A leleplezés napja Steven Spielberg legjobb filmje lehet

Nekünk ugyan még június 10-ig várnunk kell az élményre, de Amerikában néhány szerencsés kiválasztott már láthatta Steven Spielberg új filmjét és jobbnál jobb kritikákkal éltették. A leleplezés napja visszakanyarodott Spielberg legnagyobb specialitásához, a sci-fi műfajához, és olvasva a külföldi kritikákat, egészen biztos, hogy nekünk sem fog csalódást okozni az ufós filmek királya.

A leleplezés napja Spielberg régi klasszikusait idézi (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00736811)

A leleplezés napja Spielberg legjobb filmje lehet

A leleplezés napja eljátszik a gondolattal, mi történne, ha az emberiség cáfolhatatlan bizonyítékot kapna arról, hogy közel sem vagyunk egyedül a világegyetemben. Steven Spielberg új filmjével a bevált recepthez nyúlt vissza, a sci-fi és a kalandfilmek műfajához, amihez, lássuk be, a legjobban ért. Jim Hemphill, az IndieWire kritikusa szerint megvan benne Az elveszett frigyláda fosztogatóinak adrenalinlökete, ugyanakkor olyan érzelmi mélységekbe kalauzolja a nézőt, mint a rendező 9/11 utáni alkotásai, például a Terminál. A főszerepben Emily Blunt nyújtja eddigi karrierjének csúcsalakítását, így neki biztosan nem kell attól tartania, hogy AI-színészek veszik el a munkáját, a Collider kritikusa pedig jó esélyt lát arra, hogy a következő Oscar-szezonban a színésznő is ringbe szállhat az aranyszoborért.

David Koepp X-aktákja találkozik a Bibliával.

A fenti mondat Bill Bria tollából származik, aki azt is meg meri kockáztatni, hogy ez Steven Spielberg legfurcsább filmje, a lehető legjobb értelemben, valamint John Williams valaha írt legjobb filmzenéje. Spielberg és Williams kéz a kézben alkotnak együtt már hosszú évtizedek óta, ez a borsó meg a héja páros eddig sem okozott soha csalódást, de a fényes kritikák mind arra utalnak, hogy a két mozis matuzsálem ezúttal felülmúlhatta önmagát.

Emily Blunt alakítását Oscar-esélyesnek tartják a kritikusok (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00736811)

Steven Spielberg visszatért a gyökerekhez

Ugyan a kritikusok közül senki nem tett utalást a dologra, de az első előzetes debütálása óta kering egy teória a filmrajongók körében, miszerint A leleplezés napjával majd’ 50 évvel később Steven Spielberg megcsinálta a Harmadik típusú találkozások folytatását. Sem cáfolat, sem megerősítés nem érkezett a rendező részéről, azonban a főszerepet alakító Emily Blunt egy interjúban sejtelmesen csak annyit mondott, A leleplezés napja sok olyan kérdésre ad választ, amit a Harmadik típusú találkozások tett fel anno.