Végre kitálalt a Hatalmas kis hazugságok producere: ez lesz Nicole Kidman és Reese Witherspoon sorsa

Tavaly novemberben indult el egy pletyka, miszerint minden idők legsikeresebb női sorozata visszatér egy harmadik évaddal. A Hatalmas kis hazugságok HBO-s sikere példátlan, 2017-ben minden nézettségi rekordot megdöntött a monterey-i amazon anyák titkokkal teli élete. Két évvel később jött is a folytatás, amibe beszállt Meryl Streep is, de utána úgy tűnt, vége a sztorinak. Nicole Kidman és Reese Witherspoon azonban másképp gondolta.

A Hatalmas kis hazugságok Nicole Kidman és Reese Witherspoon miatt folytatódik

A két Oscar-díjas díva novemberben kezdett el aktívan kommunikálni arról, hogy fejlesztik a harmadik szezont. Ekkor még csak pletykának tűnt a történet, ám év elején az HBO is megerősítette a szándékát, miszerint szeretnének egy újabb évadot. Idén azonban nem történt konkrét előrelépés az ügyben, így most a showrunner, David E. Kelley rántotta le a leplet az ew.com-nak adott interjújában, ahol a Margot bajban van című Apple TV+ szériáját promózta. Az OnlyFanses sorozat címszerepét Elle Fanning alakítja, volt szexi édesanyját Kelley felesége, a mostanában a The Madison főszerepében hasító Michelle Pfeiffer játssza, és maga Nicole Kidman is fontos szerepet vállalt benne.

Összeszedjük újra a bandát

– kezdte a legfontosabbal Kelley, ami ezzel hivatalossá tette a harmadik évad készítését.

Nem csak pletyka, hanem aktív fejlesztés alatt van. A teljes szereplőgárda visszatér, most zajlanak a szerződtetések; a legelején járunk, ha minden jól megy, idén elindulhat a gyártás

– tette hozzá.

Ha tudják tartani ezt a tervet, akkor 2027-ben debütálhat az HBO-n a széria, pont 10 évvel az első évad után. Ezt erősítheti az is, hogy az eredeti bestseller szerzője, Liane Moriarty – aki eddig producerként és íróként is anyáskodott a széria felett – megírta a történet 10 évvel később játszódó folytatását Big Little Truths, vagyis Hatalmas kis igazságok címen. A történetről annyit tudni, hogy 10 évvel az első könyv történései után játszódik, és az anyák mellett fontos szerepet kapnak a már tinikorú gyerekeik is, akik előtt még bőven akad titkuk a harcias mamáknak. A könyv idén augusztus végén jelenik meg világszerte Moriarty ígérete szerint.