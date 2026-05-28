Mi az igazság? Cynthia Erivo tagadja, hogy több lenne barátságnál közte és Ariana Grande között

A Wicked: Második rész 2025 egyik legnagyobb felhajtását kapta. A Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum és Jonathan Bailey nevével fémjelzett Óz, a csodák csodája előzmény musical már csak azért is hatalmas figyelmet kapott, mert a két főszereplő színésznő kívülről nézve kifejezetten kétértelműen kezelték a köztük kialakult, szakmaiságot némileg túllépő viszonyt.

Csak Ariana Grande és Cynthia Erivo tudja az igazságot (Fotó: RW/MediaPunch)

Ariana Grande-Cynthia Erivo: barátság, vagy annál több?

Cynthia Erivo legutóbb a Variety-nek adott mélyinterjút. A beszélgetés fő témája az volt, hogy hogyan vészelték át Ariana Grandéval a Wicked-filmek forgatásait és a különösen erős lelki állóképességet igénylő promó- és premierturnét. A színésznő elmondta, hogy egy íratlan szerződést kötöttek, hogy kitartanak egymás mellett és segítik egymást lelkileg. A kitartásuk jelképe pedig egy közös tetoválás volt és azok az intimnek tűnő pillanatok, amiket az utóbb említett turnékon mutattak a kamerák előtt.

A rajongói közönség jelentős része Erivo szerint ezt alaposan félreértette, sokakban az az erős gyanú merült fel, hogy a két színésznő titkokban szeretők. Erivo a Variety-nek elmondta, hogy erről egyáltalán nincs szó:

Olyan volt, mintha az emberek tényleg nem hinnék el, hogy mi valóban csak barátok voltunk. Ez amiatt lehet, mert az emberek egyszerűen nem ismernek engem. Ha barát vagyok, akkor barát vagyok. Ha nem, akkor nem.

A színésznő elmondta, hogy a Wicked: Második rész mozis pályafutása után sem váltak szét az útjaik, azóta is szinte minden nap írogatnak egymásnak. Erivo némi szarkazmussal értékelte azokat, akik állítása szerint tévinformációkat terjesztenek az interneten, az otthon kényelmében.

Annyira érdekes, ahogy az emberek látják a dolgokat szemben azzal, ahogy valójában történt. Egy csomó otthon praktizáló pszichológus beszélt rólunk, hogy kik vagyunk, min megyünk keresztül, mit csinálunk és miért.

Erivo emlékeztetett minket arra az ominózus esetre, amikor Szingapúrban egy néző önhatalmúlag nekirontott Grandénak és ő a biztonsági személyzet előtt védekező üzemmódba kapcsolva akcióba lépett.

Azonnal bekapcsolt az agyamban, hogy „El kell tüntetnem! El kell tüntetnem!” És láttam, hogy az emberek nem igazán akartak segíteni, nem engedte el Arianát. Nem engedte el. Szóval elkezdtem lökni úgy, ahogy csak tudtam, hogy végül megszabaduljunk tőle.