,,Steiner, Steiner, te nagyon akarsz élni, te Steiner!" – Mit nézzünk a BL-döntő előtt? Mutatjuk a legjobb focis filmeket!

Május 30-án, szombaton a budapesti Puskás Aréna ad otthon a 2026-os Bajnokok Ligája-döntőnek, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal csapnak össze vérre menő küzdelemben. Az esemény történelmi jelentőséggel bír, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy hazánkban rendezik a klubfutball legnagyobb európai döntőjét. Mivel a szerkesztőségünkben is sokan futball-lázban égnek, a hétvégi mérkőzés alkalmából összegyűjtöttük a legjobb focis filmeket, amikkel bárki könnyedén ráhangolódhat a hétvégi meccs kiélezett hangulatára.

Mielőtt a Bajnokok Ligája-döntő küzdelmére szegeznénk a tekintetünket, itt vannak a legjobb focis filmek (Fotó: UEFA via Getty Images/Michael Regan)

Bajnokok Ligája-döntő a filmvilágban

Két félidő a pokolban (1961)

Fábri Zoltán legendás rendezésével kezdjük a listát. A Két félidő a pokolban a magyar filmtörténet egyik legszívbemarkolóbb története olyan színészlegendák tolmácsolásában, mint Sinkovits Imre, Garas Dezső és Márkus László. A munkaszolgálatosokból verbuvált szedett-vedett futballcsapat számára szó szerint élet-halál harccá válik a Führer születésnapján rendezett meccs, ahol egy német utászokból álló csapattal kell megküzdeniük. A végső ígéret a szabadság és a munkaszolgálat borzalmaitól való megmenekülés, de ahogy keserű szájízzel sejthetjük, a nácikkal felesleges alkudozni. A film szaktanácsadója az FTC egykori bajnok labdarúgója, 1957-ben vezetőedzője, Csanádi Árpád volt. Fábri Zoltán filmje igen nagy utat járt be és számos remake készült belőle, köztük az egyik legnépszerűbb az Andy Vajna produceri munkájával hazánkban forgatott Menekülés a győzelembe is.

A két félidő a pokolban egy igazi magyar bajnok, Csanádi Árpád szaktanácsadásával készült (Fotó: NFI YouTube)

Menekülés a győzelembe (1981)

20 évvel Fábri Zoltán rendezése után John Huston rendező is úgy döntött, leforgatja a remake-et, némi változtatással és a hollywoodi filmekhez illő happy enddel. A főszerepekben Sylvester Stallone, Michael Caine és a 2022-ben elhunyt Pelé játszottak, sőt, Gera Zoltán magyar színművész is, aki Fábri eredeti filmjében is felbukkant. A Menekülés a győzelembe cselekménye szemben az eredetivel végig arra ment ki, hogy a németekkel folytatott meccs leple alatt a szövetséges hadifoglyokból álló csapat megszökhessen a nácik fogságából.