A mérhetetlen közöny az emberség veszte – Az idegen című film sokkoló tükröt mutat az emberi létezésnek

A lét elviselhetetlen könnyűsége valahol mindannyiunkat foglalkoztat. Az idegen Albert Camus Közöny című könyve alapján készült, és masszívan foglalkozik ezzel a kérdéssel. 1942-es megjelenése óta több alkotó is feldolgozta már filmen a filozofikus sztorit, de Camus világát filmen rettenetesen nehéz visszaadni. Elsőre elég furcsa választásnak tűnhet az inkább lassan csordogáló művészthrillerjeiről, az erotikát és a szexualitást nyíltan kezelő filmdrámáiról és olykor a giccs határán egyensúlyozó populárisabb alkotásairól ismert François Ozon, aki nagyjából a francia Pedro Almodóvarnak felel meg az európai művészfilmes világban. Camus-be bizony neki is beletört a bicskája: Az idegen François Ozon kevésbé sikerült filmjei közé tartozik, de még így is megéri a mozijegy árát.
Az idegen című film szerint minden mindegy
Camus legfőbb mondása nagyon idevág: „Minden egyszerű. Az emberek komplikálják a dolgokat.”
Ez az egy mondat összefoglalja a film főhőse, Meursault világát. A harminc körüli férfit igazi biztonsági játékosnak nevezhetnénk, sőt, majdhogynem állati egyszerűséggel éli az életét. Eszik, iszik, tisztálkodik, elvégzi a feladatát (irodista, kevés ambícióval), alszik, és olykor kielégíti testi szükségleteit. 2026-ban még influenszer is lehetne az amúgy rejtélyes és jóvágású férfiból, de őt bizony 1938-ban láthatjuk Algírban, méghozzá egy tömegbörtönben, ahol pár tucat helyi fogoly között annyit mond: megöltem egy arabot! Innen szép nyerni, gondolhatjuk jogosan.
Vannak az emberek, és vannak az arabok ebben a fekete-fehér világban
Ozon innen tekeri vissza a történetet a világháború előtti feszült időszakra, amikor az észak-afrikai országokban elképesztő feszültség dúlt. Számos terület hosszú ideje francia gyarmat volt, az őslakosokat nem vették emberszámba, így mindennaposak voltak az atrocitások, a verekedés, a lopás vagy akár a gyilkosság. Persze nem mindegy, hogy egy arab ölt meg egy franciát, vagy fordítva. Meursault azonban mérhetetlen közönnyel figyeli azt, hogy utcagyerekek terrorizálják az embereket, a barátja örömlányként futtatja és bántalmazza az arab barátnőjét, szóval magasról tesz mindenre! Nincs ez másképp a magánéletében sem: az anyja halálhírére meg se rezzen az arca, a barátnője állandó kérdésére, miszerint szereti-e, annyi a válasza:
Honnan tudhatnám?
Ez a központi kérdése a történetnek, amit a fiatal férfi sorsa, majd a történet felénél bekövetkező sokkoló tette felvet: Honnan tudhatnám, hogy szeretlek? Hogy hiányzol? Hogy ölni rossz? Az ember nélkül is forgott a Föld, az állatok lerendezték egymás között, az erősebb győz, gyilkolni ér, a cél szentesíti az eszközt, a kisteknősök 99 százalékának élete pedig alig pár percig tart, amíg nem lesz belőlük madárnasi. Miért lennénk mi különbek?
Minden egyszerű. Az emberek komplikálják a dolgokat.
Az idegen története tanmeseként mutatja meg, hogy vannak olyan dolgok, amikért érdemes élni, legyen az a szerelem, a hit, az ambíció, a világmegváltás, vagy akár csak hétköznapi tettekkel jobbá tenni a világot, mondjuk egy öregembernek vigaszt nyújtani kutyája elvesztése miatt, akivel úgy bánt, mint a nejével: ütötte-vágta, mint egy darab rongyot, de szép volt a szőre. Meursault mini-Odüsszeiája azonban minden pillanatában megkérdőjelezi ezt a fajta idealizmust, amivel értelmet próbálunk adni a Camus szerint értelmetlennek: az életnek. A kérdés már csak az: ha mindenki olyan lenne, mint Meursault, akkor olvashattuk volna Camus könyvét vagy ezt a cikket, és elmehetnénk megnézni a moziba Ozon filmjét? Nagy eséllyel tudjuk a választ!
Fekete-fehér Robert Pattinsonba szerelmesedünk bele
François Ozon Az idegen című filmje főszerepére egy rejtélyes, de feltűnően mutatós főszereplőt keresett, akit a kamera is szeret, és ebből fakadóan két órán keresztül fenn tudja tartani azt a feszültséget, hogy talán a karakter konstans közönye meginog. A rendező jól ráérzett, hogy egy modellszépségű pasinál a néző jobban drukkol, mint egy kevésbé mutatós színésznél. Benjamin Voisin a „francia Robert Pattinson hasonmásverseny” harmadik helyezettje is lehetne akár, fizikai adottságai tökéletesek a direktor koncepciójához. Ozon már dolgozott vele a ’85 nyara című, kevésbé sikerült coming-of age filmjén, ám ott sok babér nem termett neki. Hálátlan feladatot kapott Benjamin, mert a film nagyon lassan csordogáló első órájában „Zendaya-üzemmódba” kellett kapcsolnia, vagyis szépnek lenni és nagyon flegmán nézni.
A valódi színészi játékra a film második felében kerül sor, sőt, ott is a legvégén, amikor a börtön papjával van egy zseniális, ámde picit szájbarágós lételméleti vitája. Voisinnak abban az öt percben sikerül bizonyítania, hogy több mint egy újabb cukipofa francia színész, akit talán majd elhappol Hollywood néhány akcentusos szerepre. Rebecca Marder, Pierre Lottin és Denis Lavant kellőképpen erős karakterszínészek ahhoz, hogy a fiatal francia színésszel közös jeleneteiknek megadják az emberi töltetet.
Camus-t inkább olvasni kell, de Ozon filmje tisztességes lett. Ha nem is tökéletes, de az átlagból kiemelkedő alkotás, sőt 2026-ban fontos mű! A közönyről szóló alapkérdése nem is lehetne aktuálisabb egy széthúzó, polarizált világban, ahol a közösség helyét átveszik az egyéni érdekek, és pillanatokon belül mi magunk lehetünk azok a bizonyos kisteknősök a közönyös vadmadarak között.
10/7
Az idegen című francia film országszerte április 30-tól látható a mozikban.