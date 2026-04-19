Időben kellett volna befejezni: sorozatok, amiket nem kellett volna húzni, mint a Dallast!

Hollywoodban a pénz beszél, a színész meg ugat. Sikersorozatokkal teli az álomgyár, ám sokszor a széria minőségének kárára tovább húzzák a történetet, mint amennyi valójában van benne, legyen szó a reklámidő értékesítéséről vagy az új streaming-feliratkozók számáról. A sorozatkészítők ritkán tudnak megálljt parancsolni, a sorozatszínészek pedig nemet mondani az egyre zsírosabb csekkekre.

Kedvenc pszichopatánk sorozatát is hamarabb elkaszálhatták volna (Fotó: Amazon)

5 legendás sorozat, amit időben el kellett volna kaszálni

Dexter

Kedvenc pszicho Robin Hoodunk nappal a bűnözőket üldözi, míg éjjelente kegyetlen sorozatgyilkosként szedi az áldozatait. Az első évad merész alapötlete azonnal közönségkedvenccé tette a negatív főhőst, és sztárt csinált Michael C. Hallból. Sokak szerint már a második évadtól jöttek a bajok, ugyanis a csavarok egyre erőltetettebbek lettek, de a nép nézte, dőlt a pénz. Nem kevesebb, mint nyolc szezon készült, mire 2013-ban elkaszálták. Dexter azonban csak bő egy évtizedet pihenhetett, ugyanis jött egy azóta elkaszált előzménysorozat, illetve egy folytatás; a Dexter: Feltámadás, aminek már készül a második szezonja.