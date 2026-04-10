Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Jennifer Aniston

Ilyen erős Jennifer Aniston és Courteney Cox 30 éves barátsága: leghíresebb szerepét köszönheti neki!

Az 56 éves színésznő a mai napig Hollywood legjobban kereső sztárja. Jennifer Aniston karrierje tudatos döntések sorzata volt, pár sikerfilmet is passzolt emiatt.
Az egész világ a kissé flúgos Rachelként ismerte meg, ám az elmúlt 30 évben a mozi és a tévézés királynője lett. Jennifer Aniston 56 évesen még mindig a csúcson van, és sikert sikerre halmoz. Jelenleg a világ egyik legjobban fizetett tévés színésznője; a Reese Witherspoon és Jennifer Aniston főszereplésével készült The Morning Show című sorozat 2019 óta az Apple TV+ legnézettebb szériája. Szakmai barátságai mindig is fontosak voltak számára, ahogy a magánéletben is. A celebvilág ismerői szerint Hollywood legszebb barátsága egyértelműen Jennifer Aniston és Courteney Cox nevéhez fűződik, akik a Jóbarátok óta valóban elválaszthatatlan barátok. Kevesen tudják, de Jen egyik szakmai döntése pont a Jóbarátok Monicájának kedvezett.

Jennifer Aniston, June 7, 2018 - Hollywood, CA, U.S. - Courtney Cox, Jennifer Aniston. American Film Institute's 46th Life Achievement Award Gala Tribute to George Clooney held at Dolby Theater.
Jennifer Aniston és Courteney Cox évtizedek óta barátnők (Fotó: Birdie Thompson / NORTHFOTO)

Jennifer Aniston a Jóbarátok mellett döntött a horror helyett

FILM TITLE: Scream 2. STUDIO: Miramax Films. PICTURED: COURTENEY COX as Gale Weathers, NEVE CAMPBELL as Sidney Prescott.
Cox barátnőjének köszönheti Gale szerepét (Fotó: Miramax Films / Entertainment Pictures)

A Jóbarátok sikere után Wes Craven kereste fel a színésznőt, hogy Gale Weathers, a riporter szerepére hívja az immáron hét részesre duzzadt slasher-horror szériába. Aniston nem tudott azonosulni a horror műfajával, és félt, hogy beskatulyázzák. A pletykák szerint maga Jen ajánlotta barátnőjét, Courteney Coxot a direktor figyelmébe, aki így már 30 éve töretlenül alakítja a vagány, nagyszájú riportert, aki nem fél szembeszállni Szellempofával.

