Befutottak az első vélemények Az ördög Pradát visel 2-ről: mindenki imádja a visszatérést

Mától hivatalosan is megtekinthető a hazai mozikban Az ördög Pradát visel 2, melyben Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci húsz év után felelevenítik karrierjük legikonikusabb szerepeit. Az embargót feloldották, a kritikák pedig elözönlötték az internetet. Az első visszajelzések alapján a visszatérés meleg fogadtatásban részesült.

Az ördög Pradát visel 2 kritikai siker lett

Az ördög Pradát visel 2 véleményekből kiderül, hogy a színészeken kívül ez a cím is jól állja az idő próbáját. Egy lendületes, szórakoztató film a divat világában, ami hitelesen helyezi el a karakterek köztes idő alatti belső változásait a rohanó iramban alakuló média világában. A karakterek visszatérése abszolút hálás, még így is, hogy némely szereplők dinamikáját nem sikerült túl jól átadni és a humor sem az, amit feltétlen újra és újra fogunk idézni.

Összességében egy tartalmas darab, aminek tényleg kellett az a 20 év, hogy megszülessen.

Nemzetközi szinten a kritikai konszenzus is valahol itt fut össze. A Rotten Tomatoes oldalán David Frankel filmje kitűnő, 79%-os szakmai sikernek örvend, magyarul még a szőrös szívű kritikusok lelkét is megmelengette, ahogy Miranda Priestly emberibb oldalát mutatta a képernyőn. A vélemények jelentős része kiemelte Meryl Streep és Anne Hathaway játékát és a kortárs média világának hiteles bemutatását, a maga szatirikus, önironikus formájában:

Nagyobb lett, jobb lett és rezonál a kulturális korszellemmel, miközben megtartja az első film stílusát és szellemességét. Csakúgy mint Andy, a folytatás idősebb és bölcsebb lett.

– Tribune News Service

Hathaway és Streep a komikus ereje csúcspontjára került

– Daily Telegraph (UK)

A forgatókönyv egy művészi keveréke az újnak és a réginek, a komolynak és a bolondosnak, teszik ezt egy sokkal fényűzőbb módon, mint az eredeti.

– Sydney Morning Herald

Streep kiváló ellenpontot kap Hathaway személyében, aki ismét pont annyi üde naivitást visz Andy karakterébe, hogy megőrizze szerepét mint kissé tudatlan, de erőteljes nő, aki tökéletes ellenpárja a fondorlatos dívának.

– The Times (UK)