19 éves leányanya az Onlyfans-en pankrátorkodik: Margot bajban van!

Szokták mondani, hogy egy anya bármit megtenne a gyermekéért. Lehozná a csillagokat, embert ölne, ha kell, és a listán ott szerepel még a pankrátorszerkóban való OnlyFans-fiók működtetése is. Éles váltás, az egyszer biztos, de a Margot bajban van című történet címszereplőjének tényleg nagy a gondja: 19 évesen, egyetemista leányanyaként kell eltartania magát és a gyermekét. A Hatalmas kis hazugságok kreátora, David E. Kelley sztárszereposztással, ám behúzott kézifékkel vág neki a merész történetnek.
A sorozat nem teketóriázik hosszú felvezetéssel, ugyanis alig fél óra alatt a 19 éves Margot és jóvágású egyetemi professzorának forró viszonyából baba születik. A családos prof. természetesen rendkívül elegáns módon a meghiúsult abortuszig gondolta kísérni a fiatal lány sorsát, akinek így saját kezébe kell vennie az irányítást. Ebben partnerként ott van pár furcsa lakótárs, az ex-cicibáros felszolgáló anyja, az eltűnt pankrátor apja és a világ leghíresebb pornográf és extrém exkluzív tartalmakat megjelenítő felülete. Innen szép nyerni, hiszen tudjuk, a neten minden is egy perverzió, és a mutatós fiúk és lányok tiszavirág-életűek ebben a nagy virtuális szextérben. Margot azonban felfedez az apjának köszönhetően egy piaci rést, de vajon tényleg pankrátorszexiskedésre gerjedő perverzek sztárjaként akarja leélni az életét az amúgy tehetséges írónövendék?
A szükség törvényt bont, és Kelley ehhez nem is találhatott volna jobb alapanyagot Rufi Thorpe bestsellerénél, ami az utóbbi évek egyik hangos sikere volt. A téma megosztó, ám fogyasztható, nem idealizálja a szexmunkát, sőt inkább egy tragikomikus perspektívát ad neki, miközben egy fiatal, naiv lánynak gyorsan fel kell nőnie. A széria az első rész alapján azonban még keresi a hangját, ami lassan a felénél jár. Néha megdöbbent, olykor akad benne eget rengető humor, de igazából az alkotók biztonsági játékot játszanak végig, erős feminista szemléletben. Ebben a világban tényleg mindenki maga dönt a testéről, minden értelemben, ám a döntéseinknek vaskosan megvan az ára.
Ahogy halad a sztori, egyre inkább kibontakozik egy diszfunkcionális család, ami amúgy a történet legerősebb pontja, hála Elle Fanning és Michelle Pfeiffer párosának. Elle elsőre mellényúlásnak tűnhet a szerepre, de a friss Oscar-jelölt színésznő epizódról epizódra bizonyítja, hogy megállja a helyét veterán kollégái mellett. A prímet Michelle Pfeiffer viszi, akinek most oda kéne adni az összes létező televíziós díjat, amit csak lehet. Shyanne, Margot anyja szerepében a 68 éves, kortalan díva remekel. Egyrészt a figurája alsó hangon egy húszassal fiatalabb, mint a sztár valódi életkora, ám ez meg sem látszik rajta, sőt picit rá is játszanak a túlzó sminkkel és a divatosnak ható, ám kissé proli megjelenéssel. Shyanne mindazt képviseli, amitől a saját lányát meg akarta óvni: ő is egy egyéjszakás kalandból fogant, aki miatt le kellett mondania az álmairól, és minden eltemetett hiánya ellenére még a Hooters cicibáros munkát is miatta vállalta, hogy neki jobb élete legyen.
Az első rész egyik jelenetében elhangzik:
Nem, nagyon nem tudok neki örülni, de mindennél jobban fogom szeretni az unokámat!”
– titkon sok nő és anya szívéből szólt a színésznő által alakított anyatigris, aki Margot-t sem várta, de a világért se mondott volna le róla, dacára hogy jelenetről jelenetre omlik össze a világa, miközben próbál a saját boldogságával is törődni konzervatív, lelkipásztor pasija mellett.
A férfiszereplők közül eddig Nick Offerman járt a legjobban, a mindig remek Greg Kinnear egyelőre takaréklángon ég, és – spoiler! – Nicole Kidmanre még várnunk kell, aki produceri munkája mellett egy kisebb, de fontos szerepben fog feltűnni egy Lace nevű mediátorként, akinek az első lesifotók szerint a pankártorkodáshoz is lesz némi köze.
A Margot bajban van fontos témáról beszél, néha nehezen találja a hangját, de leginkább Michelle Pfeiffer miatt úgy tűnik, kiemelkedik az átlagos női sorozatok világából.
10/7
A Margot bajban van az Apple Tv+ kínálatában érhető el.