Anne Hathaway számára nincs megállás: Elvarázsolt Ella sorozatot kap

Anne Hathaway úgy tűnik a múltban ragadt és igyekszik a legtöbb korábbi szerepét újraélni a 2020-as években. Nem elég, hogy már készül a Neveletlen hercegnő folytatása, április végén pedig letarolta a mozikat a 20 évvel később folytatódó Az ördög Pradát visel 2. része, most jött a hír, hogy egy újabb ikonikus karakterét, Frelli Ellát is viszontláthatjuk a közeljövőben. Az Elvarázsolt Ella című filmjéből, melyben a főszereplő Ellát alakította, a Disney készít sorozatot.

Anne Hathaway Elvarázsolt Ella című filmje folytatja az újjáélesztett filmek sorát (Fotó: Miramax / Entertainment Pictures)

Anne Hathaway filmjei 20 évvel később új erőre kapnak

Anne Hathaway filmjei között számos olyan darabot találunk, mely bőven kiállta az idő próbáját és napjainkban is pont olyan szórakoztató és bájos, mint amikor anno, közel 20 évvel ezelőtt elkészült. A Neveletlen hercegnő filmekben látott átlagos gimnazista lányból hirtelen egy ország hercegnőjévé válni annak minden örömével és kihívásával egészen biztos, hogy sok fiatal lány legbelső titkos vágya volt, Anne Hathaway és Julie Andrews két filmje pedig boldogan elevenítette meg a vásznon ezeket a vágyakat. Az ördög Pradát visel már egy pár fokkal idősebb korosztálynak, a pályakezdő kora 20-as éveikben járó lányoknak szóló óda volt, akik próbálnak érvényesülni a munkaerőpiac kegyetlen világában.

Julie Andrews és Anne Hathaway párosa sok tinilány álmát keltette életre (Fotó: Walt Disney Pictures / NORTHFOTO)

Elvarázsolt Ella: egy mágikus felnövéstörténet

Az Elvarázsolt Ella egy kicsit más köntösbe bújtatott felnövéstörténet típusú alkotás volt, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett a mágikus fantasy elemekre, ugyanakkor mégis megtaláltuk benne a háttérben meghúzódó mondanivalót. A történet szerint Ella, akit még születésekor megátkoztak, így minden utasításnak engedelmeskednie kell, új élethelyzetben találja magát, amikor édesanyja halála után egy bentlakásos iskolába küldik. Egyre többet tud meg az őt súlytó átokról, különös családi kötelékeket formál és Ámor nyila is eltalálja, de vágyai tárgya, a királyság hercege elérhetetlennek tűnik számára.

Az Elvarázsolt Ella egy igazán különleges felnövéstörténet volt (Fotó: ©Miramax Films / Entertainment Pictures)

Elvarázsolt Ella más lesz, mint a filmben

A film eredetileg Gail Carson Levine könyvén alapszik, bár csak nyomokban tartalmazza a kötet eredeti cselekményét. A sorozat fejlesztője, Beth Schwartz és forgatókönyvírója, Ilana Wolpert ezúttal többet kívánnak meríteni az eredeti történetből. Levine könyvében például 4 egész fejezetet szentelt a bentlakásos lányiskolában zajló eseményeknek, ahol Ellát, mint újonnan érkezőt természetesen halálra szekálják a társai, de még így sikerül szert tennie egy legjobb barátra. Anne Hathaway ugyan nem Ella szerepében tér vissza a szériába, csupán produceri feladatokat teljesít, de némi megnyugvással szolgál a jelenléte, így talán sikerül megőrizni valamit az eredeti film esszenciájából. Mint számos példa mutatta az elmúlt időszakban, ez nem mindig sikerül, gondoljunk csak A Gyűrűk Ura-univerzumhoz készült A hatalom gyűrűi sorozatra, mely most folytatást kap, pedig a rajongók ott rúgtak bele az első két évadba, ahol tudtak.