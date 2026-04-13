Úgy járt, mint Carrie Bradshow: Lisa Kudrow búcsúja szerethető, de feledhető

Úgy tűnik, az utóbbi években Michael Patrick King erősen azon ügyködik, hogy legendás életművét aprópénzre és középszerű, sőt olykor kínos folytatásokra váltsa. Az író-producernek úgy tűnik, elfogyott a mondanivalója, és ennek a The Comeback harmadik évada szintén egy ékes példája, legalább Lisa Kudrow Jóbarátok-humora 30 év után sem kopott meg, de érdekes módon a színésznő akkor hozza a legjobb formáját, amikor éppen nem egy Phoebe-féle poént akar elütni.

Lisa Kudrow új a maxon

Lisa Kudrow The Comebackje a Szex és New York sorsára jut

Vagyis az És egyszer csak…!-ra pontosabban. Michael Patrick Kingnek a harmincas-negyvenes nőkről bőven akadt sztorija a kilencvenes és kétezres évek első felében, legyen szó négy szingli New York-i dámáról vagy egy egykori sorozatsztárról, aki szeretne visszatérni 40 évesen a rivaldafénybe. Érdekes, hogy Lisa Kudrow sorozata csupán egy évadot élt meg, mert a kritikák szerették, de a nézőknél nem aratott osztatlan sikert főleg, hogy a Jóbarátok vége után alig egy évvel debütált a széria, és a nép még mindig a büdös macskás Phoebe-t akarta, meg a pincér/pornós/politikus Ursulát. Az HBO kukázta is a sorozatot, ám 2014-ben jött a nagy meglepetés: a The Comeback visszatért egy második szezonra.

Valerie az újabb visszatérésére készül

Eddigre Kudrow már feledhető mellékszerepekből és régi hírnevéből élt leginkább, így az akkor körülbelül 50 éves színésznő tényleg remélte, hogy ez lesz az ő nagy visszatérése. A széria azonban megint kaszát kapott. Így még ennél is meglepőbb volt tavaly a hír, hogy Valerie Cherish harmadszor is megpróbál visszatérni a showbizniszbe; erre már itt is a The Comeback harmadik évada, ami az első három rész alapján nagy eséllyel az utolsó – bár a fenti képlet alapján senkit se lepne meg, ha egy évtized múlva Valerie újra visszatérne. A kérdés csak az: sikerül-e méltó módon?

Kritika az első három rész alapján (spoilereket tartalmazhat!)

Lisa Kudrow AI-kalandja

Változnak az idők Valerie számára is, nyakán az AI

Valerie mostanra „bizonyos korú nő” lett, vagyis erősen ötvenes, hatvanhoz közeli, ami Hollywoodban manapság nem a süllyesztő – vagyis nem mindenkinek. Asszisztense igazi social guru, ellentétben az egykori sorozatsztárral, aki nagyon nem érzi, hogyan kell kommunikálni a mai közösségi platformokon, nem beszélve a saját podcastműsoráról, aminél még a babáknak szóló Duck TV műsorai is izgalmasabbak. Valerie egy rövid színházi próbálkozás után visszatér eredeti élőhelyére, vagyis a hollywoodi stúdiók világába: ugyanis ő lenne az első olyan többkamerás sitcom sztárja, aminek a forgatókönyvét teljes egészében az AI írta. Izgalmas kísérlet, így Valerie bele is vág, miközben neki is szembe kell szép lassan néznie Hollywooddal együtt, hogy a művészet helyét lassan algoritmusok veszik át. Valerie viszont született színésznő, és ha törik, ha szakad, ő ebből is kihozza a legjobbat.