepére ürítek!"

Eddie Murphy életműdíját már tavaly novemberben odaítélték számára, melyet hivatalosan április 18-án vehetett át az Amerikai Filmintézet ő érte rendezett, sztárokkal zsúfolt gálaeseményén. A filmintézet idén 51. alkalommal adta át az amerikai filmművészet legkiemelkedőbb alakjainak szánt életműdíjat, melyet korábban olyan nagy neveknek osztottak ki, mint Alfred Hitchcock, Jack Nicholson, Clint Eastwood, Steven Spielberg, Tom Hanks, Diane Keaton, George Clooney — a teljesség igénye nélkül.

Minden bizonnyal Eddie Murphy életműdíjáról kérdezte őt régi barátja, Mike Myers (Fotó: Amy Katz)

Eddie Murphy AFI-díjára a teljes filmvilág kíváncsi volt

A szombati gálaeste elejétől végéig az Eddie Murphy-filmekről szólt, melyek javarészt a nyolcvanas, kilencvenes és kétezres évek legjobb vígjátékai közé tartoznak. A rendezvényen megjelentek a komikus jól ismert kollégái és barátai, Martin Lawrence, Stevie Wonder, Colman Domingo, Keegan-Michael Key és Keenan Thompson megannyi más név mellett. A színpadon tiszteletét adta a Shrek-filmekből ismert Mike Myers is — melyekben Murphy a Szamár karakterét alakította — és a tőle megszokott humornak adózva még a zöld szörnyeteg maszkját is magára öltötte.

Némi mókázás és hivatalos tiszteletadást követően pedig elkövetkezett a pillanat, amire mindenki várt: Spike Lee átadta Eddie Murphynek a csillagszobrocskát.

A komikus bár meghatódott a köré szervezett gálaest miatt, mégse könnyezett az elismeréstől — de volt lélekjelenléte viccelődni például azzal, hogy ezt a szobrot nagyobbnak képzelte el. A beszédét pedig azzal folytatta, hogy ez az elmúlt egy hónap áldásos pillanatokkal volt tele.

„Most lettem 65 éves. Épp a napokban született meg első fiú unokám és harmadik lány unokám. Olyan, mintha esőként hullana rám az áldás ebben a hónapban. Nagyon sok dolog történt és ehhez a díjhoz muszáj kicsit magamba néznem, mert néha tényleg kivárják, hogy nagyon öreg legyen valaki, hogy megkaphassa” — mondta Eddie Murphy, megnevezve Mel Brookst és Francis Ford Coppolát, akik 86 évesen vehették át az életműdíjat, valamint a legidősebb Lilian Gisht, aki 92 évesen kapta meg ezt az elismerést.

Ha 92 éves koromig kellett volna várnom, idejövök és azt mondom: „Kapjátok be! Kapja be mindenki!” — majd a padló közepére ürítek.

— folytatta bátor komikummal a színész.