Botrányfilm a Netflixen! Mesterséges intelligencia által készített horror futott be a streamingszolgáltatóra

Húsvét hétfőn sem vették le a lábukat a gázról a streamingszolgáltatók. Az HBO Maxon új epizódokkal tovább taroltak az olyan sikersorozatok mint A visszatérés, a DTF St. Louis vagy a Rooster, a Disney+-on végre lehullt a lepel Darth Maul spinoff-sorozatáról, a Star Wars: Maul – Árnyak mesteréről, a SkyShowtime pedig már a Marshals: Egy Yellowstone-történet 6. részével csalogatta képernyő elé a nézőit. A Netflixet sem kellett félteni, azonban ők egy egészen sajátos módját választották Krisztus feltámadásának megünneplésére: egy botrányos horrorfilmet, az Ördögi különkiadást küldtek versenybe a nézettségért folyó harcban.

Az Ördögi különkiadás a héten debütált a Netflixen (Fotó: IMDb)

A Netflix nézői különös okból utálják a platformon debütáló horrort

De miért is utálja mindenki a Netflix-filmek táborába frissen csatlakozó, David Dastmalchian főszereplésével 2023-ban bemutatott áldokumentumfilmet?

Először ismertessük, miről is szól a Magyarországon forgatott Dűne-filmek, a Batman: A sötét lovag, valamint a Suicide Squad 2-ben is megforduló Dastmalchian nevével eladott mozi. Az Ördögi különkiadás egy ’70-es évekbeli, késő esti beszélgetős műsort, illetve annak házigazdáját, Jack Delroy-t helyezi a cselekménye középpontjába. A sötét múltat takargató, a nézettségi harcban lassú, de borítékolható vereséget szenvedő tévés minden követ megmozgat, hogy javítson a nézőszámokon, még egy démon által megszállt fiatal lányt is meginvitál show-jába, és ekkor szabadul el a pokol…

Egy óriási problémája van a nézőknek az Ördögi különkiadással (Fotó: IMDb)

Noha a film látványvilágára és hangulatára nem lehet sok panasz, azonban a nézőknek rögtön elment a kedve az alkotástól, mikor is a neten kiderült, hogy a film készítése során a készítők a mesterséges intelligenciát is többször igénybe vették:

Először azt hittem, kizárt, hogy csak úgy mesterséges intelligencia által generált képeket használtak, amikor akár ezer dollárt is fizethettek volna valakinek, hogy rendbe tegye őket. De hogy ezt így benne hagyták a filmben, az számomra elképesztő. Egy olyan filmről van szó, ami régi időket idéz, amihez minden díszlet kézzel készült, művészek festették, és nem találtak senkit, aki egy kis lelket vitt volna ezekbe, ezért inkább odacsaptak pár MI-képet? És még csak nem is vagyok az MI-képek ellen, de az isten szerelmére, legalább dolgozták volna ki őket rendesen…

– írja egy feldühödött néző a Redditen, míg egy másik hozzászóló azt írja, számára a komplett filmélményt elrontották az MI által készült bevágások.