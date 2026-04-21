Ki volt az elhunyt Patrick Muldoon, aki még Denise Richards-ot is lepattintotta?

Tegnap érkezett a szomorú hír, 57 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Patrick Muldoon, akit a Melrose Place, valamint az Ármány és szenvedély (Days of Our Lives) sorozatokban láthattunk. Muldoon tankönyvi példája volt a televíziós sorozatszínészeknek, arcát leginkább ezekből a projektekből ismerhetik a nézők, de neve mellett számos nagyjátékfilmes kredit is szerepel.

Patrick Muldoon az Ármány és szenvedély szépfiúja volt (Fotó: AdMedia /MediaPunch)

Patrick Muldoon halálát április 19-én jelentette be menedzsere.

A színész 57 éves volt, halálát egy váratlan szívroham okozta.

A szappanoperák sztárjának szerelmi élete a kamerákon kívül is kész dráma volt.

Patrick Muldoon filmek és sorozatok

Patrick Muldoon karrierjét a Ki a főnök? és a Saved by the Bell szériákban kezdte kisebb epizódszerepekkel, majd a tévéfilmek világában is kipróbálta magát a ‘90-es években. 1992-ben csatlakozott az Ármány és szenvedély szériához, melyben Austin Reed karakterét alakította összesen 496 epizódon át. A sorozatból olyan nevek indultak el a sztárság felé vezető úton, mint az Odaát és a The Boys sorozat sztárja, Jensen Ackles, vagy a Bűbájos boszorkákban később otthonra lelő Alyssa Milano.

Filmes munkái közül legismertebb a Csillagközi invázió volt, melyet Paul Verhoeven rendezett 1997-ben. A filmben feltűnt mellette az Így jártam anyátokkal Barney Stinsonja, Neil Patrick Harris, valamint az a Denise Richards, aki Charlie Sheen felesége is volt, azonban a négy évig tartó és nem túl jól végződő frigy előtt még Patrick Muldoonnal alkottak egy párt.

Denise Richards és Patrick Muldoon éveken át tartó se veled-se nélküled kapcsolatban voltak (Fotó: Henry McGee / MediaPunch)

Patrick Muldoon szerelmi élete

Muldoon és Richards még a színitanodában ismerkedtek meg, amikor a színész 21 éves volt, Richards pedig 19. A közös munkából szerelem szövődött ez a kapcsolat volt Muldoon első nyilvános, “hollywoodi” párkapcsolata, ami már a kamerák kereszttüzében zajlott. A Denise Richardsszal való 5 éven át tartó se veled-se nélküled kapcsolatot végül Muldoon zárta le, mert érdeklődni kezdett egy másik sztárszínésznő iránt. Tori Spellingért hagyta ott Denis Richards-ot. A két színésznő nemrég Tori Spelling podcastműsorában ült össze, ahol kitárgyalták ezt az időszakot, sőt, felhívták telefonon Patricket, aki megadta a választ a megannyi kérdésre, ami ezt a különös szerelmi háromszöget övezte: “Őszintén, nem igazán emlékszem a ‘90-es évekre.”