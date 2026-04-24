„Tudtam, csak nem sejtettem!” – 35 éve röhögünk Sylvester Stallone maffiózóján

35 éve ismerhettük meg a Rocky-filmek sztárjának humoros oldalát. Sylvester Stallone Oscarja az amerikai közönséget hidegen hagyta, ám Európában valósággal kultikus státuszra tett szert. Claude Magnier 1967-es színdarabjából készült ajtócsapkodós bohózatában Snaps, a maffiózó, haldokló apjának tett ígérete szerint szeretne jobb emberré válni. Egy csaló bankár, az álterhes lánya és még egy tucatnyi furcsa figura tesz meg mindent az ellen, hogy törvényes útra terelje a családi vállalkozást a rosszfiú. Sylvester Stallone vígjátéki alakítását Arany Málna-jelöléssel „jutalmazták”, pedig sok kritikus véleménye szerint derekasan helytállt komikusként is az akciósztár.

Sylvester Stallone Ramboként szedné szét Oscart

Sylvester Stallone ritkán vállalt vígjátékot, maga is bizonytalan volt abban, hogy működik-e komikus szerepben. A rendező, John Landis győzte meg őt arról, hogy vállalja el a jó útra térni vágyó Snaps szerepét.

Ez volt Marisa Tomei egyik első filmes szerepe. Snaps lányát, Lisát játszotta, aki terhességet hazudik a sosem látott Oscar nevű sofőrtől, akit ki akar nyírni az apja. A színésznő sokak szerint túlzottan is butácskára vette a figurát, ő is Arany Málna-jelölésben részesült. Szerencsére alig pár évvel később jött az Oscar a Vinny, az 1ügyű című vígjátékért.

A haldokló apa rövid szerepére nem kisebb nevet sikerült megnyerniük, mint magát Spartacust, vagyis Kirk Douglast.

A film leglehetetlenebb karakterének Tim Curry nyelvészprofesszorát szokás emlegetni. A friss születésnapos, 80 éves színész sokszor ellopja a show-t a főszereplők elől.

A Dallas után ez volt az első film, amiben komolyabb szerepet vállalt a Samanthát alakító Linda Gray.

A szereplők hasonló neve koncepció volt az író részéről, ezzel is fokozva a kaotikus hangulatot.

A film nagy része egyetlen kastélydíszletben készült, amit hetekig építettek. A díszlettervezők úgy alkották meg a teret, hogy minél több ajtó legyen benne, így a szereplők folyamatosan el tudták kerülni egymást.

