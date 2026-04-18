19 éves leányanya az Onlyfans-en pankrátorkodik: Margot bajban van!

Szokták mondani, hogy egy anya bármit megtenne a gyermekéért. Lehozná a csillagokat, embert ölne, ha kell, és a listán ott szerepel még a pankrátorszerkóban való OnlyFans-fiók működtetése is. Éles váltás, az egyszer biztos, de a Margot bajban van című történet címszereplőjének tényleg nagy a gondja: 19 évesen, egyetemista leányanyaként kell eltartania magát és a gyermekét. A Hatalmas kis hazugságok kreátora, David E. Kelley sztárszereposztással, ám behúzott kézifékkel vág neki a merész történetnek.

Margot az OnlyFans világában keresi a helyét / Fotó: Apple TV+

A sorozat nem teketóriázik hosszú felvezetéssel, ugyanis alig fél óra alatt a 19 éves Margot és jóvágású egyetemi professzorának forró viszonyából baba születik. A családos prof. természetesen rendkívül elegáns módon a meghiúsult abortuszig gondolta kísérni a fiatal lány sorsát, akinek így saját kezébe kell vennie az irányítást. Ebben partnerként ott van pár furcsa lakótárs, az ex-cicibáros felszolgáló anyja, az eltűnt pankrátor apja és a világ leghíresebb pornográf és extrém exkluzív tartalmakat megjelenítő felülete. Innen szép nyerni, hiszen tudjuk, a neten minden is egy perverzió, és a mutatós fiúk és lányok tiszavirág-életűek ebben a nagy virtuális szextérben. Margot azonban felfedez az apjának köszönhetően egy piaci rést, de vajon tényleg pankrátorszexiskedésre gerjedő perverzek sztárjaként akarja leélni az életét az amúgy tehetséges írónövendék?

8 milliárd onlyfanses világa leszünk?

Bölcsész élet helyett jöhet a 18+ Fotó: Michele K. Short

A szükség törvényt bont, és Kelley ehhez nem is találhatott volna jobb alapanyagot Rufi Thorpe bestsellerénél, ami az utóbbi évek egyik hangos sikere volt. A téma megosztó, ám fogyasztható, nem idealizálja a szexmunkát, sőt inkább egy tragikomikus perspektívát ad neki, miközben egy fiatal, naiv lánynak gyorsan fel kell nőnie. A széria az első rész alapján azonban még keresi a hangját, ami lassan a felénél jár. Néha megdöbbent, olykor akad benne eget rengető humor, de igazából az alkotók biztonsági játékot játszanak végig, erős feminista szemléletben. Ebben a világban tényleg mindenki maga dönt a testéről, minden értelemben, ám a döntéseinknek vaskosan megvan az ára.