Sharon Stone kitálalt a szexről: Zendaya és fél Hollywood nem teszi zsebre a díva kritikáját

Ismét nem kímélte Hollywoodot és a filmeseket a legendás színésznő. Sharon Stone szexszimbólum-státusza megkérdőjelezhetetlen, nem beszélve a fülledt jeleneteiről a kilencvenes évek olyan klasszikusaiban, mint az Elemi ösztön vagy A specialista. Sharon Stone erotikus jeleneteiről sokszor fogalmazott már korábban is kritikusan, ám most, 30-35 évvel a fénykora után, a mai kollégáiba állt bele páros lábbal.

Nemrégiben még a Michael Douglasszel forgatott, egyhetes szexjelenetéről és a híres „tárogatós” pillanatról mesélt újabb titkokat a színésznő, ám most az új generáció tagjaihoz szólt. Több felmérés is arra utal, hogy a Z generáció tagjai túl soknak és túl erőszakosnak látják a szex megjelenítését, és ehhez a 68 éves díva is szeretett volna csatlakozni.

Manapság túl direkt és nyers a szexualitás ábrázolása a filmekben és sorozatokban. Ezzel a filmesek elvesznek a képzeletből, és kiölik a vágy, a titok, valamint a feszültség érzését a nézőkből

– mondta Stone az Entertainment Weekly-nek adott interjújában.

Stone kritikus megnyilvánulása több szempontból is pikáns, hiszen az Elemi ösztönben mindent megvillantott, és A specialistában is rendesen egymásnak estek Sylvester Stallonéval a zuhany alatt. Az évek azonban úgy tűnik, megszépítik az emlékeket, ugyanis rá is kérdeztek az Elemi ösztön merész és explicit jeleneteire, amire annyit mondott:

Nem az explicitás tette emlékezetessé, hanem az a bizonyos 'mi van / mi nincs' típusú feszültség

– utalt a krimivonalra a színésznő.

Ha ez nem lenne elég, a következő hetekben Sharon Stone az Eufória 3. évadában fog szerepelni, amelyben egy Patty Lance nevű új, központi figurát, egészen pontosan egy hollywoodi producert alakít. A nyilatkozat azért is különös, mert a Zendaya nevével fémjelzett, zűrös tinikről szóló sorozatban elég nyíltan ábrázolják a szexet, gondoljunk csak az azóta is tündöklő Sydney Sweeney formás idomaira vagy Jacob Elordi szinte mindent megvillantó jeleneteire. A színésznő a nyilatkozatával gyakorlatilag bírálta a sztárt, aki a sorozat egyik vezető producere, vagyis komoly beleszólása van az olyan művészeti kérdésekbe, mint a testiség megjelenítse, továbbá a széria alkotóit, ami nem túl jó reklám a mostanában ritkán látott dívának!