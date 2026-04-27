A Vissza a jövőbe dokija tovább tanítaná Wednesdayt – Christopher Lloyd visszatérne a Wednesday-sorozat 3. évadába

Christopher Lloyd szívesen visszatenné a fejét az üvegbe. A Wednesday-sorozat Orloff professzorát alakító színész minden további nélkül szerepelne a Wednesday 3. évadában, mely valamikor 2027-ben érkezhet a Netflixre.

Christopher Lloyd a Wednesday- sorozat 2. évadában tűnt fel először Orloff professzorként.

Christopher Lloyd a Wednesday-sorozat 2. évadában csatlakozott a Jenna Ortega főszereplésével készült sikersorozathoz. Karaktere, Orloff professzor biológiát oktat a Nevermore Akadémia különleges nebulóinak. Lloyd számára közel sem volt új élmény az Addams család világa, az 1991-es Addams family – A galád család című filmben ő alakította Fester bácsi szerepét, valamint az 1993-as folytatásban is visszatért a karakterhez. A színész a ScreenRantnek árulta el, hogy szívesen visszatérne Orloff professzor karakteréhez.

Imádom. Remélem szerepelhetek még.

Wednesday 3. évad: ők szerepelnek az új szezonban

A két hónappal ezelőtt debütált rövid videóban a Netflix bejelentette, hogy a Wednesday-sorozat 3. évada már gőzerővel készül, és a szereplők névsorát is rendkívül kreatív módon nyilvánosságra hozta. A régi karakterek mellett, mint Morticia és Gomez, akiket Catherine Zeta-Jones és Luis Guzmán alakítanak, szenzációs új nevek is csatlakoznak a nézettségi rekordokat generáló szériához, például a rendező Tim Burton egyik kedvenc színésznője, Winona Ryder, aki Tabithát alakítja majd, valamint Eva Green, aki Ophelia, a sokat emlegetett nagynéni szerepében tűnik fel. Christopher Lloyd neve azonban nem szerepel a videóban, ami persze nem jelenti azt, hogy a Vissza a jövőbe Brown dokija végleg távozott volna, de elképzelhető, hogy kevesebbet szerepel majd a képernyőn.

A legnézettebb sorozat lett a Wednesday

A Wednesday sorozat 2022-ben robbant be a Netflixre és az első évad rögtön a streaming-szolgáltató legnézettebb szériájává vált. Jenna Ortega karrierje üstökösként lőtt ki az Addams család kis keserűségének szerepében, Tim Burton pedig olyan színészeket hozott vissza a köztudatba, mint Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones vagy a második évadban a Nevermore igazgatóját alakító Steve Buscemi. A Wednesday zsenialitása és valószínűleg a nézettségi rekord titka, hogy a lehető legszélesebb korosztályt tudta megszólítani izgalmas cselekményével, remek szereplőgárdájával és sötét, de páratlan humorával. A rajongók nehezen fogadták, hogy az első évad premierje és a folytatás között évek teltek el, de a második évad kárpótolt minket minden várakozásért.