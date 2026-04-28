Balhé a Yellowstone háza táján: 3 héttel a premier előtt repült a kulcsember!

Egyre nagyobb zűrök vannak a SkyShowtime modern westernszériája körül. A Yellowstone-univerzum Kevin Costner nélkül mintha meginogni látszana: a Marshals: Egy Yellowstone történet című széria felemás kritikái után a májusban debütáló Dutton Ranch vezető producere három héttel a premier előtt távozott a produkcióból.

Botrányos körülmények között debütál a Yellowstone új sorozata Fotó: Showtime

Yellowstone-balhé: állandó feszültség, uralkodó színészek

Az Entertainment Weekly és a Deadline Hollywood is beszámolt róla, hogy a premier előtt a vezető producer-showrunner, Chad Feehan távozott a produkcióból. Meglepő húzás egy ekkora várakozás övezte sorozat esetében, hiszen a Yellowstone folytatása Beth és Rip texasi új életébe enged betekintést, miközben olyan sztárok csatlakoztak a produkcióhoz, mint Annette Bening és Ed Harris.

A távozás okát hivatalosan nem közölték, iparági pletykák szerint azonban a showrunner hónapokig tartó konfliktusok közepette dolgozott a két főszereplővel, Cole Hauserrel és Kelly Reillyval. A színészek nemcsak kiemelkedő gázsit alkudtak ki maguknak, hanem executive produceri kreditet is kaptak, így több kérdésben döntő szavuk volt a Dutton Ranch irányát illetően.

Michelle Pfeiffer menti meg a híres szériát / Fotó: Showtime

A Yellowstone atyja, Taylor Sheridan szintén elégedetlen volt Feehan munkájával. Érdekesség azonban, hogy a szakembert nem a forgatás alatt, hanem közvetlenül a premier előtt távolították el. Szerencsére azért jó hírek is vannak, a The Madison kifejezetten jól hasít, az első premier rekordnézettséggel nyitott Michelle Pfeiffer és Kurt Russel főszereplésével és még a második évad premierje előtt berendelték a harmadikat is, amit, amit elvileg idén elkezdenek forgatni.