Ez komoly? Nő főszereplővel, közel 40 év után folytatást kap A Keresztapa

Közel hatvan évvel ezelőtt jelent meg Mario Puzo A keresztapa című regénye, mely egy kivételes, mi több, a filmtörténelem talán legfontosabb trilógiájának szolgált alapul. Ezek voltak az azonos című A Keresztapa-filmek, melyeket olyan nevek emeltek a feledhetetlenség státuszába mint Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton vagy Robert Duvall. A Corleone család története szabályosan egybeforrt a gengszterfilm zsánerével, és több mint fél évszázada rajongnak érte, teljesen jogosan. A fanbázist viszont most egy hatalmas meglepetés érte, ugyanis hamarosan tetralógiává bővül a filmszéria, méghozzá egy női főszereplővel.

Marlon Brando és Al Pacino után egy höly veszi át A Keresztapa szerepét, a filmszéria közelgő, 4. részében (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / Zuma)

A Keresztapa már a múlté, eljött A Keresztanya ideje?

Még csak alig pár hete járta be a világsajtót, hogy a Mario Puzo-hagyaték jóváhagyásával az olasz-amerikai írónő, Adriana Trigiani már javában körmöl egy új Keresztapa-könyvet.

A Connie címre keresztelt regény főhőse a címszereplő Connie Corleone, a nemrégiben életrajzi filmmel megtisztelt Marlon Brando által alakított Don Vito Corleone lánya.

A cselekményről sajnos sokkal többet egyelőre nem tudni, de az már szinte biztos, hogy a könyvet jövő évben, azaz 2027 őszén kereshetjük a boltok polcain.

Emellett pedig további, a mozikedvelő közeg számára érdekes hír, hogy a Paramount stúdió már jócskán a regény megjelenése előtt lecsapott annak megfilmesítési jogaira, így jó eséllyel kijelenthető: Közel 40 évvel a legutóbbi harmadik epizód után A Keresztapa 4. része is úton van, és már csak az a kérdés, melyik színésznő fog Marlon Brando vagy épp Al Pacino örökébe lépni.

A Paramount már le is csapott jogokra, a stúdió megegyezett az írónővel (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

És mit szól ehhez Francis Ford Coppola?

De emellett persze akad egy másik lényeges talány is: Vajon az eredeti trilógiát dirigáló Francis Ford Coppola visszatér a franchise rendezői székébe? A felvetés nem is hangzik olyannyira földtől elrugaszkodottnak, hiszen a direktorlegenda jelenleg is aktív. Igaz, az utóbbi években olyan förmedvények tapadtak a nevéhez mint a nézhetetlen kategóriába tartozó, ám Cannes-ban percekig éltetett Megalopolisz, és kérdés, egy Keresztapa 4, vagy Keresztanya, ha úgy tetszik, emelné vagy épp tovább rombolná a renoméját.