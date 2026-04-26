Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos!

Egy tucatnyi búcsúztatót rendezett a halála előtt a hollywoodi legenda: Halála előtt elsiratta már mindenki!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az 1993-ban elhunyt színészt a legtöbbet a lehetetlent nem ismerő ügyéd, Perry Mason szerepében ismerhették meg. Raymond Burr rákdiagnózisa után tudatosan készült a halálra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alfred Hitchcocksorozatszínészrákügyvédügyvédes tévésorozatHátsó ablaksorozat

Az élet végére mindenki a maga módján készül fel, de akadnak extravagáns megoldások is. Raymond Burr színész ugyanis számos „Goodbye party-t” szervezett élete utolsó évében, amikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan rákbetegségben szenved. A színészt a hazai nézők a Perry Mason ügyvédsorozatból ismerhetik, amelynek utolsó tévéfilmjeit is halálos betegen forgatta.

Raymond Burr, Photo ID - 14930, Year - 1992, Film Title - PERRY MASON: THE CASE OF THE DESPERATE DECEPTION, Director - , Studio - VIACOM, Keywords - 1992, RAYMOND BURR, CHARACTER, PERRY MASON
Raymond Burr partizva búcsúzott az élettől (Fotó: Snap)

Raymond Burr Perry Masonként nézett szembe a halállal

1993-ban az akkor 76 éves színész második virágkorát élte, ugyanis legendás figuráját, Perry Masont újra felfedezte a televízió. A színész 1957 és 1966 között 271 epizódban alakította a harcias és furfangos figurát, miután Alfred Hitchcock: Hátsó ablak című krimijének gyilkosaként sikert aratott három évvel korábban. Burr karrierje a hetvenes években hanyatlásnak indult, ám a nyolcvanas évek közepén egyre nagyobb lett az igény a színvonalasabb tévés alkotásokra, így újra visszatért Mason figurájához, és évente 3-4 tévéfilmben alakította az ügyvédet.

FILE PHOTO - ELIZABETH TAYLOR, 79, the Oscar-winning movie goddess and pioneering AIDS activist whose off-screen marriages, divorces and death defying exploits rivaled her films for drama died March 23, 2011 of congestive heart failure.FILM TITLE: A PLACE IN THE SUN. DIRECTOR: George Stevens. STUDIO: Paramount. PICTURED: MONTGOMERY CLIFT, RAYMOND BURR.
Az ötvenes-hatvanas évek legnagyobb tévés sztárja volt (Fotó: a90)

Raymond Burr karrierje szárnyalt, 1993-ban is négy Perry Mason-filmet forgatott, ám az élet közbeszólt: áttétes vese- és májrákot diagnosztizáltak nála. Burr megértette, hogy a gyilkos kór már elterjedt a szervezetében, ezért megtagadta a műtétet, hogy gyorsított tempóban le tudja forgatni az utolsó egy-két Perry Mason-filmet, mielőtt már képtelen lesz kamera elé állni. A színész méltó módon, közönségkedvenc szerepével szeretett volna elbúcsúzni mindenkitől.

Goodbye Party-k

Photo ID - 14926, Year - 1992, Film Title - PERRY MASON: THE CASE OF THE MUSICAL MURDER, Director - , Studio - VIACOM, Keywords - 1992, RAYMOND BURR, CHARACTER, DELLA STREET, BARBARA HALE, PERRY MASON
Halálos betegen is dolgozott a színész (Fotó: Snap)

Raymond Burr rákdiagnózisa után már csak hónapjai maradtak hátra, de akkor sem tétlenkedett: elrendezte a hagyatékát, és szeretett volna barátaitól is búcsút venni. Ezért a színész vagy egy tucat kisebb-nagyobb partit rendezett, ahol szerettei méltó módon köszönhettek el tőle. Az extravagáns megoldás egyben megható is volt, ugyanis sokan ekkor látták utoljára az egyre rosszabb állapotban lévő színészt, aki szívesen idézte fel a legjobb pillanatait, sőt sokszor Perry Masonként jelent meg a szerettei előtt.

Kamutemetést rendezett magának

RELEASE DATE: January 9, 1957. MOVIE TITLE: Crime of Passion. STUDIO: Robert Goldstein Productions. PLOT: Kathy is a smart and tough 1950's advice columnist at a San Francisco newspaper, with her name plastered on billboards all over the city. One day, Bill Doyle, a Los Angeles detective, walks into her office - it is instant attraction. After marrying Bill, Kathy gives up her career and becomes a homemaker. However, she is not your typical 1950's homemaker. After hosting several cocktail parties in their San Fernando Valley home, she realizes that Bill is content with his position, and shows no ambition in furthering himself. Kathy will not sit idly by while everyone around her is ''moving up in the world''. She personally takes upon herself the task of pushing Bill's career along, even if it comes down to murder. PICTURED: BARBARA STANWYCK as Kathy Ferguson Doyle, STERLING HAYDEN as Police Lt. Bill Doyle and RAYMOND BURR as Police Inspector Anthony Pope. (Credit Image: Â© Robert Goldstein Productions/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
Kamucsaládot és halott gyereket talált ki magának a színész (Fotó: Robert Goldstein Productions / NORTHFOTO)

Igazából a valódi temetése volt „kamu”, pontosabban az ott elhangzottak. Burr 1993. szeptember 12-én hunyt el, és nem sokkal később helyezték örök nyugalomra. A temetésén minden barátja és szerette részt vett, azonban a közeli ismerősök a hivatalos gyászbeszéden jót kuncoghattak magukban. Burr féltve óvta a magánéletét, ugyanis közel 35 évig élt együtt egy férfival, Robert Benevidesszel. A Perry Mason sorozat után nem sokkal találkoztak, ám akkoriban a karrierje végét jelentette volna, ha kiderül a kapcsolat. Burr évtizedekig olyan információkat csepegtetett a sajtónak, hogy több felesége is volt, volt, aki elhunyt, sőt, még egy gyermeket is kitalált magának. A valóságban azonban csak egy „levendulaházassága”, azaz érdekházassága volt Isabella Warddal 1948 és 1952 között.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!