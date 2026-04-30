Durván kipattintotta magát Reese Witherspoon exe: az 51 éves Ryan Phillippe cukifiúból izomkolosszus lett

A testépítés már a negyvenes-ötvenes generációt is elérte. Ennek egyik ékes példája Hollywoodban a Kegyetlen játékok Ryan Phillippe-je, aki 50 felett lett nyurga szépfiúból igazi bicepszkirály. Reese Witherspoon volt férje úgy tűnik, fiatalos fizikumával akar mostantól érvényesülni az álomgyárban.
Ryan Phillippe kigyúrta magát
Ryan Phillippe kilencvenes évekbeli filmjeiben a nyurga szépfiú szerepében tetszelgett leginkább, gondoljunk csak a korábban említett Kegyetlen játékokra, az 54-re vagy a Tudom, mit tettél tavaly nyáronra. A 2000-es évek első felében jó filmek találták meg a színészt: többek között a legjobb film Oscar-díját elnyerő Ütközések című sokszereplős drámában és a Gosford Parkban is szerepelt. 2007-ben azonban a szerencse egyre inkább elpártolt tőle; nyolc év és két gyerek után Reese Witherspoon kiadta az útját, majd a Clint Eastwood-féle A dicsőség zászlaja óta nem sikerült sikerfilmet forgatnia. Állítólagos alkoholizmusa is közrejátszhatott abban, hogy kikopott Hollywood elitjéből, és a 2010-es évektől a sorozatok és a másodvonalbeli filmek világában találta magát.
A színész azóta a munka mellett leginkább a kondizásnak szenteli minden idejét, de annak nagyon! Az 51 éves színész legfrissebb Instagram-képe alapján brutális kondiban van, feleennyi idős férfiak ölnének ezért a fizikumért. A gyúrás mellett a futás is nagy szerepet játszik a színész életében, aki függőségeit hátrahagyva igyekszik tiszta életet élni, és részt venni gyermekei, Ava, Deacon és Kailani mindennapjaiban.
Úgy tűnik, a gyúrás megtette hatását, ugyanis Ryan Murphy is felfigyelt az elhanyagolt sztárra. A 9-1-1 széria legújabb kiadása, a 9-1-1: Nashville Ryan Phillippe nagy visszatérése lehet, ugyanis főszerepet kapott a második évadban az NCIS: Los Angelest 14 év után maga mögött hagyó Chris O’Donnell mellett. A Hulu sikerszériája az őszi szezonban érkezik, Phillippe a hírek szerint hamarosan megkezdi a forgatást.