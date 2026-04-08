„Nem láttam a filmet, de a házat igen, amit vettem belőle”: öt színész, akik a gázsiért vállaltak vacak filmeket!

Sokszor mondjuk magunknak is egy-egy munkahelyen, hogy „arccal a kasszának” dolgozunk. Nincs ez másként a színészek világában sem, legalábbis az anyagiak tekintetében. A színészgázsik súlyos milliókra is rúghatnak, ám sokan tudatosan mondanak igent egy-egy rossz minőségű filmre, ugyanis azokért sokszor még több pénz jár.

Michael Caine színészként értékelhetetlennek tartja a Cápát (Fotó: Moviestore Collection/face to fa /NORTHFOTO)

Milliós színészgázsik vacak filmekért

Michael Caine

A 92 éves, Oscar-díjas legendának van egy híres „paycheck-filmes” listája azokról az alkotásokról, amiket kizárólag a pénzért vállalt el a nyolcvanas években. Ennek egyik „legékesebb” darabja az 1987-es Cápa 4. – A cápa bosszúja. Caine egy pilótát játszik benne, akinek meggyűlik a baja a hatalmas fehércápával. A színész 1,5 millió dollárt kapott mindössze 10 napnyi munkáért, ami akkoriban kiemelkedőnek számított, ráadásul a Bahamákon forgattak, vagyis egy fizetett nyaralásnak is betudta a selejtfilm forgatását.

Nem láttam a filmet, de a házat igen, amit vettem belőle

– nyilatkozta Caine később. A forgatás miatt ugyanis nem tudta személyesen átvenni első Oscar-díját, amelyet a Hannah és nővérei című Woody Allen-filmért kapott.