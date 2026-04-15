Botrányok, szex és plasztika: Madonna 23 év után visszatér a színészethez

23 év után visszatér a XX. század legnagyobb ikonja a vászonra. Madonna filmes karrierje a nyolcvanas-kilencvenes években igen erős volt – gondoljunk csak a Ki ez a lány?, a Micsoda csapat, vagy a hazánkban forgatott, a néhai Andy Vajna produceri közreműködésével készült Evita című filmekre. Madonna az utóbbi években igyekszik kissé megfáradt karrierjébe egy kis életet lehelni, hogy ne csak a fiatal pasik, a polgárpukkasztó posztok és a túlzott plasztikai beavatkozások miatt szerepeljen a hírekben.

Madonna visszatér Fotó: Alessandro Bremec

Madonna énekesnőt játszik a The Studio-ban

Sőt, tulajdonképpen önmagának egy kritikus és kifigurázott verzióját alakítja, ami a második évad egyik fő szála lesz. A hírek szerint ugyanis legalább két epizódban látható lesz a Seth Rogen nevével fémjelzett szériában. Az Apple TV+ sikersorozata a hollywoodi filmkészítés idegőrlő kulisszái közé kalauzol minket. Az első évadban olyan sztárokkal találkozhattunk, mint Rogen, Kathryn Hahn és a néhai Catherine O’Hara, akit dupla Actor Awarddal ismertek el a sorozatbeli munkájáért. Mellettük olyan hírességek alakították önmaguk egy parodisztikus verzióját, mint Martin Scorsese, Dave Franco, Zac Efron, Greta Lee, a „világ legvacakabb filmjével” büszkélkedő Ice Cube vagy Olivia Wilde, aki teljesen kifordult önmagából.

Hasonló bravúrra készül Madonna is, akinek nem titkolt szándéka, hogy ezzel a vendégszereppel új életet leheljen a karrierjébe és szerelemprojektjébe, mivel utoljára a 2002-es James Bond-filmben, a Halj meg máskor!-ban szerepelt, majd 2003-ban a Will és Grace egyik epizódjában.

A díva évek óta készül egy Madonna-életrajzi filmre is. A pletykák szerint először a Netflix érdeklődött, de az előkészületek nem haladtak; a sztár azonban szeretné mihamarabb látni az életművét a vásznon, ahol a művészi küzdelmei mellett a vadabb időszakairól is őszintén vall. Seth Rogen ígérete és közel sem politikailag korrekt humora a garancia arra, hogy Madonna díváskodása fergeteges, önkritikus és vicces lesz a The Studio második évadában, amely kis csúszással, de már forog. Az eredetileg januárra tervezett indulást a veterán producert, Patty-t alakító Catherine O’Hara halála miatt kellett elhalasztani, ugyanis rákos megbetegedése ellenére Rogen és a stáb az utolsó pillanatig számított a színésznőre. A kezelések miatti tüdőembólia azonban átírta az élet forgatókönyvét, de a producerek ígérték: Patty, illetve O’Hara öröksége jelen lesz a tervek szerint idén debütáló második etapban is.