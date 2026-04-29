Szüzesség elvesztése még sosem volt ilyen sokkoló: brutálisan botrányos résszel startolt az HBO Max új sorozata

Richard Gadd nevéről két évvel ezelőttig jó eséllyel csak a rokonai és néhány, a stand-upot kedvelő angol hallhatott. 2024-ben a Szarvasbébi című Netflix-sorozattal atomrobbanásként tűnt fel a streaming egén, és két évvel később már itt is a Fivérség. A 2020-as évek egyik legjobb minisorozata atyjaként komoly nyomás nehezedett Gaddre, hogy alkotóként megugorja a Szarvasbébit és a Fivérség első epizódja alapján egy hasonlóan izgalmas, szorongató és tabudöntögető szériára számíthatunk.

A Szarvasbébi sztárja a Fivérségben tér vissza Jamie Bell mellett (Fotó: HBO Max)

A Szarvasbébi Richard Gaddje a modern férfiasságot célozta meg

A net a premier után máris tele lett az év legbotrányosabb jelenetének kikiáltott, szüzességelvesztős szcénával; egyesek bojkottálnák a szériát, míg mások merész, úttörő húzásnak tartják. Amíg a „nagy előd” a zaklatással és az identitáskereséssel foglalkozik, addig a Fivérség két „testvér” viharos kapcsolatát mutatja be évtizedeken keresztül. Már a kezdőkép annyi kérdést vet fel, amennyit egy átlagos széria összesen nem: Niall éppen az esküvőjére készül, ám egy fészerben egy rosszarcú, félmeztelen férfi tartja fogva, aki gyilkos tekintettel és a magyar szinkronban Mészáros András érces hangján – figyelmeztet minket, hogy itt bizony nem a nászajándék átadására számíthatunk. Gyorsan kiderül, hogy Ruben az ő nem vér szerinti fivére, akinek már a szemében látható erek alapján is komoly dühkezelési problémái lehetnek, nem beszélve a Niall szemében tükröződő rettegésről.

Zűrös a viszony a két fivér között (Fotó: HBO Max)

Ugyanez a félelem köszön vissza évtizedekkel korábban, amikor a két tinifiú egy fedél alá kényszerül édesanyjaik döntése miatt. Ruben frissen jött a javítóból, Niall pedig egyszerűen pszichopatának tartja a zűrös srácot. Az abuzív kapcsolat következtében azonban Niall szemében más is megcsillan Ruben irányában.

A Fivérség sorozat botránnyal robbant be

Legutóbb A Fehér Lótusz testvérszexjelenetén akadtunk ki, amikor a Radcliffe fiúk édeshármasa bizarr fordulatot vett. Ha azt hittük, ezt nem lehet fokozni, nagyot tévedtünk: bizarrabb szüzességelvesztést még nem láttunk vásznon, mint a Fivérségben. Ha pár jelző kell: beteges, perverz, szeretetteljes, megalázó, enyhén homoerotikus, erőszakos a teljesség igénye nélkül.