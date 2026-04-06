Szovjet kémek követték a hollywoodi dívákat: Elizabeth Taylort és Jane Fondát is megfigyelték

Szinte elképzelhetetlennek tűnt, de 50 évvel ezelőtt történelmi összefogás született az USA és az akkori Szovjetunió között. A két nagyhatalom ugyanis együttes erővel kereste a boldogság kék madarát olyan világsztárokkal, mint Elizabeth Taylor, Jane Fonda vagy Ava Gardner. A szuperprodukció célja az volt, hogy kulturális értelemben enyhítsék a két nagyhatalom közti feszültséget; az amerikai dívák szovjet területeken forgatták a filmet, a rendezést pedig a magyar származású, Oscar-díjas George Cukor vállalta magára. A látszólag zökkenőmentes forgatás persze tartogatott meglepetéseket, ugyanis mindkét fél bizalmatlan volt a másikkal szemben.

Jane Fondát figyelték a szovjetek (Fotó: imdb.com)

Jane Fonda politikailag nem felelt meg a szovjeteknek

A film készítőinek nem titkolt célja volt, hogy a szovjet filmipar fejlettségét a világ elé tárják. A kor legdrágább koprodukcióját 7 millió dolláros költségvetésből akarták elkészíteni, ami végül majdnem a duplájára növekedett, ugyanis a hivatalos források 12 milliót jelölnek meg büdzséként, de az összeg magasabb is lehet. Szóval már a kezdet is nehéz volt, mert egyrészt a halállal ötször is szembenéző Elizabeth Taylor és az idén már 89. életévébe belépő, még mindig aktív Jane Fonda is megkérte az árát a szereplésnek, továbbá az amerikai befektetőktől elvárták, hogy hivatalosan és nem hivatalosan is ügyeljenek a biztonságukra.

Elizabeth Taylor is a szovjetekkel forgatott (Fotó: NORTHFOTO)

A kérés valós volt, hiszen a két nagyhatalom viszonya évtizedek óta különösen feszült volt. A szovjetek sem unatkoztak, ugyanis leginkább Jane Fondát tartották veszélyesnek, hiszen a színésznő a hetvenes évek óta számos háborúellenes felszólalása miatt aktívan politizált. Az akkori vezetés ezt igyekezett „kellemesen” megoldani: hogy a stáb ebből sokat ne érzékeljen, tolmácsok, asszisztensek és attasék formájában egy kisebb csapat vette körül a sztárokat, akik megjelentek a forgatási napokon is. Persze a stáb is tudta, miről van szó; a legtöbben a KGB-nek jelentettek, vagy maguk is tagjai voltak a szervezetnek.

PR-film vagy klasszikus: A kék madár

A kor legdrágább koprodukciója volt A kék madár (Fotó: imdb.com)

A klasszikus történet kiválasztása nem véletlen, ugyanis egy igazi felnőttmese, ami a kor politikai közhangulatát igyekezett feloldani. Az eredeti tündérjáték Tyltyl és Mytyl, a két szegény gyermek utazását meséli el, akik a „boldogság kék madarát” keresik. Ebben az utazásban olyan figurákkal találkoznak, mint az Anya, Berylune tündér, a Fény Királynője, valamint az Anyai Szeretet – ezeket a figurákat mind Elizabeth Taylor alakította a filmben. Jane Fonda színésznő az Éjszaka sötét és titokzatos karakterét keltette életre, míg a legendás Ava Gardner a Luxust. A tanmese az amerikai és a szovjet felek szerint is fontos üzenetet hordozott, így a szovjet Lenfilm stúdió megmutathatta az amerikaiaknak a technikai tudását. A hírek szerint ezen is rengeteg pénz csúszott el, ugyanis a szovjet stúdiók felszereltsége nem volt megfelelő, így Cukornak technikát és stábot kellett kérnie az USA-ból. A pletykák szerint a szovjetek célja éppen ez volt: szerették volna ellesni az amerikai filmgyártás kulisszatitkait.