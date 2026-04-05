Jön a család, de nincs mit nézni? Itt vannak a legjobb húsvéti filmek

A család összegyűlt, a húsvéti ételek, mint a reggeli sonka, tojás, torma megvolt és már a nappali kiránduláson is túl vagyunk. Már csak a húsvéti filmek maradtak hátra. Egy film, vagy akár négy, amik szellemiségükben valahol őrzik a hit fontosságát, de mégsem túl sziruposan teszik azt. Legyen a húsvét 2026-ban is egy igazán kedves családi ünnep!

Húsvéti filmek: családias és spirituális szórakozás!

Dávid

Már látható a mozikban egy bibliai történetfeldolgozás, ami a jó és rossz egyik legklasszikusabb felállását dolgozza fel. Ebben az animációs filmben híres bibliai király, Dávid története elevenedik meg, miképpen megküzd a gonosz óriás, Góliát ellen egyetlen parittyával a kezében. Küzdelme végül nemcsak a koronáért, hanem a királyság jövőjéért, lelkéért és saját hitéért vívott harccá válik. A kritikai visszhang kiemeli a film Pixar-szintű részletességét és bibliai hűségét, jó alkalom lehet a klasszikus felelevenítésére.

Egyiptom hercege

A kétezres évek környékén a Dreamworks két bibliai történetet is feldolgozott, olyan formában, hogy attól a mai napig tátva marad a szánk. Ezek közül az első az Egyiptom hercege, mely Mózes történetét dolgozza fel. Igazi tehetségek is dolgoztak a filmen, ugyanis az eredeti változatban Mózes Val Kilmer hangján szólal meg, míg Ramszesz hangját Ralph Fiennes adta. Az Egyiptom hercege komoly témákat érint: rabszolgaság, hit, felelősség és áldozatvállalás, de még így is a kivitelezése a legfiatalabbaknak is megemészthető tudott maradni.

József, az álmok királya

Az Egyiptom hercege után egyértelművé vált, hogy a DreamWorks korai animációs stábjának jól állnak a keresztény hitvilág történetei. Józsefet — akit a filmben Ben Affleck szólaltat meg — testvérei elárulják, eladják rabszolgának, majd Egyiptomban mégis a legnagyobbak közé emelkedik, mert képes megfejteni az álmokat. Különös okokból kifolyólag ezt egykor egyből kazettára és DVD-re adták ki, pedig vizualitásában és mondanivalójában is egy erős filmről van szó.

Az öt legenda

Némileg kakukktojás, de a húsvéthoz igen közeli alkotás ez is. Az biztos, hogy a húsvéti nyuszit ilyen formában még nem láthattuk! Ebben az alkotásban úgy jelennek meg az amerikai gyerekmesék szereplői — történetesen a Télapó, a Fogtündér, a Húsvéti Nyúl, az Álommanó és Dér Jankó — mintha a Marvel filmes univerzumból léptek volna elő, akik különleges erejüket felhasználva szétcsapnak a sötét erők között. A film mer megfelelően elmélyült és izgalmas lenni a családbarát jellege mellett, valamint nagy hangsúlyt helyez arra, hogy amit hiszünk és amiben bízunk, az formálja a világot. Ez az üzenet pedig gyerekeknek és felnőtteknek egyszerre érvényes lehet.