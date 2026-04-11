Ilyen gyomrost rég kaptunk: a Netflix új sorozata utolsó két részén eldobod az agyadat

Ritkán lepődünk meg ennyire sorozaton, mint a minap. Az Ez hiba volt Netflix-sorozat nem váltja meg a világot, ám főleg az utolsó két részének köszönhetően akkora tockost kapunk, hogy szinte könyörgünk a folytatásért.

Ahogy nemrég írtuk, Dan Levy kanadai komikus Hollywood egyik legjobb tollú és humorú írója, hírnevét ugyanis a 2010-es évek egyik legjobb sorozatának, a Magyarországon még mindig nem látható Schitt’s Creek-nek köszönheti. Az elmúlt hat évben többek között Mundruczó Kornél legújabb filmjében is forgatott a 42 éves színész, miközben évekig készült egy újabb nagy dobásra a sorozatok világában. A Schitt’s Creekkel nagyon magasra rakta a mércét, ami szinte megugorhatatlan, annyira jól eltalálta a minden vagyonát elvesztő Rose család „motelrevüjét”. Levy gondolt egyet, és a humor mellé akciót, valamint egy kis drámát is csempészett az Ez hiba volt forgatókönyvébe. Az ötlet jó volt, az arányokkal viszont bajba került az íróként és producerként is munkálkodó Levy, emiatt „csupán” egy szórakoztató sorozatot készített, amit az utolsó két része mentett meg a középszerűségtől.

Ez hiba volt a Netflix részéről?

Egy pillanatig sem, ugyanis a 8 részes széria ígéretes alapötletére könnyen nyílhatott a streamingszolgáltató tárcája. Egy teljesen diszfunkcionális család három gyerekét; a született feleség Natalie-t, a teljesen zűrös Morgant és a lelkész Nickyt éppen haldokló nagymamájuk, valamint kissé hangos és idegbajos, politikai ambícióit dédelgető anyjuk társaságában ismerjük meg. A 90 éves nagyi itthagyja a földi létet, de Morgan és Nicky az anyjuk nyomására valami kedves ajándékkal szeretnék a mamát a mennyekbe küldeni. A bukott színésznő és tanár, Morgan így egy török mindenes üzletből ellop egy feltűnően szép nyakláncot, amivel a helyi török, orosz és brazil maffiát is magára, illetve magára és bátyjára szabadítja. A sok titkot őrző, kissé tutyimutyi lelkésznek így is megvan a maga baja, de pár perccel később már pisztollyal az arcában találja magát. Innentől eredendő bűn lenne spoilerezni, annyit viszont elárulhatunk, hogy az egyik legőrültebb maffiatörténet szem- és fültanúi lehetünk nyolcszor fél órán keresztül. Na, de vissza az arányokra!