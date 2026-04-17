Az opera és a balett nem volt elég: Timothée Chalamet a kedvenc rendezőjét is passzolta

Kétségkívül a Z generáció Leonardo DiCapriója, aki idén az opera és a balett miatt bukhatta az Oscart. Timothée Chalamet szupersztár minden értelemben, de egyre több olyan pletyka van róla, hogy bizony kisebb-nagyobb dívaallűrjei azért bőven akadnak a 30 éves színésznek. Már nagyon fiatalon felfedezték a tehetségét, amit lázadó tiniként és a húszas évei elején nem mindig tudott megfelelően használni Hollywoodban. Timothée Chalamet Dűne-filmjei azonban biztosították a helyét az A-lista egén, miközben olyan díjesélyes kasszasikereket csinál, mint a Marty Supreme vagy a Sehol se otthon!

Timothée Chalamet Zendaya árnyékát kerülte

A két gigasztár a Dűne-filmekben gigapárost alkot, ám Timothée-nak mégis jobban tetszik az a felállás, amikor ő van felül, mármint a stáblistán. A Z generációs erotikus thrillert azonban egyértelműen Zendaya uralja az ex-teniszező Tashi szerepében, akinek a kegyeiért két profi játékos verseng. A kiégett szépfiú és a példás családapa harca nemcsak a pályán zajlott, és sokszor az sem volt tiszta, hogy ki az egér és ki a macska ebben a sztoriban? Chalamet Mike Faist szerepére volt esélyes, de a három szerep közül ezt érezte a legkevésbé erősnek, így nemet mondott mesterének, Luca Guadagninónak, akinek első sikerét, a Szólíts a neveden című filmet köszönheti.