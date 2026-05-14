Agatha Christie

Eleven Missing Days: A-listás sztárokkal jön Agatha Christie filmje

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
A világ leghíresebb krimiszerzője most főszerepet kap. Agatha Christie írónőről készül film, mely élete egyik legfurcsább eseményét dolgozza fel.
Agatha Christie, Felicity Jones, Vincent Cassel

Agatha Christie krimijeiből már számtalan film és sorozatfeldolgozás született, azonban magával az írónővel eddig nem igazán foglalkozott a filmszakma, így éppen itt volt az ideje, hogy róla is készüljön egy izgalmas mozi. Az Eleven Missing Days című film egy megtörtént esetet dolgoz fel Agatha Christie életéből, a főbb szerepekben pedig igazi A-listás sztárokat láthatunk.  

Agatha Christie írónő portréja.
Agatha Christie filmje valós eseményeken alapszik (Fotó: HIP / HIP)

Agatha Christie filmje valós eseményeken alapszik 

Az Eleven Missing Days című film, ahogy a cím is utal rá, arról a 11 napot felölelő időszakról szól, amikor Agatha Christie, a világ egyik, ha nem a leghíresebb írónője 11 napra eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ennek természetesen volt előzménye. Agatha Christie férje, Archibald Christie egy napon bejelentette, hogy egy másik nőbe szerelmes, Nancy Neele-be, és el szeretne válni. 1926 december 3-án a házaspár vitatkozott, majd Archibald elutazott a szeretőjével, otthagyva Agathát közös otthonukban. Agatha ezen az éjszakán tűnt el és 11 napig elő sem került. Egy levelet hagyott csak maga után, melyben közölte, hogy Yorkshire-ba utazott. Már a rendőrség is kereste az írónőt, az esetet pedig igazi közfelháborodás kísérte, mivel akkoriban már befutott írónő volt. Végül valaki felismerte egy yorkshire-i szállodában, ahova ironikus módon férje szeretőjének vezetéknevével, Theresa Neeleként jelentkezett be. Állítólag Nat Watts, Agatha Christie sógornője volt az írónő segítségére az eltűnés megszervezésében, de a különös eset körülményei a mai napig tisztázatlanok. Suttogtak idegösszeroppanásról, de az igazság az, hogy csak hűtlen férjét akarta bosszantani a magánakcióval. 

Felicity Jones a 98. Oscar-gálán 2026-ban.
Felicity Jones alakítja majd Agatha Christie szerepét az Eleven Missing Days című filmben (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / 00747539)

Eleven Missing Days címen készül Agatha Christie filmje

Ezt az esetet dolgozza fel a közelgő film, melynek forgatási munkálatai még idén nyáron elkezdődnek. Az írónő szerepét Felicity Jones alakítja majd, akit legutóbb az Oscar-díjra jelölt Az álmok vágányán című filmben láthattak a nézők, de filmográfiájában szerepel A zsivány egyes: egy Star Wars történet, A mindenség teóriája és Adrien Brody feleségét is alakította A brutalista című filmben. Mellette a Fehér Lótusz sorozat 4. évadának legújabb húzóneve, Vincent Cassel is feltűnik a filmben, és egy visszavonult belga nyomozót alakít majd – főhajtásként Agatha Christie híres nyomozója, Hercule Poirot előtt – akit különösen érdekelni kezd az eltűnt írónő esete.  

Premierdátumról egyelőre nincs hír, de az biztos, hogy a forgatási munkálatok még nyáron elkezdődnek, a rendezői székben pedig  Bertie Ellwood foglal helyet.  

 

