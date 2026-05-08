Negyedjére indítja újra A majmok bolygója franchise-t a Fantasztikus négyes rendezője

Matt Shakman, aki az utóbbi években a WandaVízión és a Fantasztikus négyes: Első lépéseken keresztül erősítette a Marvel-filmes univerzumát. A rendező egy írótársával, Josh Friedmannel közösen egy másik nagy sci-fi címet emel újra fókuszba. Mindenesetre A majmok bolygója nem úgy folytatódik, ahogy gondolnánk.

Negyedjére indítják újra A majmok bolygója filmsorozatot

A rendezői széket elfoglaló Matt Shakman már a Disney égisze alatt bizonyított. A WandaVízió című Marvel minisorozat Emmy-díjat kapott, minden bizonnyal emiatt kérték fel a Fantasztikus négyes rendezésére. Végül a Pedro Pascal és Vanessa Kirby nevével fémjelzett film is kritikai sikernek bizonyult, ezért a 20th Century Studios fejesei újabb nagy címhez kérték a segítségét.

A Deadline forrásai megerősítették, hogy tényleg komolyan veszik ezt a projektet, mely minden korábbi tartalmat felül fog írni. A történetről azonban még nincs bővebb információ azon kívül, hogy a következő film egy teljesen új, különálló darab lesz és határozottan nem a 2024-es A majmok bolygója: A birodalom folytatása lesz – de minden bizonnyal a korábbi azonos című tartalmakhoz hasonlóan ez is az 1963-as regényből fog kiindulni.

Magyarul: a következő hivatalos A majmok bolygója film az egy olyan reboot lesz, ami egyik korábbi variációhoz sem kötődik közvetlenül. Ez egy különös lépésnek tűnik, már csak azért is, mert a legutóbbi film csak pár éve jött ki és a kasszáknál is jól teljesített.

Ezzel pedig a 20th Century Studios összesen negyedik alkalommal kezdi újra a filmsorozatot. Az eredeti öt film egy igazi klasszikus filmsorozat volt Charlton Heston főszereplésével, melyet 1968 és 1975 között adtak ki. Ezt követte a Tim Burton rendezésében készült 2001-es reboot, majd a 2011-ben indult, szintén hatalmas sikernek örvendő trilógia. Nem tudni, mi indokolja, hogy sorozatosan újraírják a saját címüket, de kíváncsian várjuk a végeredményt.