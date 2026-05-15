Örökre bezárul a tárgyalóterem: véget ér Az igazság ára sorozat

Lezárul egy korszak, a Netflix bejelentette, mikor vehetünk részt az utolsó tárgyaláson. Az igazság ára sorozat az 5. évaddal befejeződik.

Az igazság ára véget ér

Az igazság ára (The Lincoln Lawyer) sorozat végéhez érkezik a Netflix kínálatában. A streaming a 2026-os Upfront prezentációs eseményén jelentette be, hogy a sorozat következő, 5. évada egyben az utolsó lesz. Az 5. évad már forog, premierdátumról egyelőre nem érkezett bejelentés.

A széria alkotói, Ted Humphrey és Dailyn Rodriguez közös közleményükben azt nyilatkozták, nagyon szomorúak, hogy lezárul a sorozat, de örülnek neki, hogy így a befejezés teljes mértékben az ő kezükben van.

Egyszer minden jó véget ér, de örülünk neki, hogy a mi feltételeinkkel ér véget. Amellett, hogy a sorozat célja az volt, hogy elmeséljük Mickey Haller és kollégáinak történetét, egyben végig szándékunk volt egy kerek, minden szálat elvarró befejezés is. Minden rajongónak megígérhetjük, hogy Mickey Haller története méltó befejezést kap. Már alig várjuk, hogy lássátok!

Miről szól Az igazság ára utolsó évada?

Ahogy korábban bejelentették az 5. évad Michael Connelly regénye, a Ressurection Walk alapján készül és 10 epizódot számlál. A Haller szerepét alakító Manuel Garcia-Rulfo természetesen visszatér az 5. évadban és új kihívással szembesül, amikor féltestvére, Emi, akit az Így jártam anyátokkal sorozatból ismert Cobie Smulders alakít, egy ártatlanul elítélt nő ügyével keresi fel. Az ügy különösen fontos jelentőséggel bír Haller számára, egyrészt mert nem egyszerű dolog egy 6 évvel korábbi ítélet ellen fellebbezni, másrészt felidézi a 4. évadban történteket, amikor ő maga került majdnem hasonló helyzetbe. Ezzel az üggyel most esélyt kap, és mindent meg is tesz azért, hogy múltbéli hibáit kijavítsa.

A jól ismert karakterek mellett régebbiek is visszatérnek egy-egy vendégszerep erejéig, ezt szintén a széria lezárásával együtt jelentette be a Netflix. Találkozhatunk Olivia Alcott bírónővel, akit Amy Aquino formált meg, valamint többek között Angela Trimbur, Elpidia Carillo és Keir O’Donnell is tiszteletüket teszik. Velük együtt pedig vadiúj vendégszereplőkkel is találkozhatunk.