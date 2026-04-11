George Lucas imádta, hogy kinevetik őt — kulisszatitkok az Űrgolyhók forgatásáról

Az Űrgolyhók folytatása régóta váratott magára. Van miből meríteniük, ha azt nézzük, hogy az eredeti trilógiát követően kijött egy előzmény és egy folytatás is, számtalan élőszereplős és rajzfilmes sorozat mellett, amelyeknek csak a töredékét szerették a rajongók évtizedek óta bővülő bázisa. Az ambiciózus projektet már elkezdték forgatni és a héten már azt is megtudtuk, hogy jövő ilyenkor már csak keveset kell aludnunk, hogy láthassuk: Az Űrgolyhók 2. 2027. április 23-án érkezik.
Ennek örömére nézzünk néhány érdekességet az első Űrgolyhók filmről
Elég nehéz lenne elrejteni, hogy ez a film egy paródia, egy szatíra a Star Wars és a filmsorozatot körüllengő hype körül, ami a nyolcvanas években volt jellemző. Ennek tudatában jogos lehet a kérdés, hogy a világ megálmodója, George Lucas tudott-e a készülő projektről. Tudni kell, hogy Lucastól nem áll messze a blőd humor — emlékezzünk csak a Howard, a kacsára — szóval a nap végén belement a poénkodásba, egyetlen feltétellel: az Űrgolyhók kapcsán nem készülhetett külön termék, (póló, bögre, tolltartó, stb.) amiket eladhattak volna a film után. Szegény Lucas, biztos azt gondolta, hogy ugyanúgy kiárusítják a címet, ahogy azt a Star Warsszal tették és amit egyébként az Űrgolyhók egyből ki is parodizált.
Külön érdekesség, hogy fenntartva a jó kapcsolatot Mel Brooks és Lucas között, az Űrgolyhók rendezője felajánlotta, hogy a film utómunkáját a Lucasfilm végezhesse el. George Lucas végül imádta a végeredményt.
Az emberek féltek a zöld szobáktól
Az azért elmondható, hogy az Űrgolyhók korát meghaladó módon alkalmazta a filmes effekteket, melyhez javarészt green screent kellett felhasználniuk. Ez annyira új volt még az akkori filmszakemberek számára, hogy egy kicsit még maguk is féltek attól, hogy az állandó zöld háttér ártani fog a szemüknek. Olyannyira, hogy a főszereplőt játszó színész, Bill Pullman napszemüveget is hordott a felvételek között. Akkor még nem is sejthették, hogy manapság, főleg a képregényfilmeknél szinte az a furcsa, amikor a hátteret normál háttérrel oldják meg és nem green screennel.
Yogurt sminkje allergiás reakciót váltott ki
Ó, azok a sminkek… Szinte beugorhat egyből az Óz, a csodák csodája, ahol az ólomfesték (csodák csodájára) megmérgezte az egyik színészt, a zöld boszorkány játszó színésznő sminkje pedig lángra kapott. Ezeknél némileg enyhébb, de szintén ijesztő helyzet volt a Yodát kiparodizáló Yogurt sminkje, akit a rendező Mel Brooks maga személyesített meg latexből készült, ami jóllehet sokkal barátibb a bőrrel és ma is gyakran használatos, de Brooks bőrén allergiás reakciót váltott ki, kiütéseket okozott főleg a szeme körül. A napjainkban 99 éves Mel Brooks nem biztos, hogy újra be merné vállalni ezt a szerepet ennek tudatában, de vicces lenne, ha kiparodizálnák az Erő-szellemeket és CGI-jal oldanák meg a karaktert, ezzel erősen bemutatva napjaink túlhasznált számítógépes effektjeinek is.
Három különböző ember játszotta Pizzát
Emlékszünk még arra a kifejezetten undorító élő pizza karakterre, aki nyilvánvalóan egy Jabba utánzat volt? A karakter hangját Dom DeLuise adta és bár nem is kérték fel, hogy bebújjon a műanyag sajttól tocsogó maskarába, valójában nem is akart. A nemes feladatot Richard Karen, effektező végezte el. Azonban amikor újabb felvételekhez kellett a jelmezbe bújni, azt már nem vállalta — így került a helyére Rick Lazzarini. Minden bizonnyal tényleg annyira undorító lehetett benne lenni, ahogy az a filmben is látszott.
Az új filmben többen is visszatérnek a régi gárdából - egy kivétellel
Az Űrgolyhók IMDb oldala alapján igazi nosztalgiára lehet számítani: régi szerepeikben visszatér Mel Brooks, Bill Pullman, Rick Moranis és Daphne Zuniga egyebek között. Sajnos azonban nem térhetett vissza John Candy, aki a Chewbacca paródia Morzsát alakította. A színészkomikus 1994-ben távozott az élők soraiból, ám ő nagyon sokat adott hozzá az első filmhez, szóval minden bizonnyal legalább egy utolsó megemlékezés, tisztelgés erejére helyet adnak számára.