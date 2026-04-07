A filmes matuzsálem még nem akar visszavonulni – íme a 87 éves Francis Ford Coppola legjobb rendezései

87 éves lett A keresztapa atyja, a vietnámi dzsungeles rémálmok királya, Francis Ford Coppola filmrendező. Bár már jócskán benne van a korban, és több mint 60 éve rendez, még közel sem fújt visszavonulót a filmszakmából. Íme a születésnapos rendező legjobb alkotásai!

Francis Ford Coppola még mindig nem tervez visszavonulni (Fotó: Rocco Spaziani/Spaziani)

Coppola családja: a művészi vénával megáldott klán

Francis Ford Coppola családi háttere is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy alkotói pályára lépjen. Édesanyja színésznő volt, édesapja zeneszerző, így a kreatív energiák már a bölcsője körül is ott lengtek 1939. április 7-én, amikor világra jött Detroitban, egy amerikai-olasz család második gyermekeként. Nem ő volt az egyetlen sikeres Coppola-leszármazott. A rendező lánya, Sofia Coppola szintén filmrendezőként arat sikereket, neki köszönhetjük az Elveszett jelentést, mellyel Oscar-díjat is nyert. A név megtévesztő lehet, ami nem véletlen, hiszen Nicolas Cage is a Coppola-dinasztia tagja, a rendező unokaöccse, aki karrierje kezdetén szándékosan hagyta el a Coppola nevet, mondván saját jogán akar sikeres lenni, és nem a származása miatt.

Talán kevesen tudják, hogy Nicolas Cage Francis Ford Coppola unokaöccse (Fotó: Rastar/NORTHFOTO)

Coppola karrierje

Ahogy számos más kollégája, Francis Ford Coppola is alulról mászta meg a filmszakmai ranglétrát. Első rendezése előtt rendezőasszisztensként dolgozott, és más pozíciókban is kipróbálta magát Roger Corman rendező mellett. Első önálló rendezését – a Dementia 13 című filmet –, ahol már saját névvel szerepelt a stáblistán, 1963-ban készíthette el. Ezután folyamatosan dolgozott újabb és újabb forgatókönyveken és drámaadaptációkon társíróként. Így kapta első Oscar-díját is az 1970-es A tábornok című filmért. Nevét azonban az 1972-ben készült A keresztapa című rendezésével írta be kitörölhetetlenül a filmtörténetbe.

A keresztapa sikere örökre bebetonozta Francis Ford Coppolát Hollywoodba (Fotó: Entertainment Pictures/NORTHFOTO)

Francis Ford Coppola filmjei, amikre mindenki emlékszik

A keresztapa Mario Puzo regénye alapján készült. A Corleone klán fejét a nemrég születésnapos Marlon Brando alakította, aki rendkívül elkötelezett volt a szerepe iránt. A film minden idők egyik legnagyobb bevételt generáló mozija lett, 3 Oscar-díjat nyert és egy legjobb rendezőnek járó jelölést is hozott Coppolának. Számos filmes listán, legyen az végletekig szakmai vagy pusztán lelkes amatőr filmrajongói, az első 10-ben szerepel, például az IMDB 250-es toplistáján is töretlenül a 2. helyet foglalja el. A ‘70-es évek volt Coppola talán legtermékenyebb időszaka, legalábbis legjelentősebb rendezéseit mind ekkortájt készítette. A keresztapa elsöprő sikerei után 2 évvel jött a második rész, mely vetekedett az első sikereivel, és összesen 6 Oscar-díjat hozott a konyhára, köztük a legjobb rendezés és a legjobb forgatókönyv kategóriában. A Coppola által felfedezett Al Pacino Michael Corleone szerepében még inkább kibontakoztathatta tehetségét, és a trilógia harmadik részéig vitte karakterét, bár ez az utolsó film messze elmaradt az első kettő sikerétől.