47 éve jelent meg A Nyolcadik utas: a Halál – ezeket biztos, nem tudta az első Alienről

„Az űrben senki sem hallja a sikolyod” – ezzel a szlogennel kopogtatott be A nyolcadik utas: a Halál, vagy ahogy nemzetközi szinten ismerik, az Alien. Napra pontosan 47 éve készült a korszakalkotó sci-fi horror, mely lassan megszámolhatatlan folytatást és videójátékos feldolgozást kapott, hangulata és díszlete pedig máig hatásos tud lenni egy elsötétített szobában nézve. Az évforduló kapcsán összeszedtünk pár érdekességet, amit az Alien-filmek rajongóinak tudnia kell.

Az Alien sorozat nyolcadik utasa valójában Jonesy, a macska (Fotó: 20TH CENTURY FOX / NORTHFOTO)

Az Alien franchise valójában vígjátékként kezdődött

Ki gondolta volna, hogy a filmtörténelem egyik legfélelmetesebb horrorfilmje, mely 40 év után is folytatásokat halmoz, valójában egy humoros sztoriból nőtte ki magát? Történetesen a forgatókönyvíró, Dan O’Bannon egy korábbi munkájában egy másik horrorlegendával, John Carpenterrel dolgozott együtt egy igen különös filmen: a Sötét Csillag arról szólt, hogy egy életre kelt strandlabda káoszt okoz egy űrhajón. Bár a koncepció maga nevetséges, végül O’Bannon ebből az ötletből gondolta tovább a mellkasból előtörő, savas vérű szörnyeteg gondolatát. A kreativitás határtalan!

Olyan rémisztőek voltak a dizájnok, hogy feltartották őket a reptéren

A film vérfagyasztó szörnyét, a xenomorfot a svájci festő, H.R. Giger tervezte, akivel O’Bannon egy elkaszált Dűne-film készületében találkozott – igen, David Lynch előtt készült volna egy korábbi Dűne-film, de ez egy másik történet. Giger festményei bizarr erotikával és technológiai elemekkel idéznek meg egy kellemetlenül földöntúli érzést. A produkció egy pontján filmes kellékeket kellett repülővel szállítani, amiket a vámosok kénytelenek voltak feltartóztatni, mert olyan veszélyesnek néztek ki, hogy először nem akarták továbbengedni őket.

Sőt, az egyiptomi premieren kiállítottak egy dizájndarabot, amit a helyiek felgyújtottak, mert az ördög teremtményének tartották. A díszletért a film végül Oscar-díjat is kapott.

Ez a darab nem élte túl az egyiptomi nézők vendégszeretetét (Fotó: 20TH CENTURY FOX / NORTHFOTO)

Dilemma két világklasszis színésznő között

Ridley Scott egy interjújában kifejtette, hogy a főszereplő, mindent túlélő Ripley szerepe nem volt egyértelmű számára. A döntés Meryl Streep és Sigourney Weaver között volt, akik a Yale egyetemen szaktársak voltak. Végül Meryl Streep kiesett a dilemmából, miután az akkori élettársa, John Cazale meghalt és lelkileg nem állt készen rá, ellenben a világ ezáltal megismerhette Sigourney Weavert.