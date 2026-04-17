Hivatalos: jön a Top Gun 3 — Tom Cruise is visszatér!

Repülők hasítják az eget a Danger Zone dübörgő dallamaira – akció, rivalizálás, szerelem és az a semmivel össze nem téveszthető nyolcvanas évekbeli hangulat. A Top Gun a maga idejében igazi kultfilm lett, nem csoda, hogy a folytatást, a Top Gun: Maverick-et hatalmas lelkesedéssel fogadta a közönség 2022-ben. A film közel másfél milliárd dollárt hozott világszerte, bizonyítva, hogy Tom Cruise több mint 35 év után is képes tömegeket bevonzani a mozikba kedvenc pilótánkkal.

Sokan viccelődnek azzal, hogy Tom Cruise valójában egy vámpír, aki nem öregszik— a Top Gun első része óta szinte ugyanúgy néz ki! (Fotó: Paramount Pictures)

Ez már biztos: Tom Cruise is visszatér a Top Gun harmadik részében!

Napok óta zajlik a CinemaCon az év legizgalmasabb mozis bejelentéseivel. Az eseményen a Paramount bejelentette, hogy zöld utat adtak a Top Gun folytatásának. A produceri feladatokat ezúttal is Jerry Bruckheimer látja el, aki régóta meghatározó alakja a franchise-nak — nyilván Tom Cruise mellett. A rendező személye egyelőre kérdéses: felmerült, hogy visszatérhet a második részt jegyző Joseph Kosinski, de szóba került Christopher McQuarrie neve is, aki az utóbbi négy Mission: Impossible filmet és a Jack Reachert is írta, illetve rendezte.

Az biztos, hogy Tom Cruise most elérhető lesz a felvételekre, mivel az Oscar-díjas rendezővel, Alejandro González Iñárrituval már befejezték a Digger forgatását. Az elmúlt évek alapján nem meglepő, hogy továbbra sem adná át másnak ikonikus szerepeit – elég csak a Tom Cruise-filmeket bővítő Mission Impossible franchise-ra gondolni, ahol már nyolc alkalommal formálta meg a főszereplőt, többször is közvetlen veszélynek kitéve testi épségét.

Ha sikerül megugrani, vagy akár megközelíteni a második rész sikerét, akkor már örülhetnek. A Top Gun: Maverick nemcsak nosztalgikus visszatérés volt, hanem a halálos beteg Val Kilmer egyik utolsó jelentős szereplését is jelentette, mely így egy méltó búcsúzás lett Icemantől. A készülő Top Gun szereposztása egyelőre ismeretlen, de nem lennénk meglepődve, ha a második rész kadétjai (Miles Teller, Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis és Manny Jacinto) visszatérnének a harmadik etapba is.