Berobban Kylie Minogue dokumentumfilmje és Sacha Baron Cohen női alteregója is a héten

A tavasz utolsó hónapjából már csak 2 röpke hét van vissza, de a Netflix nem hagy cserben minket ezidő alatt sem és számos új premierrel örvendezteti meg a film- és sorozatrajongókat, akik a vörös streamingfelületre látogatnak. A héten elsőként érkezik az ausztrál pop nagyasszonya, Kylie Minogue dokumentumfilmje, a Kylie, valamint Geena Davis és A nyugdíjas forradalmárok, de Carrie Fisher regényadaptációja Meryl Streep főszereplésével és Sacha Baron Cohen romantikus vígjátéka is látható lesz.
Kylie Minogue dokumentumfilmje sosem hallott részletekkel (május 20., szerda)
Kylie Minogue filmes karrierje után vált minden idők legtöbb eladást produkáló ausztrál énekesnőjévé. Gyerekszínészként kezdte, majd az ausztrál Szomszédok című sorozathoz csatlakozott Charlene Robinson szerepében. Két év szereplés után, 1986-ban indította be énekesi karrierjét, mely fényesen ível felfelé, összesen két Grammy-díjat és négy Brit Awardsot eredményezve. A szerdán debütáló Kylie című dokumentumfilmben kendőzetlenül mesél kanyarokkal és fordulatokkal teli karrierjéről.
A nyugdíjas forradalmárok (május 21., csütörtök)
Geena Davis számára május 21. különleges nap lesz. A színésznő lesz a házigazdája a Cannes-i Filmfesztivál keretein belül megrendezésre kerülő amfAR Gálának, valamint új sorozata, A nyugdíjas forradalmárok is ezen a napon debütál a Netflix kínálatában. Az amfAR, azaz American Foundation for AIDS Research Elizabeth Taylor színésznő alapításával 1985 óta foglalkozik az AIDS gyógyításának kutatásával. Egy ideje a filmfesztiválhoz kötődve tarták meg a jótékonysági gálát, melynek most a plasztikai beavatkozásai miatt sokat bántott Davis lesz az egyik házigazdája. Ezzel együtt pedig izgulhat, hogy milyen nézőszámokat hoz A nyugdíjas forradalmárok, mely egy idillinek tűnő nyugdíjas közösségről szól, akiknek össze kell fogni, hogy elhárítsanak egy túlvilági veszélyt, amely azzal fenyeget, hogy elveszi tőlük azt, amiből egyébként sincs nekik sok: az időt. A Twin Peaks sorozatot idéző idősek otthona-sztoriban a Pókember egyik kedvelt főgonoszát alakító Alfred Molina, valamint Bill Pullman is feltűnik Geena Davis mellett.
Képeslapok a szakadékból (május 22., péntek)
Meryl Streep és Shirley MacLaine klasszikusa, a Carrie Fisher regényéből készült Képeslapok a szakadékból pénteken kerül fel a streaming-szolgáltató kínálatába. A történet főhőse Suzanne, aki színésznő és éppen felépülőben van kokain- és gyógyszerfüggőségéből és pórbálja újjáépíteni karrierjét. Erre azonban csak akkor kap lehetőséget, ha egy felelős személy gyámsága alá kerül, így jön a képbe szintén hollywoodi csillag édesanyja, a Shirley MacLaine által alakított Doris, aki sosem volt egy mintaanya, így Suzanne nincs elragadtatva a helyzettől. A filmben olyan arcok tűnnek fel, mint Dennis Quaid, Gene Hackman, vagy a tragikus körülmények között 2025 decemberében elhunyt Rob Reiner.
Hölgyeké az elsőbbség (május 22., péntek)
Sacha Baron Cohen, aki egy megrögzött nőcsábász manipulátort alakít, nem mindennapi helyzetben találja magát ebben a romantikus vígjátékban. Karaktere kénytelen lesz szembenézni önmagával, szó szerint, amikor egy nők uralta párhuzamos világban találja magát, és találkozik a Rosamund Pike által alakított női megfelelőjével. A Thea Sharrock rendezte film ugyan romantikus vígjáték besorolást kapott, de az biztos, hogy komoly és aktuális témákat feszeget.
Mickey 17 (május 23., szombat)
Robert Pattinson újra és újra meghal Bong Joon Ho filmjében, és ezt önként vállalja. Az Élősködőkért Oscar-díjat nyert rendező legutóbbi filmje nem kapott túl fényes kritikákat, de sokan Robert Pattinson eddigi legjobb alakításának tartják, bár a Robert Eggers rendezte A világítótorony sem mondható éppen könnyed darabnak. Aki eddig lemaradt volna a filmről, az péntekig akár az HBO Maxon még megtekintheti, de aznap le is kerül a kínálatból, így szombattól már csak a Netflixen nézhető.