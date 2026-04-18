Mi történik? Michelle Pfeiffer filmjében OnlyFansen birkóznak a 19 éves leányanyák

Április közepén remek sorozatok és filmek várnak ránk. A streamingpremierek között régi kedvencek folytatásai mellett OnlyFansből élő leányanya és háromszoros Oscar-díjas legenda, többek között Michelle Pfeiffer visszatérésének is szem- és fültanúi lehetünk.

Hétvégi streamingpremierek: Michelle Pfeiffer az Apple TV-n tér vissza

Margot bajban van

Az Apple TV+ idei egyik legnagyobb vállalkozása a héten debütált, rögtön három résszel a streamingplatformon. A 19 éves Margot sikeres író is lehetne, egyetemre jár, ám egy tanárával folytatott forró viszonyt követően teherbe esik. A fiatal lány egyetem és pénz helyett kissé diszfunkcionális családjára és az OnlyFans felületére számíthat, ahol extrém és erotikus pankrátor-tartalmakkal próbál pénzt keresni. A főszerepekben Elle Fanning, Michelle Pfeiffer és az Oscar-díjas Nicole Kidman.