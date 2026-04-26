Egy tucatnyi búcsúztatót rendezett a halála előtt a hollywoodi legenda: Halála előtt elsiratta már mindenki!

Az élet végére mindenki a maga módján készül fel, de akadnak extravagáns megoldások is. Raymond Burr színész ugyanis számos „Goodbye party-t” szervezett élete utolsó évében, amikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan rákbetegségben szenved. A színészt a hazai nézők a Perry Mason ügyvédsorozatból ismerhetik, amelynek utolsó tévéfilmjeit is halálos betegen forgatta.

Raymond Burr partizva búcsúzott az élettől (Fotó: Snap)

Raymond Burr Perry Masonként nézett szembe a halállal

1993-ban az akkor 76 éves színész második virágkorát élte, ugyanis legendás figuráját, Perry Masont újra felfedezte a televízió. A színész 1957 és 1966 között 271 epizódban alakította a harcias és furfangos figurát, miután Alfred Hitchcock: Hátsó ablak című krimijének gyilkosaként sikert aratott három évvel korábban. Burr karrierje a hetvenes években hanyatlásnak indult, ám a nyolcvanas évek közepén egyre nagyobb lett az igény a színvonalasabb tévés alkotásokra, így újra visszatért Mason figurájához, és évente 3-4 tévéfilmben alakította az ügyvédet.

Az ötvenes-hatvanas évek legnagyobb tévés sztárja volt (Fotó: a90)

Raymond Burr karrierje szárnyalt, 1993-ban is négy Perry Mason-filmet forgatott, ám az élet közbeszólt: áttétes vese- és májrákot diagnosztizáltak nála. Burr megértette, hogy a gyilkos kór már elterjedt a szervezetében, ezért megtagadta a műtétet, hogy gyorsított tempóban le tudja forgatni az utolsó egy-két Perry Mason-filmet, mielőtt már képtelen lesz kamera elé állni. A színész méltó módon, közönségkedvenc szerepével szeretett volna elbúcsúzni mindenkitől.

Goodbye Party-k

Halálos betegen is dolgozott a színész (Fotó: Snap)

Raymond Burr rákdiagnózisa után már csak hónapjai maradtak hátra, de akkor sem tétlenkedett: elrendezte a hagyatékát, és szeretett volna barátaitól is búcsút venni. Ezért a színész vagy egy tucat kisebb-nagyobb partit rendezett, ahol szerettei méltó módon köszönhettek el tőle. Az extravagáns megoldás egyben megható is volt, ugyanis sokan ekkor látták utoljára az egyre rosszabb állapotban lévő színészt, aki szívesen idézte fel a legjobb pillanatait, sőt sokszor Perry Masonként jelent meg a szerettei előtt.

Kamutemetést rendezett magának

Kamucsaládot és halott gyereket talált ki magának a színész (Fotó: Robert Goldstein Productions / NORTHFOTO)

Igazából a valódi temetése volt „kamu”, pontosabban az ott elhangzottak. Burr 1993. szeptember 12-én hunyt el, és nem sokkal később helyezték örök nyugalomra. A temetésén minden barátja és szerette részt vett, azonban a közeli ismerősök a hivatalos gyászbeszéden jót kuncoghattak magukban. Burr féltve óvta a magánéletét, ugyanis közel 35 évig élt együtt egy férfival, Robert Benevidesszel. A Perry Mason sorozat után nem sokkal találkoztak, ám akkoriban a karrierje végét jelentette volna, ha kiderül a kapcsolat. Burr évtizedekig olyan információkat csepegtetett a sajtónak, hogy több felesége is volt, volt, aki elhunyt, sőt, még egy gyermeket is kitalált magának. A valóságban azonban csak egy „levendulaházassága”, azaz érdekházassága volt Isabella Warddal 1948 és 1952 között.