Ez kész dráma! Senki ne irigyelje Zendaya és Robert Pattinson esküvőjét

Az A24 az utóbbi időkben példamutató szerepet tölt be a filmvilágban, melyet az elmúlt években ledominálták az újrahasznosított címek és az óriási, mindent elsöprő nosztalgiahullámok. A filmstúdió kitörve a tucatalkotások közül olyan egyedi címeket jelentetett meg, mint az Örökség, a Minden, mindenhol, mindenkor és a Marty Supreme. Ezek a sztorik bár a legjobb filmekkel versenyeznek, mégis mernek kísérletezni, megtartva némi művészi érzületet a mainstream sodrásán belül. A Kristoffer Borgli rendezésében készült Kész dráma kritikai fogadtatása összességében kedvező, lássuk megéri-e a jegy árát!

A Kész dráma IMDb oldala bíztató értékelést mutat a filmről (Fotó: YouTube)

A Kész dráma nem hallgatja el tovább az előzetesében elhintett titkot

A történet szerint Emma (Zendaya) és Charlie (Robert Pattinson) életük párját találták meg egymásban és mi nézőként épp az esküvőjük előtti héten csatlakozunk be. A szervezések, táncpróbák és fotópróbák közepette leültek egy páros randira a barátaikkal, Mike-kal (Mamoudou Athie) és Rachellel, (Alana Haim) amikor is mindenki elmondta életének legnagyobb, eltitkolt hibáját. Nos, Emma hibája olyan borzasztó volt, hogy hirtelen teljesen megfagyott a levegő és senki nem tudta bedolgozni, hogy milyen bizarr dologról van szó — ezt a titkot az előzetes igazán cseles módon elhallgatta a közönség elől, de a filmben ki fog derülni. Engem személyesen már ez az előzetesben elhintett titok bevonzott a moziba, nagyon kíváncsi voltam rá, de amúgy izgalmas lett volna az is, ha soha nem derül ki.

Miután kiderül Zendaya karakterének legsötétebb múltbéli pontja, kicsit minden lelassul. Pattinson karaktere már nem tud úgy nézni rá, mint előtte, azt a múltbéli illetőt látja benne, akihez a sötét dolgok fűződnek. Megcsappan a bizalma, minden szexuális és romantikus vágya megszűnik és mindezt úgy, hogy a szervezőknek, fotósoknak azt kell megjátszaniuk, hogy továbbra is nagyon szeretik egymást. Végül pedig ott lesz maga az esküvő, ahol kicsit mindenkiben az ellenséget látják, mintha mindenki tudna erről a borzalmas dologról — de lehet valóban tudnak róla?