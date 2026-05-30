,,Steiner, Steiner, te nagyon akarsz élni, te Steiner!" – Mit nézzünk a BL-döntő előtt? Mutatjuk a legjobb focis filmeket!

Május 30-án, szombaton a budapesti Puskás Aréna ad otthon a 2026-os Bajnokok Ligája-döntőnek, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal csapnak össze vérre menő küzdelemben. Az esemény történelmi jelentőséggel bír, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy hazánkban rendezik a klubfutball legnagyobb európai döntőjét. Mivel a szerkesztőségünkben is sokan futball-lázban égnek, a hétvégi mérkőzés alkalmából összegyűjtöttük a legjobb focis filmeket, amikkel bárki könnyedén ráhangolódhat a hétvégi meccs kiélezett hangulatára.
Bajnokok Ligája-döntő a filmvilágban
Két félidő a pokolban (1961)
Fábri Zoltán legendás rendezésével kezdjük a listát. A Két félidő a pokolban a magyar filmtörténet egyik legszívbemarkolóbb története olyan színészlegendák tolmácsolásában, mint Sinkovits Imre, Garas Dezső és Márkus László. A munkaszolgálatosokból verbuvált szedett-vedett futballcsapat számára szó szerint élet-halál harccá válik a Führer születésnapján rendezett meccs, ahol egy német utászokból álló csapattal kell megküzdeniük. A végső ígéret a szabadság és a munkaszolgálat borzalmaitól való megmenekülés, de ahogy keserű szájízzel sejthetjük, a nácikkal felesleges alkudozni. A film szaktanácsadója az FTC egykori bajnok labdarúgója, 1957-ben vezetőedzője, Csanádi Árpád volt. Fábri Zoltán filmje igen nagy utat járt be és számos remake készült belőle, köztük az egyik legnépszerűbb az Andy Vajna produceri munkájával hazánkban forgatott Menekülés a győzelembe is.
Menekülés a győzelembe (1981)
20 évvel Fábri Zoltán rendezése után John Huston rendező is úgy döntött, leforgatja a remake-et, némi változtatással és a hollywoodi filmekhez illő happy enddel. A főszerepekben Sylvester Stallone, Michael Caine és a 2022-ben elhunyt Pelé játszottak, sőt, Gera Zoltán magyar színművész is, aki Fábri eredeti filmjében is felbukkant. A Menekülés a győzelembe cselekménye szemben az eredetivel végig arra ment ki, hogy a németekkel folytatott meccs leple alatt a szövetséges hadifoglyokból álló csapat megszökhessen a nácik fogságából.
Csavard be, mint Beckham (2002)
A Keira Knightley főszereplésével készült Csavard be, mint Beckham már jóval felhőtlenebb hangulatú film egy tehetséges indiai lányról, Jessről szól, akinek minden álma, hogy sztárfutballista lehessen, szigorú szülei azonban nem ilyen életet képzelnek el neki. A Keira Knightley által alakított Jules Paxton, aki a helyi női focicsapatban játszik, egy nap megpillantja Jesst, ahogy gyakorol és azonnal meglátja benne a potenciális sztárjátékost és elhívja a csapatba. A film a futballőrült britek körében az év egyik legnépszerűbb mozija lett.
Góóól! 1. - Góóól! 2.
A Góóól! kétség kívül a labdarúgásról szóló filmek csúcsa! Santiago Munez mexikói bevándorlóként az amerikai álmot kergeti munkamániás apja által uralt szegény, csonka csonka családjában. Egyetlen öröme a foci, ami a 2000-es években igencsak gyerekcipőben jár az Egyesült Államokban. Ennek ellenére kiszúrja őt a Newcastle egykori sztárja, Glen Foy, aki mindent megtesz azért, hogy lehetőséget kapjon a világ legerősebb bajnokságában, az angol Premier League-ben.
A második rész tovább emeli a tétet. A Newcastle-ben már helyi hősnek számító Munez lehetőséget kap, hogy a galaktikus érájában tobzódó Real Madridban bizonyítson, olyan szupersztárok között mint David Beckham, Raúl, Ronaldo, Zidane vagy Iker Casillas. Santiago azonban hiába illeszkedik be villámgyorsan, hamar rá kell jönnie, hogy a világsztárságnak ára van. Amíg karrierje szárnyal a csúcs felé, addig magánélete teljesen összeomlik és senki nem marad mellette, azok közül, akiket igazán szeret.
A klasszikus első két részhez 2009-ben készült egy harmadik epizód is, de az olyan pocsékul sikerült, hogy jobb ha meg sem említjük...