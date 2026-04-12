Sophia Loren

Pár másodpercen múlt az élete: 80 éve rejtegeti sebeit Sophia Loren

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Az idén 92 éves dívának legfurcsább sztárallűreje, hogy szerette maga készíteni a sminkjét. Mint kiderült, Sophia Loren gyerekkori traumája miatt ragaszkodott ehhez.
Sokan azt gondolnánk, a filmes világ legszebb női körül egész csapat dolgozik, hogy minél tökéletesebben mutassanak a vásznon és a való életben is. Sophia Loren színésznő azonban mindig ragaszkodott hozzá, hogy maga készítse el a sminkjét. Több mint 75 éve tartó pályafutása során mindig gondosan építette fel a make upját, a szakemberek segítsége nélkül. Mint kiderült, egy több mint 80 éves trauma áll a dolog mögött; a színésznő élete ugyanis másodperceken múlt a világháború alatt, ami örökre nyomot hagyott a testén és a lelkében is.

Sophia Loren, portrait, November 18, 2004.
Sophia Loren sminkje és mosolya mögött komoly sebek lapulnak (Fotó: Sven Simon)

Sophia Loren szépsége és sebhelye

A sztárnak egy életre szóló fizikai emléke maradt a II. világháború borzalmaiból: egy sebhely az állán, amelyet egy repesz okozott. A háború alatt a kislány Sophia Loren családjával a Nápoly melletti Pozzuoli kikötővárosában élt, amely stratégiai fontossága miatt a szövetséges bombázások egyik fő célpontja volt. Egy légitámadás során, miközben Sophia az óvóhely felé futott, egy bomba repesze eltalálta az állát. Mint kiderült, a színésznő élete alig pár pillanaton múlt, ugyanis ha a robbanószerkezet közelebb sül el, meg is halhatott volna. Sophia kisebb sérülésekkel megúszta, ám az állán örökre megmaradt a repesz okozta sebhely. 

Az első képein még látható az álla közepén húzódó csík (Fotó: Production Studio / NORTHFOTO)

A különleges szépségű díva már tini korában megtanult profin sminkelni, hogy a meghallgatásokon ne tűnjön fel a szépséghibája a producereknek. Az évek alatt sokat halványult a sebhely, sminkje alatt nem is látható, ám a sztár sosem akarta megműttetni a heget, emlékeztetve őt a háború borzalmaira, és hogy soha többet ne kelljen hasonlót átélnie az élete során.

Megtanult profin sminkelni, hogy ne lássák a meghallgatásokon a sebhelyét Fotó: Production Studio / NORTHFOTO

Az emlékekből azonban profitálni is tudott a sztár, ugyanis saját bevallása szerint a gyerekkori traumái és a vidéki óvóhelyen töltött időszak sokat segített neki abban, hogy el tudja játszani élete legfontosabb szerepét Sophia Loren az Egy asszony meg a lánya című filmben. Az 1960-as klasszikusban olyan elmélyült alakítást nyújtott a sztár, hogy ő volt az első színésznő, aki idegen nyelvű, olasz alakításért vihette haza az Oscar-díjat mindössze 26 évesen. Sophia Loren élete és munkássága is a bizonyíték arra, hogy még a szörnyű traumákból is fel lehet épülni, és sikert sikerre lehet halmozni.

 

 

