95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Sharon Stone

Sharon Stone kitálalt a szexről: Zendaya és fél Hollywood nem teszi zsebre a díva kritikáját

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
A 68 éves szexzimbólum korának legbeválllalósabb sztárjai közé tartozott. Sharon Stone helyett a filmes szexualitás nagy bajban van.
Sharon StoneszexszexistennőHBO EufóriaElemi ösztönszexuális vágyZendaya

Ismét nem kímélte Hollywoodot és a filmeseket a legendás színésznő. Sharon Stone szexszimbólum-státusza megkérdőjelezhetetlen, nem beszélve a fülledt jeleneteiről a kilencvenes évek olyan klasszikusaiban, mint az Elemi ösztön vagy A specialista. Sharon Stone erotikus jeleneteiről sokszor fogalmazott már korábban is kritikusan, ám most, 30-35 évvel a fénykora után, a mai kollégáiba állt bele páros lábbal.

Sharon Stone, Los Angeles CA March 12-: Sharon Stone, at The Ocean: Our Liquid Universe at The Saban Theatre in Los Angeles on March 19, 2026- Credit: AdMedia March 19, 2026.Copyright AdMedia (Credit Image: © AdMedia via ZUMA Press Wire)
Sharon Stone szerint a mai szexjelenetek nem tesznek jót a nézőknek (Fotó: AD)

Sharon Stone filmjei szinte prűdek voltak a mai szexjelenetekhez képest

Nemrégiben még a Michael Douglasszel forgatott, egyhetes szexjelenetéről és a híres „tárogatós” pillanatról mesélt újabb titkokat a színésznő, ám most az új generáció tagjaihoz szólt. Több felmérés is arra utal, hogy a Z generáció tagjai túl soknak és túl erőszakosnak látják a szex megjelenítését, és ehhez a 68 éves díva is szeretett volna csatlakozni.

Manapság túl direkt és nyers a szexualitás ábrázolása a filmekben és sorozatokban. Ezzel a filmesek elvesznek a képzeletből, és kiölik a vágy, a titok, valamint a feszültség érzését a nézőkből

– mondta Stone az Entertainment Weekly-nek adott interjújában.

1992, Film Title: BASIC INSTINCT, Director: PAUL VERHOEVEN, Studio: TRI, Pictured: MICHAEL DOUGLAS, KISSING, ROMANCE, SHARON STONE. (Credit Image: SNAP/ZUMAPRESS.com) (Credit Image: © SNAP/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
Stone szerette a merész jeleneteket (Fotó: SNAP / NORTHFOTO)

Stone kritikus megnyilvánulása több szempontból is pikáns, hiszen az Elemi ösztönben mindent megvillantott, és A specialistában is rendesen egymásnak estek Sylvester Stallonéval a zuhany alatt. Az évek azonban úgy tűnik, megszépítik az emlékeket, ugyanis rá is kérdeztek az Elemi ösztön merész és explicit jeleneteire, amire annyit mondott:

Nem az explicitás tette emlékezetessé, hanem az a bizonyos 'mi van / mi nincs' típusú feszültség

 – utalt a krimivonalra a színésznő.

Pictures MUST credit: HBO Max Here is the final trailer for hit TV show Euphoria starring Hollywood A listers Sydney Sweeney, Zendaya and Jacob Elordi. The new series picks up after a five-year time jump that takes the characters from East Highland High School into early adulthood. Twenty-nine-year-old Zendaya’s character Rue is seen being interrogated by drug enforcement agents about a trip to Mexico, where she was forced to swallow suspicious packages. She remains in debt to a drug dealer who confronts her at work, while a new threat named Alamo is reportedly trying to kill her. Sweeney’s character Cassie, 28, is now married to Nate played by Elordi ,also 28, and living in the suburbs. Cassie has become an adult content creator to escape the "entrapment of domesticity," a career Nate is unhappy with. In a major twist, Maddy played by Alexa Demi has reappeared in Cassie's life and is helping her film her adult content. Finally Lexi, played by Maude Apatow, is successfully working in Hollywood as an assistant to a high-profile show runner, played by guest star Sharon Stone. The new series begins broadcasting on HBO Max on April 12. Picture supplied by JLPPA
A 68 éves sztár az Eufóriában lesz látható hamarosan (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Ha ez nem lenne elég, a következő hetekben Sharon Stone az Eufória 3. évadában fog szerepelni, amelyben egy Patty Lance nevű új, központi figurát, egészen pontosan egy hollywoodi producert alakít. A nyilatkozat azért is különös, mert a Zendaya nevével fémjelzett, zűrös tinikről szóló sorozatban elég nyíltan ábrázolják a szexet, gondoljunk csak az azóta is tündöklő Sydney Sweeney formás idomaira vagy Jacob Elordi szinte mindent megvillantó jeleneteire. A színésznő a nyilatkozatával gyakorlatilag bírálta a sztárt, aki a sorozat egyik vezető producere, vagyis komoly beleszólása van az olyan művészeti kérdésekbe, mint a testiség megjelenítse, továbbá a széria alkotóit, ami nem túl jó reklám a mostanában ritkán látott dívának! 

Az Eufória 3 évadának első része április 12-én érkezik az HBO Max kínálatába, az első két évad elérhető a streamingszolgáltató kínálatában. 

 

 

