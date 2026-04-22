Wednesday Párizsban? Új fotó szivárgott ki az egyik legtrendibb sorozatról

Még egy darabig nem láthatjuk a harmadik évadot. Mégse maradunk teljesen Wednesday tartalom nélkül.
Évekkel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy az Addams család alternatív történetét bemutató Wednesday sorozat ekkora siker lesz, de ennyi táncos trend és nézettségi rekord után sikerült elérnie, hogy a harmadik évad minden megjelenő új fotójáról be kell számolnunk. Olyanról már hallottunk, hogy Emily Párizsban, de ez valami egészen más.

A Wednesday 3. évada közelebb van, mint hinnénk (Fotó: Netflix)

Párizsban járt a gőg — azaz Wednesday

Jenna Ortega Wednesdayként üzen a rajongóinak a Netflix Instagram oldalán. A megosztott képen látható Wednesday, egy motor karosszériáján lazuló Izé és a háttérben az egyértelműen a francia fővárosra utaló Eiffel-torony. A fotó leírásában pedig stílusosan ez áll: „Párizsból rettegéssel. 🎬 WEDNESDAY”

A stílusos üzenet pedig nem csak egy egyszerű fan service a rajongóknak, ezzel közvetlenül utalnak arra, hogy a harmadik évad forgatása jó ütemben zajlik, ezúttal a Csendes-óceán felénk eső oldalán. 

Azt már tudjuk, hogy az évadban fontos szerepe lesz majd Írországnak és gondolhatták a készítők, hogy ha már idáig elfáradtak, akkor átlépnek Párizsba is pár vágókép erejére. Egyelőre arról sincs hivatalos információnk, hogy mit keres pontosan Wednesday a francia fővárosban, de ha a második évad végét követi az esemény, akkor nem kizárt, hogy a morcos kislány barátja, Enid (Emma Myers) vérfarkas formáját keresi Európában.

Ez a sorozat a streamingóriásnak egy kiemelt saját gyártású projektje. Mi sem bizonyítja jobban, hogy tavaly már a második évad előtt berendelték a harmadik és negyedik évadot is. A Wednesday harmadik évadát idén február végén kezdték el forgatni és várhatóan 2027-ben érkezik. A teljesség igénye nélkül a Wednesday szereposztásába visszatér Jenna Ortega, Emma Myers, Luis Guzmán és Catherine Zeta-Jones, valamint újonnan becsatlakozik Eva Green, Winona Ryder, Chris Sarandon és Noah Taylor.

A lelkesedést tetézi, hogy a Netflix egy külön spin-off sorozatot is tervez a Wednesday epizódok közkedvelt karakterével, Fester bácsival, akit Fred Armisen alakít.

 

