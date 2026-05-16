Szétszedték a legújabb Star Wars-filmet: Bébi Yoda sem tudja majd elvinni a hátán A mandalóri és Grogu filmet?

Hamarosan mozikba kerül a Star Wars-univerzum legújabb darabja, A mandalóri és Grogu. Pedro Pascal és bébi Yoda párosát imádták a rajongók a Disney Pluszon futó sorozatban, a 2019-es Skywalker kora csúfos bukása után pedig nagyon jó lenne kellemesen csalódni a Lucasfilm legújabb nagyvásznas produkciójában. Nézzük mik az első visszajelzések A mandalóri és Grogu filmről!

A mandalóri és Grogu nem menti meg a Star Wars-univerzumot

Pedro Pascal és bébi Yoda a Disney Pluszos sorozattal valóban belopták magukat a Star Wars-rajongók szívébe, sőt, meg merjük kockáztatni, hogy a halálcuki kis zöld figura új rajongókat is nyert a galaktikus méretű franchise-nak. A filmet már néhány szerencsés is láthatta, újságírók és különböző tartalomgyártók, akik nem rejtették véka alá a véleményüket. Ezek alapján lehetséges, hogy A mandalóri és Groguhoz fűzött reményeink szertefoszlanak a moziteremben.

A legtöbben úgy írták le ezt a filmet, mint a Disney Pluszon futó A mandalóri sorozat egyetlen hosszú, kiterjesztett epizódját, mely bővelkedik az akciódús jelenetekben, de összetett cselekményt semmiképpen se várjunk tőle. A szörnyek mind CGI kreálmányok, Grogu és Din Djarin közös jelenetei pedig néhol már unalmasnak mondhatóak a véleményezők szerint.

Jonathan Sim újságíró, aki a The Hollywood Reporter és más külföldi filmes lapok munkatársa, rendkívül lesújtó kritikával illette Pedro Pascal moziját.

“A mandalóri és Grogu az egyik leggyengébb Star Wars film. Érzelemmentes, kiszámítható történet, melyben Din Djarin karaktere semmilyen karakterfejlődésen nem megy keresztül. Béna és unalmas akciójelenetek, CGI szörnyetegek, akcióhősök egy rakáson. Egy hosszú, színtelen tévéfilm benyomását kelti.”

Ettől most biztos sokan a lézerkardjukba dőlnek, de azért nem kell nagyon elkeseredni, voltak ennél jóval pozitívabb vélemények is. Például Erik Davisé, aki szintén nagy mozis megmondóember és összességében pozitívan nyilatkozott a filmről.

“A Star Wars visszatért a nagyvászonra. A mandalóri és Grogu egy izgalmas kaland tele hatalmas harcokkal, rémes szörnyetegekkel és rengeteg cuki Grogu pillanattal. Sokkal kevésbé szól a megszokott mítoszról, inkább egy szórakoztató kalandos galaktikus utazás.”