Hatalmas kis hazugságok

Végre kitálalt a Hatalmas kis hazugságok producere: ez lesz Nicole Kidman és Reese Witherspoon sorsa

10 órája
Olvasási idő: 5 perc
Több, mint egy évnyi találgatás után pont került végre a legendás sorozat folytatásának kérdésére. A Hatalmas kis hazugságok producere maga árulta el, mire számítsunk a Nicole Kidman és Reese Witherspoon nevével fémjelzett széria kapcsán.
Hatalmas kis hazugságokHBO MaxNicole KidmanReese WitherspoonHBO

Tavaly novemberben indult el egy pletyka, miszerint minden idők legsikeresebb női sorozata visszatér egy harmadik évaddal. A Hatalmas kis hazugságok HBO-s sikere példátlan, 2017-ben minden nézettségi rekordot megdöntött a monterey-i amazon anyák titkokkal teli élete. Két évvel később jött is a folytatás, amibe beszállt Meryl Streep is, de utána úgy tűnt, vége a sztorinak. Nicole Kidman és Reese Witherspoon azonban másképp gondolta.

Hatalmas kis hazugságok, Mandatory Credit: Photo by Matt Baron/BEI/Shutterstock (8301115bj)Laura Dern, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoe Kravitz and Reese Witherspoon'Big Little Lies' TV series premiere, Arrivals, Los Angeles, USA - 07 Feb 2017 February 7, 2017
Újra összeáll a Hatalmas kis hazugságok 5 dívája (Fotó: Matt Baron/BEI/Shutterstock/NORTHFOTO)

A Hatalmas kis hazugságok Nicole Kidman és Reese Witherspoon miatt folytatódik

A két Oscar-díjas díva novemberben kezdett el aktívan kommunikálni arról, hogy fejlesztik a harmadik szezont. Ekkor még csak pletykának tűnt a történet, ám év elején az HBO is megerősítette a szándékát, miszerint szeretnének egy újabb évadot. Idén azonban nem történt konkrét előrelépés az ügyben, így most a showrunner, David E. Kelley rántotta le a leplet az ew.com-nak adott interjújában, ahol a Margot bajban van című Apple TV+ szériáját promózta. Az OnlyFanses sorozat címszerepét Elle Fanning alakítja, volt szexi édesanyját Kelley felesége, a mostanában a The Madison főszerepében hasító Michelle Pfeiffer játssza, és maga Nicole Kidman is fontos szerepet vállalt benne.

March 9, 2026, New York, United States: (L-R) David E. Kelley and Michelle Pfeiffer attend Paramount+'s ''The Madison'' New York Premiere at Jazz at Lincoln Center on March 09, 2026 in New York City. (Credit Image: © Ron Adar/SOPA Images via ZUMA Press Wire)
David E. Kelley már idén forgatni akar (Fotó: Ron Adar)

Összeszedjük újra a bandát

– kezdte a legfontosabbal Kelley, ami ezzel hivatalossá tette a harmadik évad készítését.

Nem csak pletyka, hanem aktív fejlesztés alatt van. A teljes szereplőgárda visszatér, most zajlanak a szerződtetések; a legelején járunk, ha minden jól megy, idén elindulhat a gyártás

– tette hozzá.

Nicole és Reese gőzerővel dolgozik a folytatáson (Fotó: HBO)

Ha tudják tartani ezt a tervet, akkor 2027-ben debütálhat az HBO-n a széria, pont 10 évvel az első évad után. Ezt erősítheti az is, hogy az eredeti bestseller szerzője, Liane Moriarty – aki eddig producerként és íróként is anyáskodott a széria felett – megírta a történet 10 évvel később játszódó folytatását Big Little Truths, vagyis Hatalmas kis igazságok címen. A történetről annyit tudni, hogy 10 évvel az első könyv történései után játszódik, és az anyák mellett fontos szerepet kapnak a már tinikorú gyerekeik is, akik előtt még bőven akad titkuk a harcias mamáknak. A könyv idén augusztus végén jelenik meg világszerte Moriarty ígérete szerint.

A Hatalmas kis hazugságok első két évada az HBO Max kínálatában érhető el. 

 

 

