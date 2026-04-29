Szarvasbébi

Szüzesség elvesztése még sosem volt ilyen sokkoló: brutálisan botrányos résszel startolt az HBO Max új sorozata

Nem hagyja nyugodni a nézőt az HBO Max új szériája. A Fivérség nem könnyű darab, sokak ingerküszöbét kiakasztja a Szarvasbébi megálmodójának új szériája, de aki átlendül ezeken, az az év egyik legjobb sorozatát nézheti meg.
Richard Gadd nevéről két évvel ezelőttig jó eséllyel csak a rokonai és néhány, a stand-upot kedvelő angol hallhatott. 2024-ben a Szarvasbébi című Netflix-sorozattal atomrobbanásként tűnt fel a streaming egén, és két évvel később már itt is a Fivérség. A 2020-as évek egyik legjobb minisorozata atyjaként komoly nyomás nehezedett Gaddre, hogy alkotóként megugorja a Szarvasbébit és a Fivérség első epizódja alapján egy hasonlóan izgalmas, szorongató és tabudöntögető szériára számíthatunk.

A Szarvasbébi című sorozat főszereplője új filmben tűnik fel.
A Szarvasbébi sztárja a Fivérségben tér vissza Jamie Bell mellett (Fotó: HBO Max)

A Szarvasbébi Richard Gaddje a modern férfiasságot célozta meg

A net a premier után máris tele lett az év legbotrányosabb jelenetének kikiáltott, szüzességelvesztős szcénával; egyesek bojkottálnák a szériát, míg mások merész, úttörő húzásnak tartják. Amíg a „nagy előd” a zaklatással és az identitáskereséssel foglalkozik, addig a Fivérség két „testvér” viharos kapcsolatát mutatja be évtizedeken keresztül. Már a kezdőkép annyi kérdést vet fel, amennyit egy átlagos széria összesen nem: Niall éppen az esküvőjére készül, ám egy fészerben egy rosszarcú, félmeztelen férfi tartja fogva, aki gyilkos tekintettel és a magyar szinkronban Mészáros András érces hangján – figyelmeztet minket, hogy itt bizony nem a nászajándék átadására számíthatunk. Gyorsan kiderül, hogy Ruben az ő nem vér szerinti fivére, akinek már a szemében látható erek alapján is komoly dühkezelési problémái lehetnek, nem beszélve a Niall szemében tükröződő rettegésről.

Richard Gadd a Szarvasbébiben nyújtott alakításának köszönhető új filmjét.
Zűrös a viszony a két fivér között (Fotó: HBO Max)

Ugyanez a félelem köszön vissza évtizedekkel korábban, amikor a két tinifiú egy fedél alá kényszerül édesanyjaik döntése miatt. Ruben frissen jött a javítóból, Niall pedig egyszerűen pszichopatának tartja a zűrös srácot. Az abuzív kapcsolat következtében azonban Niall szemében más is megcsillan Ruben irányában.

A Fivérség sorozat botránnyal robbant be

Legutóbb A Fehér Lótusz testvérszexjelenetén akadtunk ki, amikor a Radcliffe fiúk édeshármasa bizarr fordulatot vett. Ha azt hittük, ezt nem lehet fokozni, nagyot tévedtünk: bizarrabb szüzességelvesztést még nem láttunk vásznon, mint a Fivérségben. Ha pár jelző kell: beteges, perverz, szeretetteljes, megalázó, enyhén homoerotikus, erőszakos a teljesség igénye nélkül.

A Fivérség Richard Gadd és Jamie Bell főszereplésével készült, de az első részben még keveset látjuk őket; a fókusz a fiatalkori énjeiken van, ami egy óra alatt megalapozza a két fivér közötti bántalmazó, ám furcsa módon szeretetteljesnek tűnő kapcsolatot. A fiatalabb szereplők castingja zseniális, főleg a fiatalabb Niall esetében, ugyanis neki kell egy extrém érzelmi és fizikai hullámvasúton végigmennie, ahogy a félelme tárgya egyszer csak idealizált vágyálommá válik. Gadd és Bell párosa izgalmasnak ígérkezik; mindketten karizmatikus jelenségek, főleg az előbbi, aki a Szarvasbébi nyurga srácából tesztoszteronbombává gyúrta magát.

A fiatal színészek merész jeleneteket forgattak (Fotó: HBO Max)

Hogy mit jelent ez egy kamaszfiú esetében, és hogyan hat a felnőtt életére, arra még öt részen át keresi a választ a HBO Max merész és torokszorítóan nyomasztó szériája, amely már az első rész után nem ereszt. Sokkoló morális kérdései mellett a férfilét nagy dilemmáit és a fivérség fogalmának újraértelmezését ígéri.

10/9

A Fivérség új részei péntekenként érkeznek az HBO Max kínálatába.

 

 

 

