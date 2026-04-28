Ez kész dráma! Senki ne irigyelje Zendaya és Robert Pattinson esküvőjét

Az A24 az utóbbi időkben példamutató szerepet tölt be a filmvilágban, melyet az elmúlt években ledominálták az újrahasznosított címek és az óriási, mindent elsöprő nosztalgiahullámok. A filmstúdió kitörve a tucatalkotások közül olyan egyedi címeket jelentetett meg, mint az Örökség, a Minden, mindenhol, mindenkor és a Marty Supreme. Ezek a sztorik bár a legjobb filmekkel versenyeznek, mégis mernek kísérletezni, megtartva némi művészi érzületet a mainstream sodrásán belül. A Kristoffer Borgli rendezésében készült Kész dráma kritikai fogadtatása összességében kedvező, lássuk megéri-e a jegy árát!
A Kész dráma nem hallgatja el tovább az előzetesében elhintett titkot
A történet szerint Emma (Zendaya) és Charlie (Robert Pattinson) életük párját találták meg egymásban és mi nézőként épp az esküvőjük előtti héten csatlakozunk be. A szervezések, táncpróbák és fotópróbák közepette leültek egy páros randira a barátaikkal, Mike-kal (Mamoudou Athie) és Rachellel, (Alana Haim) amikor is mindenki elmondta életének legnagyobb, eltitkolt hibáját. Nos, Emma hibája olyan borzasztó volt, hogy hirtelen teljesen megfagyott a levegő és senki nem tudta bedolgozni, hogy milyen bizarr dologról van szó — ezt a titkot az előzetes igazán cseles módon elhallgatta a közönség elől, de a filmben ki fog derülni. Engem személyesen már ez az előzetesben elhintett titok bevonzott a moziba, nagyon kíváncsi voltam rá, de amúgy izgalmas lett volna az is, ha soha nem derül ki.
Miután kiderül Zendaya karakterének legsötétebb múltbéli pontja, kicsit minden lelassul. Pattinson karaktere már nem tud úgy nézni rá, mint előtte, azt a múltbéli illetőt látja benne, akihez a sötét dolgok fűződnek. Megcsappan a bizalma, minden szexuális és romantikus vágya megszűnik és mindezt úgy, hogy a szervezőknek, fotósoknak azt kell megjátszaniuk, hogy továbbra is nagyon szeretik egymást. Végül pedig ott lesz maga az esküvő, ahol kicsit mindenkiben az ellenséget látják, mintha mindenki tudna erről a borzalmas dologról — de lehet valóban tudnak róla?
Fontos leszögezni, hogy a film igazi főgonosza, valójában nem Zendaya, hanem a „barátjuk”, akit Alana Haim játszott. Alapból semmi köze nem volt a másik ember múltjához, de a bizalmas információ feltárását követően mindent megtett, hogy aláásson a házasságuknak pusztán azért, mert emiatt látta magát egy jobb embernek. Utálatos karakter volt, de Haim játéka pont ezért volt nagyon jó — ez volt a cél!
A film koncepciója sikeresen kibomlik közel két órás játékideje alatt. Olyan, mint egy folyamatos párbeszéd, melyben az érintettek bizalmatlansága, félelme, az elfogadásra való foggal-körömmel ragaszkodás, melynek a határideje a házasság maga. Mindez némi jópofa fekete humorral, enyhén pszicho-horror beütéssel.
Robert Pattinson már A világítótoronyban és az új The Batmanben is bebizonyította, hogy sokkal több egy csillogó bőrű tinibálványnál és a film végén lévő monológja eddigi élete egyik legjobb alakítása lehet. Zendaya felől pedig kifejezetten hálás, hogy a tavalyi hatalmas forgatási dömpingjében ennek a filmnek is időt szánt, mert bár ennél nagyobb projektekben fog szerepet kapni (Odüsszeia, Dűne: Harmadik rész, Pókember: Vadonatúj nap) de ebben a filmben az Eufóriához hasonlóan nagyobb fókuszt kap ő maga és bár néha hajlamos egyhangú szerepekre, mint A legnagyobb showman és a Tom Holland-féle Pókember filmekben, itt jobban kijött a színésznő finom érzékletességgel hozott játéka és nem válik unalmassá.
Az előzetes valamit elhallgatott, másból viszont túl sokat közölt
Gyakorlatilag a legnagyobb hiba nem is a filmben van, hanem az előzetesben — nem a fentebb mellékelt teaserben, hanem a másik, hosszabb verzióban. A Kész dráma előzetese ugyanis a film több kulcspillanatát, kulcsmondatát lelövi, sőt a fotózós kellemetlen jelenetet szinte teljes egészében bevágták a reklámba is. Nagyon rossz, amikor a stúdiók ezt csinálják és mivel a moziba járó közönségnek mostanság minden film előtt lejátsszák ezt az előzetest, gyakorlatilag az is látta szinte az egész filmet, aki még nem is tud róla. Persze a sztori további elmélyítése és a szórakoztató alakítások miatt végül megéri beülni rá, de a legjobb, ha valahogy sikerült elkerülnünk eddig az előzetest.
Pont: 7,7/10 — Kellemesen elmélyít és szórakoztat, jó átmenet a művészfilmek és a mainstream között.