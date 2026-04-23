A mérhetetlen közöny az emberség veszte – Az idegen című film sokkoló tükröt mutat az emberi létezésnek

A lét elviselhetetlen könnyűsége valahol mindannyiunkat foglalkoztat. Az idegen Albert Camus Közöny című könyve alapján készült, és masszívan foglalkozik ezzel a kérdéssel. 1942-es megjelenése óta több alkotó is feldolgozta már filmen a filozofikus sztorit, de Camus világát filmen rettenetesen nehéz visszaadni. Elsőre elég furcsa választásnak tűnhet az inkább lassan csordogáló művészthrillerjeiről, az erotikát és a szexualitást nyíltan kezelő filmdrámáiról és olykor a giccs határán egyensúlyozó populárisabb alkotásairól ismert François Ozon, aki nagyjából a francia Pedro Almodóvarnak felel meg az európai művészfilmes világban. Camus-be bizony neki is beletört a bicskája: Az idegen François Ozon kevésbé sikerült filmjei közé tartozik, de még így is megéri a mozijegy árát.

Az idegen megkérdőjelezi az emberi lét értelmét (Fotó: Mozinet)

Az idegen című film szerint minden mindegy

Camus legfőbb mondása nagyon idevág: „Minden egyszerű. Az emberek komplikálják a dolgokat.”

Ez az egy mondat összefoglalja a film főhőse, Meursault világát. A harminc körüli férfit igazi biztonsági játékosnak nevezhetnénk, sőt, majdhogynem állati egyszerűséggel éli az életét. Eszik, iszik, tisztálkodik, elvégzi a feladatát (irodista, kevés ambícióval), alszik, és olykor kielégíti testi szükségleteit. 2026-ban még influenszer is lehetne az amúgy rejtélyes és jóvágású férfiból, de őt bizony 1938-ban láthatjuk Algírban, méghozzá egy tömegbörtönben, ahol pár tucat helyi fogoly között annyit mond: megöltem egy arabot! Innen szép nyerni, gondolhatjuk jogosan.

Honnan tudhatnám, hogy szerelmes vagyok? (Fotó: Mozinet)

Vannak az emberek, és vannak az arabok ebben a fekete-fehér világban

Ozon innen tekeri vissza a történetet a világháború előtti feszült időszakra, amikor az észak-afrikai országokban elképesztő feszültség dúlt. Számos terület hosszú ideje francia gyarmat volt, az őslakosokat nem vették emberszámba, így mindennaposak voltak az atrocitások, a verekedés, a lopás vagy akár a gyilkosság. Persze nem mindegy, hogy egy arab ölt meg egy franciát, vagy fordítva. Meursault azonban mérhetetlen közönnyel figyeli azt, hogy utcagyerekek terrorizálják az embereket, a barátja örömlányként futtatja és bántalmazza az arab barátnőjét, szóval magasról tesz mindenre! Nincs ez másképp a magánéletében sem: az anyja halálhírére meg se rezzen az arca, a barátnője állandó kérdésére, miszerint szereti-e, annyi a válasza:

Honnan tudhatnám?

Ez a központi kérdése a történetnek, amit a fiatal férfi sorsa, majd a történet felénél bekövetkező sokkoló tette felvet: Honnan tudhatnám, hogy szeretlek? Hogy hiányzol? Hogy ölni rossz? Az ember nélkül is forgott a Föld, az állatok lerendezték egymás között, az erősebb győz, gyilkolni ér, a cél szentesíti az eszközt, a kisteknősök 99 százalékának élete pedig alig pár percig tart, amíg nem lesz belőlük madárnasi. Miért lennénk mi különbek?