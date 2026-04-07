Jackie Chan

Úgy akartunk harcolni, mint ő — Ezek a 72 éves Jackie Chan legjobb bunyói

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Stílusát lehetetlen lenne utánozni, jóllehet gyerekként sokan megpróbáltuk. Jackie Chan manapság nem pattog úgy, mint egykor, de fénykorában bárkit legyűrt volna.
Egykor még Bruce Lee-nek volt az a híres mondása, hogy „légy olyan, mint a víz, aki tökéletesen alkalmazkodik minden környezethez”. A Jackie Chan-filmekben ugyanezt a filozófiát láthatjuk a gyakorlatban. Kedvenc kungfu harcosunk képes arra, hogy jeleneteiben mindegyik mozdulat valójában egy folytatása az előzőnek és ezáltal a filmekben látható harcjelenetek mindig organikusnak, folytonosnak érződnek, ellenben mondjuk a Jason Statham-filmekkel, ahol a nyers erő számít az ész felett. Jackie Chan, avagy Chan Kong-száng végülis nem erős, a szó puritán értelmében. Fénykorában is alig volt szálkásabb az átlagnál, de egykoron a legtöbb embert képes lett volna legyűrni, fizikai erő ide vagy oda. Teszi ezt úgy, hogy a koreográfiákba belecsempész némi játékos humort is.

A Jackie Chan-Chris Tucker duó a filmtörténelem egyik legikonikusabb párosa (Fotó: New Line Cinema/Entertainment Pictures)

Ezek Jackie Chan legemlékezetesebb bunyói

Részeges karatemester

Micsoda cím ez! Az európaiak számára egy teljesen új koncepció volt valami, ami a kínaiak számára ennél hétköznapibb nem is lehetne. A részeg ököl stílus, (Zui Quan) amit a filmben láthatunk, a valóságban is arra épít, hogy a részegség hatására a mozgásunk olyannyira kiszámíthatatlanná válik, hogy előnyt ad a harcban — hozzátesszük, ez némileg a reakcióidő rovására megy rá, de ez nem fontos. Jackie Chan itt volt igazán fénykorában: pattogott, szaltózott, viccet csinált ellenfeleiből ezekben a némileg burleszkes, de jól koreografált pofonjelenetekben. A cím egyébként tévesen lett lefordítva, ugyanis a filmben a kungfu egy mellékágát láthatjuk, aminek nincs köze a japán harcművészethez, a karatéhoz.

Rendőrsztori 2

Jackie Chan korai éveinek a sikersorozata a Rendősztori filmek. Tele van zseniálisan koreografált jelenetekkel és ha választanunk kéne egyet közülük, az a játszóteres jelenet a második részben. Végülis itt pontosan azt teszi, amit elvárunk tőle: úgy játszik ellenfeleivel, hogy azt hinnénk egérként menekül a veszélyes macskák karmaiból, de valójában ő a vadállat, aki játszadozik a nála sokkal bénább ellenfelekkel. Ehhez kihasználja a környezete adta lehetőségeit és úgy forgatja lábát, hogy azt még lassított felvételben is alig tudnánk követni, pedig a többiek vascsövekkel mennek ellene.

Csúcsformában

Elkerülhetetlennek tűnt, hogy a komikus harcművész tehetsége Amerikát is meghódítsa. A nyugati közönségnek Jackie Chanről a Csúcsformában jut először eszébe, ahol Chris Tucker bohóckodása egészíti ki a már érett Jackie játékát — igazából ez a kettősség adja a műsor sava-borsát. Ha valaki kicsit jobban beszéli az angolt, érzékelheti a színész erős akcentusát: nyilván a magyar szinkronban nem volt érezhető, hogy Jackie Chan folyamatosan tanulja az angol nyelvet a forgatások alatt. A Csúcsformában harmadik részéből meg is maradt, ahogy fegyvert ránt és felkiált magabiztosan, hogy „CHEESE!” — amit gyakrabban használunk fotózáskor, mintsem fenyítések alkalmával. A filmsorozat negyedik részének elkészültét maga Trump is erősen támogatja.

A szmokinger

Viccesen fogalmazhatnánk úgy, hogy ebben a filmben volt az egyik legnehezebb szerepe: el kellett játszania, hogy ő valójában nem tud harcolni! Ellenben kap egy olyan szmokingot, amibe beleültették a kungfu mozdulatokat. Kungfu és tudományos fantasztikum? Naná! Jóllehet itt főleg a humorra lett helyezve a hangsúly, de a koncepció akkor is viszi a filmet. Ebben a jelenetben például láthatjuk, ahogy csak egyetlen lábára van felhúzva a nadrág, szóval csak egy lábával tud harcolni, de azzal nagyon — zseniális! Ráadásul észrevehetjük, hogy hiába van több évtizedes különbség néhány videóklip között, Jackie Chanen egyszerűen nem fog az idő!

 

 

