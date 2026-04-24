„Tudtam, csak nem sejtettem!” – 35 éve röhögünk Sylvester Stallone maffiózóján

35 éve ismerhettük meg a Rocky-filmek sztárjának humoros oldalát. Sylvester Stallone Oscarja az amerikai közönséget hidegen hagyta, ám Európában valósággal kultikus státuszra tett szert. Claude Magnier 1967-es színdarabjából készült ajtócsapkodós bohózatában Snaps, a maffiózó, haldokló apjának tett ígérete szerint szeretne jobb emberré válni. Egy csaló bankár, az álterhes lánya és még egy tucatnyi furcsa figura tesz meg mindent az ellen, hogy törvényes útra terelje a családi vállalkozást a rosszfiú. Sylvester Stallone vígjátéki alakítását Arany Málna-jelöléssel „jutalmazták”, pedig sok kritikus véleménye szerint derekasan helytállt komikusként is az akciósztár.
Sylvester Stallone Ramboként szedné szét Oscart
- Sylvester Stallone ritkán vállalt vígjátékot, maga is bizonytalan volt abban, hogy működik-e komikus szerepben. A rendező, John Landis győzte meg őt arról, hogy vállalja el a jó útra térni vágyó Snaps szerepét.
- Ez volt Marisa Tomei egyik első filmes szerepe. Snaps lányát, Lisát játszotta, aki terhességet hazudik a sosem látott Oscar nevű sofőrtől, akit ki akar nyírni az apja. A színésznő sokak szerint túlzottan is butácskára vette a figurát, ő is Arany Málna-jelölésben részesült. Szerencsére alig pár évvel később jött az Oscar a Vinny, az 1ügyű című vígjátékért.
- A haldokló apa rövid szerepére nem kisebb nevet sikerült megnyerniük, mint magát Spartacust, vagyis Kirk Douglast.
- A film leglehetetlenebb karakterének Tim Curry nyelvészprofesszorát szokás emlegetni. A friss születésnapos, 80 éves színész sokszor ellopja a show-t a főszereplők elől.
- A Dallas után ez volt az első film, amiben komolyabb szerepet vállalt a Samanthát alakító Linda Gray.
- A szereplők hasonló neve koncepció volt az író részéről, ezzel is fokozva a kaotikus hangulatot.
- A film nagy része egyetlen kastélydíszletben készült, amit hetekig építettek. A díszlettervezők úgy alkották meg a teret, hogy minél több ajtó legyen benne, így a szereplők folyamatosan el tudták kerülni egymást.
- A forgatás tempója gyors volt a pergő dialógusok miatt. Landis ezért a színészektől szinte színházi ritmust követelt meg, így a felvételek előtt hetekig próbáltak, Stallone-t pedig komikusi tréningre küldték.
- Landis végül arra kérte az akciósztárt, hogy drámai módon játssza el Snaps szerepét.
- A színészek „szócentrikus pokolként” jellemezték a forgatókönyvet, nyelvtörőként tanulták a szerepüket.
- Szokatlan módon minden jelenetből készült egy lassabb és egy gyorsabb verzió is, végül a vágóasztalon dőlt el, melyiknek volt komikusabb hatása.
- A korábban említett rengeteg ajtó komoly gondot okozott a színészeknek, ezért mindenki kapott egy „logikai térképet”, amelyen szerepelt, hogy ki, melyik ajtón hagyja el a kastély főhelyiségét.
- Az amerikai közönség nem értékelte az európai bohózatot, túl masszív figyelmet igényelt nekik a kaotikus film.
- A 35 millió dolláros költségből csupán 23 milliót hozott vissza a film Amerikában, az európai piacon azonban mind a mozikban, mind a tévében és VHS-en nagy siker volt az Oscar.
- Sylvester Stallone interjúkban utalt arra, hogy szerinte rossz választás volt a filmre.
Kipróbáltam valamit, amire nem voltam igazából felkészülve. A komédia az időzítésről szól, és nem könnyű, de legalább megpróbáltam
– vélekedett azután, hogy a legrosszabb színésznek járó Arany Málnára jelölték.