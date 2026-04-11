George Lucas imádta, hogy kinevetik őt — kulisszatitkok az Űrgolyhók forgatásáról

Az Űrgolyhók folytatása régóta váratott magára. Van miből meríteniük, ha azt nézzük, hogy az eredeti trilógiát követően kijött egy előzmény és egy folytatás is, számtalan élőszereplős és rajzfilmes sorozat mellett, amelyeknek csak a töredékét szerették a rajongók évtizedek óta bővülő bázisa. Az ambiciózus projektet már elkezdték forgatni és a héten már azt is megtudtuk, hogy jövő ilyenkor már csak keveset kell aludnunk, hogy láthassuk: Az Űrgolyhók 2. 2027. április 23-án érkezik.

Rick Moranis felejthetetlen kamu-Vader volt az Űrgolyhókban (Fotó: MGM / Courtesy of MGM)

Ennek örömére nézzünk néhány érdekességet az első Űrgolyhók filmről

Elég nehéz lenne elrejteni, hogy ez a film egy paródia, egy szatíra a Star Wars és a filmsorozatot körüllengő hype körül, ami a nyolcvanas években volt jellemző. Ennek tudatában jogos lehet a kérdés, hogy a világ megálmodója, George Lucas tudott-e a készülő projektről. Tudni kell, hogy Lucastól nem áll messze a blőd humor — emlékezzünk csak a Howard, a kacsára — szóval a nap végén belement a poénkodásba, egyetlen feltétellel: az Űrgolyhók kapcsán nem készülhetett külön termék, (póló, bögre, tolltartó, stb.) amiket eladhattak volna a film után. Szegény Lucas, biztos azt gondolta, hogy ugyanúgy kiárusítják a címet, ahogy azt a Star Warsszal tették és amit egyébként az Űrgolyhók egyből ki is parodizált.

Külön érdekesség, hogy fenntartva a jó kapcsolatot Mel Brooks és Lucas között, az Űrgolyhók rendezője felajánlotta, hogy a film utómunkáját a Lucasfilm végezhesse el. George Lucas végül imádta a végeredményt.

Az emberek féltek a zöld szobáktól

Az azért elmondható, hogy az Űrgolyhók korát meghaladó módon alkalmazta a filmes effekteket, melyhez javarészt green screent kellett felhasználniuk. Ez annyira új volt még az akkori filmszakemberek számára, hogy egy kicsit még maguk is féltek attól, hogy az állandó zöld háttér ártani fog a szemüknek. Olyannyira, hogy a főszereplőt játszó színész, Bill Pullman napszemüveget is hordott a felvételek között. Akkor még nem is sejthették, hogy manapság, főleg a képregényfilmeknél szinte az a furcsa, amikor a hátteret normál háttérrel oldják meg és nem green screennel.