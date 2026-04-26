„Tíz év múlva le lesz cserélve” — Timothée Chalamet hónapok óta szenved a balettbotrány miatt

Timothée Chalamet az utóbbi hónapokban kifejezetten a Marty Supreme főszereplőjét szándékosan megidézve eresztett el bátrabb kifejezéseket önmagáról és munkásságáról. Ezekről viszonylag hamar kiderült, hogy csak amolyan viccek, médiahackek és semmi komolyabb figyelmet nem érdemelnek. Ami viszont kellemetlenebb mellékízt hagyott az emberekben, azt nem Marty Mauser nevében mondta ki, hanem ezek bizony tényleg a saját gondolatai.

Timothée Chalamet párja, Kylie Jenner csak türelmesen kivárja, amíg az internet kitombolja magát (Fotó: Jeffrey Mayer / MediaPunch)

Timothée Chalamet balettbotránya még ma is felkavarja a vizet egyeseknél

Hetekkel az Oscar-díjátadó előtt a Dűne-filmek sztárja, Timothée Chalamet együtt podcastelt Matthew McConaugheyvel. Tudni kell, hogy a 30 éves színész nővére balett táncos, ezért volt ideje kitapasztalni, hogy szereti-e ezt a műfajt és az adott megnyilvánulásában ezt egyértelművé is tette:

Én nem akarok balettben vagy operában, vagy bármi ilyesmiben szerepelni, csak azért, hogy életben tartsuk ezeket a dolgokat. Ezek már senkit sem érdekelnek. De minden tiszteletem az operában és balettban dolgozóknak. Azt hiszem most veszítettem 14 centnyi nézőszámot.

Ez volt az a gondolatmenet, ami nagyon sok embernél kiverte a biztosítékot. A kommentfalak pörögtek és a világsztárok között szinte népszerű volt véleményt formálni ebből a kifejezetten szerencsétlenül megfogalmazott gondolatmenetről. Az Apáca show sztárja, Whoopi Goldberg például egy kifejezetten anyai (avagy anyáskodó?) hangnemet ütött meg, egyenesen Chalametnak címezve azt:

Te táncművész családból jöttél, szóval amikor valaki más művészeti ágát kritizálod, az nem túl jó érzés. Valószínűleg nem is realizáltad mi jött ki a szádon, amíg azt nem mondtad, hoppá, bajban vagyok, de aztán tovább rontottad a helyzeted és azt mondtad 14 cent. Nem, amikor az emberek felháborodnak, az jóval több lesz 14 centnél, úgyhogy csak óvatosan. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy légy óvatosabb, kisfiam.

Ahogy azt sejthettük, a balett világához is eljutott a kifejezés. A londoni neves intézmény, a Royal Ballet and Opera vezetője, Alex Beard a The Times-nak adott interjújában üzent a fiúnak, aki ekkor már rég elbúcsúzott az Oscar-díjtól — részben amiatt, mert mindenkit feldühített:

Úgy gondoltam, fontos, hogy ne valami fennhéjázó választ adjunk Chalamet-nek. Egyszerűen csak annyit mondtunk: »Nézz rá, mit csinálunk, haver«. Például azt, hogy a közönségünk legnagyobb része életkor szerint a 20 és 30 év közötti korosztályból kerül ki. És tudod mit? A posztunk két és fél millió interakciót és félmillió megosztást hozott csak az Instagramon. És a jegyeladásaink azonnal megugrottak. Szóval köszi, Timmy!

A lélekben magyar színésznő, Jamie Lee Curtis egy ennél egyszerűbb intelmet üzent Chalametnek, aki ezen a ponton szinte már azt is megbánta, hogy valamikor is megszólalt: