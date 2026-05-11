Szem nem maradt szárazon a BAFTA TV díjátadón: Seth Rogen elhunyt kolléganője emlékére ajánlotta díját

Vasárnap tartották a BAFTA TV díjátadót, mely a filmes BAFTA-díj kistestvéreként az elmúlt év televíziós sorozatainak adható egyik legnagyobb szakmai elismerés. A díjazottak között tarolt az Owen Cooper főszereplésével készült Kamaszok és a Seth Rogen rendezte The Studio is, melyben a januárban elhunyt Catherine O’Hara is játszott. Seth Rogen megható gesztust tett egykori kolléganője felé, amikor neki ajánlotta a díjat.

A BAFTA TV díjátadóra május 10-én vasárnap került sor a londoni Royal Festival Hallban, ahol az elmúlt év legnagyobb televíziós sikereit díjazták. A legtöbb elismerés a Kamaszok című sorozatnak jutott, összesen 4 díjat vihettek haza. Köztük a szemérmetlenül fiatal, de annál tehetségesebb Owen Cooper állhatott ismét színpadra, aki tavaly szeptemberben már az Emmy-díjátadón is kereste a szavakat köszönőbeszédében, győzelmével pedig történelmet írt mint minden idők legfiatalabb Emmy-díjasa.

Ennél is meghatóbb jelenet játszódott le a színpadon, amikor a The Studio című sorozat alkotóját és egyik szereplőjét, Seth Rogent szólították a pódiumhoz. A The Studio a legjobb nemzetközi sorozat kategóriában nyert BAFTA TV díjat. Seth Rogen szokásos humoros köszönőbeszéde után komolyabb szavakat is intézett az egybegyűltekhez.

Hiba lenne megfeledkezni szeretett kolléganőnkről és barátunkról, Catherine O’Haráról, aki januárban távozott közülünk. Nagyon sokat jelentett nekünk és ahogy sejtem, nektek is, akik itt ültök

– mondta a színész, majd a sorozatért kapott BAFTA TV díjat Catherine O’Hara emlékének ajánlotta.

Catherine O'Hara halála mindenkit megrázott a szakmában

Catherine O’Hara mély nyomot hagyott nemcsak a rajongók, de kollégái életében is. Január 30-án bekövetkezett halálakor elárasztották a közösségi média felületeit színésztársai megemlékező posztjai. Többek között Pedro Pascal, Michael Keaton, és Macaulay Culkin is megható sorokkal búcsúzott a színésznőtől. Seth Rogen nem először szentelt külön figyelmet Reszkessetek, betörők! sztárja emlékének. A márciusban tartott Actor Awardson a színésznő poszthumusz díjat nyert a The Studio sorozatban nyújtott alakításáért, melyet Rogen vett át a nevében és egy hasonlóan könnyfakasztó beszédet intézett a közönséghez: