30 éve sikítunk a telefontól: legalább száz embert mészárolt már le Szellempofa

30 éve megcsörrent az a bizony telefon és megjelent a slasher műfaj legnagyobb gyilkológépe, Szellempofa. A Sikoly-sorozat eddig 7 részben bizonyította, kell az embereknek a borzongás, ám a legutóbbi epizód után úgy gondoltunk, ideje rangsorolni a David Arquette, Neve Campbell és Courtney Cox vagyuis Dewey Sidney és Gale nevével fémjelzett horrorfilmeket, amihez később olyan sztárok csatkalkozak, mint Jenna Ortega vagy Melissa Barrera, akik Sam és Tara Carpenterként vették át a stafétát. Mindeközben kiderült, a hetedik rész hatalmas, több mint 200 millió dolláros anyagi sikerének köszönhetően már írják a nyolcadik részt.

Sikoly-filmek a legrosszabbtól a legjobbig

Sikoly 3.

A legtöbb sebből Wes Craven trilógiával záró darabnak szánt epizódja vérzett, ahol Woodsboro helyett Hollywoodba látogatunk egy új Döfés-film forgatására. A szereplőket a film forgatókönyve szerint kezdik tizedelni, miközben Sidney a világtól távol próbálja maga mögött hagyni a korábbi évek borzalmait. A film olykor már paródiába megy át, ezen nem segít a ripacskodásra fogott pályakezdő Parker Posey vagy Emily Mortimer sem, miközben Courteney Cox és David Arquette szeme előtt szintén csak a zsíros csekk lebegett. A szellemkedős és családi részek borzasztók, a főgonosz pedig érdemelt volna egy erősebb filmet. Campbell látványosan unott a szerepben, a szerződésében amúgy is kikötötte, hogy maximum 6 hétre ér rá, így a film egy teljes káosz lett, de anyagilag legalább sikeres.