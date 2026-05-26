Arany Pálma 2026: Park Chan-Wook legszívesebben senkinek nem adta volna a fődíjat

Szombaton hivatalosan is lezárult a Cannes-i Filmfesztivál, mely a hagyománynak megfelelően a versenyfilmek értékelésével, díjátadójával végződött, ahol átadták a rangos Arany Pálma-díjat. Az esemény zsűrijét a modern filmvilág prominens alkotóiból válogatták ki: Park Chan-wook, Demi Moore, Chloé Zhao, Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Laura Wandel, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty. A zsűri elnöke erős, de humoros gondolatokkal kezdte beszédét.

Cannes 2026: a rendezvénysorozat végén átadták a zsűri által elbírált filmek díjait, köztük az Arany Pálma-díjat (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Arany Pálma 2026: Nem volt könnyű dolga a rendezőknek

A zsűri elnöke az Oldboy és a Nincs más választás című remekművek legendás koreai rendezője, Park Chan-wook volt, aki a záróeseményen tartott beszédében némi humort és öniróniát is megengedett magának:

Az az igazság, hogy senkinek nem akartam átadni az Arany Pálmát, mivel ez egy olyan díj, amit én soha nem kaptam meg. De nincs más választás.

– mondta humorosan, rezzenéstelen arccal a rendező.

A vicceskedéssel ellentétben végül kiosztották a díjakat. A legfőbb elismerést, az Arany Pálmát végül Cristian Mungiu filmje, a Fjord nyerte Sebastian Stan és Renate Reinsve főszereplésével. A rendező ezzel másodjára tudhatja alkotásának az esemény legfőbb elismerését: 19 évvel ezelőtt már hazavihette ugyanezt a díjat a 4 hónap, 3 hét, 2 nap című alkotásáért.

Rendhagyó volt ez a rendezvény, ugyanis a zsűri több díjat is szétosztott a kategóriájukon belül. A legjobb színész, legjobb színésznő és legjobb rendező díját két versenyzőnek adták át, mert egyszerűen a zsűri nem tudott dönteni közöttük. A zsűri elnöke, Park Chan-wook megindokolta ezt a ritka döntést:

Ha látták ezeket az alkotásokat, biztos vagyok benne, hogy megértik a döntésünket. Mindegyikük remek munkát végzett és nem tudtuk eldönteni, hogy melyik jobb a másiknál.