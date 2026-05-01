Befutottak az első vélemények Az ördög Pradát visel 2-ről: mindenki imádja a visszatérést

Mától hivatalosan is megtekinthető a hazai mozikban Az ördög Pradát visel 2, melyben Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci húsz év után felelevenítik karrierjük legikonikusabb szerepeit. Az embargót feloldották, a kritikák pedig elözönlötték az internetet. Az első visszajelzések alapján a visszatérés meleg fogadtatásban részesült.
Az ördög Pradát visel 2 kritikai siker lett
Az ördög Pradát visel 2 véleményekből kiderül, hogy a színészeken kívül ez a cím is jól állja az idő próbáját. Egy lendületes, szórakoztató film a divat világában, ami hitelesen helyezi el a karakterek köztes idő alatti belső változásait a rohanó iramban alakuló média világában. A karakterek visszatérése abszolút hálás, még így is, hogy némely szereplők dinamikáját nem sikerült túl jól átadni és a humor sem az, amit feltétlen újra és újra fogunk idézni.
Összességében egy tartalmas darab, aminek tényleg kellett az a 20 év, hogy megszülessen.
Nemzetközi szinten a kritikai konszenzus is valahol itt fut össze. A Rotten Tomatoes oldalán David Frankel filmje kitűnő, 79%-os szakmai sikernek örvend, magyarul még a szőrös szívű kritikusok lelkét is megmelengette, ahogy Miranda Priestly emberibb oldalát mutatta a képernyőn. A vélemények jelentős része kiemelte Meryl Streep és Anne Hathaway játékát és a kortárs média világának hiteles bemutatását, a maga szatirikus, önironikus formájában:
Nagyobb lett, jobb lett és rezonál a kulturális korszellemmel, miközben megtartja az első film stílusát és szellemességét. Csakúgy mint Andy, a folytatás idősebb és bölcsebb lett.
– Tribune News Service
Hathaway és Streep a komikus ereje csúcspontjára került
– Daily Telegraph (UK)
A forgatókönyv egy művészi keveréke az újnak és a réginek, a komolynak és a bolondosnak, teszik ezt egy sokkal fényűzőbb módon, mint az eredeti.
– Sydney Morning Herald
Streep kiváló ellenpontot kap Hathaway személyében, aki ismét pont annyi üde naivitást visz Andy karakterébe, hogy megőrizze szerepét mint kissé tudatlan, de erőteljes nő, aki tökéletes ellenpárja a fondorlatos dívának.
– The Times (UK)
Természetesen voltak, akiknél a negatívumok felülírták a film pozitív aspektusait. Az egyik legvisszatérőbb produktív vélemény a Meryl Streep által megformált Anna Wintour paródia, Miranda karakterét érte, akinek nehéz természetéből a történet érdekében kicsit visszább vettek, valamint többen félkésznek érezték az alkotást:
Nem ítélek el senkit, aki szeretné újra együtt látni ezeket a karaktereket, de ez a Pradába csomagolt film elbírt volna még valamennyit Streep kendőzetlen ördögiségéből.
– Associated Press
Igen, jó érzés volt újra ezekkel a karakterekkel találkozni és nevettünk itt-ott, de Az ördög Pradát visel 2 úgy érződik, mintha hamarabb jött volna ki a kemencéből, mint kellett volna. Épp annyira kiszámítható, mint a tavaszi virágzás.
– San Jose Mercury News
A visszajelzések és az előrevetített nézői igények alapján Az ördög Pradát visel 2 nagyot mehet nyáron, megmérkőzve a Christopher Nolan-féle Odüsszeiával, vagy a Tom Holland-féle Pókember: Vadonatúj nappal. Izgalmas szezonnak nézünk elébe, az biztos, hogy mindig lesz mit nézni.