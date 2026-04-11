Ilyen gyomrost rég kaptunk: a Netflix új sorozata utolsó két részén eldobod az agyadat

Ritkán lepődünk meg ennyire sorozaton, mint a minap. Az Ez hiba volt Netflix-sorozat nem váltja meg a világot, ám főleg az utolsó két részének köszönhetően akkora tockost kapunk, hogy szinte könyörgünk a folytatásért.
Dan Levy az Ez hiba volt című sorozata keresi önmagát
Ahogy nemrég írtuk, Dan Levy kanadai komikus Hollywood egyik legjobb tollú és humorú írója, hírnevét ugyanis a 2010-es évek egyik legjobb sorozatának, a Magyarországon még mindig nem látható Schitt’s Creek-nek köszönheti. Az elmúlt hat évben többek között Mundruczó Kornél legújabb filmjében is forgatott a 42 éves színész, miközben évekig készült egy újabb nagy dobásra a sorozatok világában. A Schitt’s Creekkel nagyon magasra rakta a mércét, ami szinte megugorhatatlan, annyira jól eltalálta a minden vagyonát elvesztő Rose család „motelrevüjét”. Levy gondolt egyet, és a humor mellé akciót, valamint egy kis drámát is csempészett az Ez hiba volt forgatókönyvébe. Az ötlet jó volt, az arányokkal viszont bajba került az íróként és producerként is munkálkodó Levy, emiatt „csupán” egy szórakoztató sorozatot készített, amit az utolsó két része mentett meg a középszerűségtől.
Ez hiba volt a Netflix részéről?
Egy pillanatig sem, ugyanis a 8 részes széria ígéretes alapötletére könnyen nyílhatott a streamingszolgáltató tárcája. Egy teljesen diszfunkcionális család három gyerekét; a született feleség Natalie-t, a teljesen zűrös Morgant és a lelkész Nickyt éppen haldokló nagymamájuk, valamint kissé hangos és idegbajos, politikai ambícióit dédelgető anyjuk társaságában ismerjük meg. A 90 éves nagyi itthagyja a földi létet, de Morgan és Nicky az anyjuk nyomására valami kedves ajándékkal szeretnék a mamát a mennyekbe küldeni. A bukott színésznő és tanár, Morgan így egy török mindenes üzletből ellop egy feltűnően szép nyakláncot, amivel a helyi török, orosz és brazil maffiát is magára, illetve magára és bátyjára szabadítja. A sok titkot őrző, kissé tutyimutyi lelkésznek így is megvan a maga baja, de pár perccel később már pisztollyal az arcában találja magát. Innentől eredendő bűn lenne spoilerezni, annyit viszont elárulhatunk, hogy az egyik legőrültebb maffiatörténet szem- és fültanúi lehetünk nyolcszor fél órán keresztül. Na, de vissza az arányokra!
Levy forgatókönyve vicces, egy-egy poénjánál néha muszáj megállítani a lejátszást, mert nincs ember, akinek elég nagy lenne a tüdőkapacitása ahhoz a röhögéshez, amit az Ez hiba volt okoz. A gond a drámainak szánt részekkel van, ahol tempótlanná válik a széria, és sokat időzik olyan kérdéseken (Nicky magánélete, a maffiahálózat egy-két tagjának története), amelyek nem viszik előrébb a cselekményt. Nem beszélve az édesanyjuk sztorijáról, ami elképesztően erős szál, de a fő történethez szinte semmit sem tesz hozzá, ezzel szemben gyakorlatilag főszereplővé válik. Szerencsére a mindig remek Laurie Metcalf játssza Lindát, aki akkor is vicces, ha meg sem szólal.
Az első hat rész vicces, kicsit maffiáskodó, kicsit drámázó epizódjai után már majdnem leírtuk a szériát egy korrekt középszerű darabnak, de az utolsó két rész őrült, meglepő, sőt szinte sokkoló fordulatai után a legszkeptikusabb nézők szemöldöke is felszalad. A sztori ha nem is 180, de egy jó 120 fokot biztosan fordul, és olyan véggel enged el minket, ami a happy endtől legalább annyira messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. Sőt, a testvérek eredeti problémái szinte eltörpülnek a nyakláncbalhé mellett. A széria sikít a folytatásért; a maga módján kerek így is a történet, de „innen szép nyerni” alapon érdekes lenne újabb nyolc részben megnézni, hogyan alakul a család sorsa.
Dan Levy és Taylor Ortega kirobbanó
A széria sikere valóban Nicky és Morgan párosán múlik. Levy magához képest egész visszafogottra írta a poénjait, a Schitt’s Creek életművész hipszterének szolidabb változatában is remekel, de partnere, Taylor Ortega ellopja a show-t. A 36 éves komika nagy kiugrása az Ez hiba volt, eddig ugyanis nem kapott jelentősebb szerepet Hollywoodban, de ezután reméljük, égni fognak a vonalai, mert Morgan szerepében feledhetetlen.
Az Ez hiba volt minden része elérhető a Netflixen.