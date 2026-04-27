Pofátlan módon nyúlták le az amerikaik Godzillát: pár nap alatt lopták el a japán eredetit!

A Godzilla-filmekből lassan Dunát lehetne rekeszteni; a vásznon először 1954-ben jelent meg a japán eredeti. Két évvel később érkezett az első amerikai változat, a Godzilla, King of the Monsters!, ám klasszikus újrázás vagy újraértelmezés helyett inkább pofátlan lenyúlás történt.

Godzilla Amerikában politikailag korrekten zúzott

A japán készítők nem gondolták, hogy alig több mint 10 évvel a hirosimai atomtámadás után bármelyik amerikai producer üzletelni szeretne velük a Godzilla-film jogait illetően. Joseph E. Levine azonban felkapta a fejét a sikerre, ám nem volt túl sok pénzük arra, hogy teljesen új filmet forgassanak. Akkoriban egy B-film költségvetése is nagyjából 500 000 – 1 000 000 dollár között mozgott, ám a jogok megvételével együtt összesen 100 000 dollár állt Levine rendelkezésére. Merész és pofátlan döntésre szánta el magát: újravágta az eredeti filmet, alig pár nap alatt felvett hozzá néhány új jelenetet és narrációt, majd gyakorlatilag ezt az „átfazonírozott” verziót küldte a mozikba.

A producerek finomították a nukleáris narratívát, hiszen Godzilla megszületése eredetileg Japán válasza volt az atomtámadásra, és a politikai, komor hangvétel helyett egy klasszikus szörnyfilmet akartak készíteni. Az eredeti filmben csak japán színészek játszottak, ezért kellett egy amerikai főhős, akivel együtt tud érezni a helyi közönség. Steve Martin újságíró (nem a komikus) szerepére a Perry Mason sztárját, Raymond Burrt kérték fel, aki 24 óra alatt vette fel az összes jelenetét és narrációját a filmhez. Burr az eredeti film szereplőivel nem is találkozott: ázsiai dublőröket alkalmaztak, akik a színész jeleneteiben csak hátulról vagy oldalról látszódnak, hogy ne tűnjön fel a csalás. Martin karaktere meséli el a rémisztő eseményeket, így lokalizálva a sztorit.

1956. áprilisában mutatták be a filmet, ami hatalmas siker lett. Valójában az amerikaiak vezették be Godzilla figuráját a nemzetközi piacra, ugyanis az 1954-es eredeti akkor még csak a helyiek számára volt ismert. Azóta számos remake, újragondolás és crossover film készült, például a Godzilla Kong ellen, amelyben King Konggal gyepálják egymást.