Mocskos kocákkal, anakondával és a Szarvasbébi sztárjának új sorozatával is találkozhatunk a hétvégén

Paul Rudd, Richard Gadd és Kate Hudson vár ránk a hétvégén. Íme a hét 5 legizgalmasabb streamingpremierje.
Brutális áprilisi hétvégével zárjuk a hónapot a házimozi-felületeken. A streamingszolgáltatók sikergyanús sorozatokkal, óriáskígyós horror-vígjátékkal és a Szarvasbébi készítőjének új, tabudöntögető szériájával készültek, olyan sztárokkal, mint Charlize Theron, Paul Rudd, Richard Gadd vagy Kate Hudson.

Óriáskígyó riogat minket a streamingen (Fotó: Prime)

Hétvégi streamingpremierek, amiket kár lenne kihagyni

Anaconda

A tavalyi év egyik meglepetésfilmje az Anaconda című, kilencvenes évekbeli horrorfilm újragondolása. Pár kiégett ötvenes úgy gondolja, megcsinálják a Jennifer Lopez-film saját verzióját az Amazonas vidékén, ám azzal nem számolnak, hogy egy valódi óriáskígyóval futnak össze, amely legalább annyira gyilkos kedvében van, mint filmes társa. A humoros pillanatokról Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn és Thandiwe Newton gondoskodnak. Ezzel párhuzamosan Lopez eredeti filmje is felkerült a HBO Max kínálatába.

