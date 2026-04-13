Úgy járt, mint Carrie Bradshow: Lisa Kudrow búcsúja szerethető, de feledhető

Úgy tűnik, az utóbbi években Michael Patrick King erősen azon ügyködik, hogy legendás életművét aprópénzre és középszerű, sőt olykor kínos folytatásokra váltsa. Az író-producernek úgy tűnik, elfogyott a mondanivalója, és ennek a The Comeback harmadik évada szintén egy ékes példája, legalább Lisa Kudrow Jóbarátok-humora 30 év után sem kopott meg, de érdekes módon a színésznő akkor hozza a legjobb formáját, amikor éppen nem egy Phoebe-féle poént akar elütni.
Lisa Kudrow The Comebackje a Szex és New York sorsára jut
Vagyis az És egyszer csak…!-ra pontosabban. Michael Patrick Kingnek a harmincas-negyvenes nőkről bőven akadt sztorija a kilencvenes és kétezres évek első felében, legyen szó négy szingli New York-i dámáról vagy egy egykori sorozatsztárról, aki szeretne visszatérni 40 évesen a rivaldafénybe. Érdekes, hogy Lisa Kudrow sorozata csupán egy évadot élt meg, mert a kritikák szerették, de a nézőknél nem aratott osztatlan sikert főleg, hogy a Jóbarátok vége után alig egy évvel debütált a széria, és a nép még mindig a büdös macskás Phoebe-t akarta, meg a pincér/pornós/politikus Ursulát. Az HBO kukázta is a sorozatot, ám 2014-ben jött a nagy meglepetés: a The Comeback visszatért egy második szezonra.
Eddigre Kudrow már feledhető mellékszerepekből és régi hírnevéből élt leginkább, így az akkor körülbelül 50 éves színésznő tényleg remélte, hogy ez lesz az ő nagy visszatérése. A széria azonban megint kaszát kapott. Így még ennél is meglepőbb volt tavaly a hír, hogy Valerie Cherish harmadszor is megpróbál visszatérni a showbizniszbe; erre már itt is a The Comeback harmadik évada, ami az első három rész alapján nagy eséllyel az utolsó – bár a fenti képlet alapján senkit se lepne meg, ha egy évtized múlva Valerie újra visszatérne. A kérdés csak az: sikerül-e méltó módon?
Kritika az első három rész alapján (spoilereket tartalmazhat!)
Lisa Kudrow AI-kalandja
Valerie mostanra „bizonyos korú nő” lett, vagyis erősen ötvenes, hatvanhoz közeli, ami Hollywoodban manapság nem a süllyesztő – vagyis nem mindenkinek. Asszisztense igazi social guru, ellentétben az egykori sorozatsztárral, aki nagyon nem érzi, hogyan kell kommunikálni a mai közösségi platformokon, nem beszélve a saját podcastműsoráról, aminél még a babáknak szóló Duck TV műsorai is izgalmasabbak. Valerie egy rövid színházi próbálkozás után visszatér eredeti élőhelyére, vagyis a hollywoodi stúdiók világába: ugyanis ő lenne az első olyan többkamerás sitcom sztárja, aminek a forgatókönyvét teljes egészében az AI írta. Izgalmas kísérlet, így Valerie bele is vág, miközben neki is szembe kell szép lassan néznie Hollywooddal együtt, hogy a művészet helyét lassan algoritmusok veszik át. Valerie viszont született színésznő, és ha törik, ha szakad, ő ebből is kihozza a legjobbat.
Kingnek úgy tűnik, elfogyott a mondanivalója. Az AI még talán megriogatja azokat a „bizonyos korú nőket”, de már titkon ők is az élet értelmét kutatják a ChatGPT segítségével, és sokaknak már az új legjobb barátja. Azon is nehezen lepődünk meg, hogy Hollywood – írósztrájk ide vagy oda – szintén sok helyen használja már a mesterséges intelligenciát a háttérmunkában. King és Kudrow szériája így leginkább egy negatív értelemben vett boomer sorozat lett, ami finoman sopánkodik a változó világon, mindezt persze egy pici cinizmussal.
Lisa Kudrow nem változik
Ami megmenti a sorozatot a rajongók számára, az természetesen Lisa Kudrow. Amíg az És egyszer csak…!-ban Carrie maximum visszafejlődött az ötvenes évei végére, Miranda egy fejhangon visító leszbikus Karen lett, Charlotte pedig még hatvanévesen is luxus-htb (háztartásbeli - a szerk.), aki a semmin pörög, addig Valerie minden tíz évben újabb és újabb kihívásokkal néz szembe. Lisa Kudrow a Jóbarátok Phoebe-je marad örökre, ezt a színésznő is tudja, és ebben a szezonban is több kikacsintást és poént dob be a nézőknek. Ez nem zavaró, hiszen továbbra is áldokumentumfilmes stílusban készül a széria. A szerény történet az első két részben teljesen feledhető, hiába dobják be az írósztrájkot és egy 88 éves legendát, akit a KGB figyelt, sokan már itt megunhatják a szériát. A harmadik részre változik meg valami, ugyanis megindul a sorozat forgatása, és egy régi baráttól is búcsút vesz a főhősünk. Kudrow pont ezekben az inkább érzelmes jelenetekben remekel, amit persze egy jó nagy adag Phoebe-féle humorral vezet fel.
A The Comeback fan service-nek tökéletes, de a mondanivaló úgy tűnik, elfogyott. Bár fiatal még Kudrow hozzá, de lehetne ez a hattyúdala – de Valerie-t ismerve tíz év múlva újra találkozunk vele.
10/5,5
A The Comeback első két évada és a harmadik szezon eddig megjelent részei az HBO Max kínálatában érhetők el, az új epizódok minden hétfőn érkeznek a streamingszolgáltatóra.