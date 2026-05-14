Eleven Missing Days: A-listás sztárokkal jön Agatha Christie filmje

Agatha Christie krimijeiből már számtalan film és sorozatfeldolgozás született, azonban magával az írónővel eddig nem igazán foglalkozott a filmszakma, így éppen itt volt az ideje, hogy róla is készüljön egy izgalmas mozi. Az Eleven Missing Days című film egy megtörtént esetet dolgoz fel Agatha Christie életéből, a főbb szerepekben pedig igazi A-listás sztárokat láthatunk.

Agatha Christie filmje valós eseményeken alapszik (Fotó: HIP / HIP)

Agatha Christie filmje valós eseményeken alapszik

Az Eleven Missing Days című film, ahogy a cím is utal rá, arról a 11 napot felölelő időszakról szól, amikor Agatha Christie, a világ egyik, ha nem a leghíresebb írónője 11 napra eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ennek természetesen volt előzménye. Agatha Christie férje, Archibald Christie egy napon bejelentette, hogy egy másik nőbe szerelmes, Nancy Neele-be, és el szeretne válni. 1926 december 3-án a házaspár vitatkozott, majd Archibald elutazott a szeretőjével, otthagyva Agathát közös otthonukban. Agatha ezen az éjszakán tűnt el és 11 napig elő sem került. Egy levelet hagyott csak maga után, melyben közölte, hogy Yorkshire-ba utazott. Már a rendőrség is kereste az írónőt, az esetet pedig igazi közfelháborodás kísérte, mivel akkoriban már befutott írónő volt. Végül valaki felismerte egy yorkshire-i szállodában, ahova ironikus módon férje szeretőjének vezetéknevével, Theresa Neeleként jelentkezett be. Állítólag Nat Watts, Agatha Christie sógornője volt az írónő segítségére az eltűnés megszervezésében, de a különös eset körülményei a mai napig tisztázatlanok. Suttogtak idegösszeroppanásról, de az igazság az, hogy csak hűtlen férjét akarta bosszantani a magánakcióval.

Felicity Jones alakítja majd Agatha Christie szerepét az Eleven Missing Days című filmben (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / 00747539)

Eleven Missing Days címen készül Agatha Christie filmje

Ezt az esetet dolgozza fel a közelgő film, melynek forgatási munkálatai még idén nyáron elkezdődnek. Az írónő szerepét Felicity Jones alakítja majd, akit legutóbb az Oscar-díjra jelölt Az álmok vágányán című filmben láthattak a nézők, de filmográfiájában szerepel A zsivány egyes: egy Star Wars történet, A mindenség teóriája és Adrien Brody feleségét is alakította A brutalista című filmben. Mellette a Fehér Lótusz sorozat 4. évadának legújabb húzóneve, Vincent Cassel is feltűnik a filmben, és egy visszavonult belga nyomozót alakít majd – főhajtásként Agatha Christie híres nyomozója, Hercule Poirot előtt – akit különösen érdekelni kezd az eltűnt írónő esete.