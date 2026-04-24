Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trumpnak elege van: példátlan büntetést kaphat egy NATO-tagállam

Fontos

Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter, a fél ország megdöbbent

„Tudtam, csak nem sejtettem!” – 35 éve röhögünk Sylvester Stallone maffiózóján

11 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Rocky és Rambo-filmek sztárja színházi bohózatból készült komédiában próbálta ki magát. 35 éve siker az Oscar Sylvester Stallonéval, de a színész másképp látja a filmbéli alakítását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
35 éve ismerhettük meg a Rocky-filmek sztárjának humoros oldalát. Sylvester Stallone Oscarja az amerikai közönséget hidegen hagyta, ám Európában valósággal kultikus státuszra tett szert. Claude Magnier 1967-es színdarabjából készült ajtócsapkodós bohózatában Snaps, a maffiózó, haldokló apjának tett ígérete szerint szeretne jobb emberré válni. Egy csaló bankár, az álterhes lánya és még egy tucatnyi furcsa figura tesz meg mindent az ellen, hogy törvényes útra terelje a családi vállalkozást a rosszfiú. Sylvester Stallone vígjátéki alakítását Arany Málna-jelöléssel „jutalmazták”, pedig sok kritikus véleménye szerint derekasan helytállt komikusként is az akciósztár.

Sylvester Stallone komikusként megosztotta a közönséget az Oscarban (Fotó: imdb.com)

Sylvester Stallone Ramboként szedné szét Oscart

  • Sylvester Stallone ritkán vállalt vígjátékot, maga is bizonytalan volt abban, hogy működik-e komikus szerepben. A rendező, John Landis győzte meg őt arról, hogy vállalja el a jó útra térni vágyó Snaps szerepét.
  • Ez volt Marisa Tomei egyik első filmes szerepe. Snaps lányát, Lisát játszotta, aki terhességet hazudik a sosem látott Oscar nevű sofőrtől, akit ki akar nyírni az apja. A színésznő sokak szerint túlzottan is butácskára vette a figurát, ő is Arany Málna-jelölésben részesült. Szerencsére alig pár évvel később jött az Oscar a Vinny, az 1ügyű című vígjátékért.
Marisa Tomei butácska Lisája ( jobbra) sok bonyodalmat okoz (Fotó: imdb.com)
Linda Gray (jobbra) a Dallas után komédiázott (Fotó: imdb.com)
  • A forgatás tempója gyors volt a pergő dialógusok miatt. Landis ezért a színészektől szinte színházi ritmust követelt meg, így a felvételek előtt hetekig próbáltak, Stallone-t pedig komikusi tréningre küldték.
  • Landis végül arra kérte az akciósztárt, hogy drámai módon játssza el Snaps szerepét.
  • A színészek „szócentrikus pokolként” jellemezték a forgatókönyvet, nyelvtörőként tanulták a szerepüket.
  • Szokatlan módon minden jelenetből készült egy lassabb és egy gyorsabb verzió is, végül a vágóasztalon dőlt el, melyiknek volt komikusabb hatása.
  • A korábban említett rengeteg ajtó komoly gondot okozott a színészeknek, ezért mindenki kapott egy „logikai térképet”, amelyen szerepelt, hogy ki, melyik ajtón hagyja el a kastély főhelyiségét.
Gyorsan forgatott a stáb (Fotó: imdb.com)
  • Az amerikai közönség nem értékelte az európai bohózatot, túl masszív figyelmet igényelt nekik a kaotikus film.
  • A 35 millió dolláros költségből csupán 23 milliót hozott vissza a film Amerikában, az európai piacon azonban mind a mozikban, mind a tévében és VHS-en nagy siker volt az Oscar.
Tim Curry ellopta a showt (Fotó: imdb.com)
  • Sylvester Stallone interjúkban utalt arra, hogy szerinte rossz választás volt a filmre.

Kipróbáltam valamit, amire nem voltam igazából felkészülve. A komédia az időzítésről szól, és nem könnyű, de legalább megpróbáltam

– vélekedett azután, hogy a legrosszabb színésznek járó Arany Málnára jelölték.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!