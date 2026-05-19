Berobban Kylie Minogue dokumentumfilmje és Sacha Baron Cohen női alteregója is a héten

A tavasz utolsó hónapjából már csak 2 röpke hét van vissza, de a Netflix nem hagy cserben minket ezidő alatt sem és számos új premierrel örvendezteti meg a film- és sorozatrajongókat, akik a vörös streamingfelületre látogatnak. A héten elsőként érkezik az ausztrál pop nagyasszonya, Kylie Minogue dokumentumfilmje, a Kylie, valamint Geena Davis és A nyugdíjas forradalmárok, de Carrie Fisher regényadaptációja Meryl Streep főszereplésével és Sacha Baron Cohen romantikus vígjátéka is látható lesz.

Kylie Minogue dokumentumfilmje sosem hallott részletekkel (május 20., szerda)

Kylie Minogue filmes karrierje után vált minden idők legtöbb eladást produkáló ausztrál énekesnőjévé. Gyerekszínészként kezdte, majd az ausztrál Szomszédok című sorozathoz csatlakozott Charlene Robinson szerepében. Két év szereplés után, 1986-ban indította be énekesi karrierjét, mely fényesen ível felfelé, összesen két Grammy-díjat és négy Brit Awardsot eredményezve. A szerdán debütáló Kylie című dokumentumfilmben kendőzetlenül mesél kanyarokkal és fordulatokkal teli karrierjéről.

A nyugdíjas forradalmárok (május 21., csütörtök)

Geena Davis számára május 21. különleges nap lesz. A színésznő lesz a házigazdája a Cannes-i Filmfesztivál keretein belül megrendezésre kerülő amfAR Gálának, valamint új sorozata, A nyugdíjas forradalmárok is ezen a napon debütál a Netflix kínálatában. Az amfAR, azaz American Foundation for AIDS Research Elizabeth Taylor színésznő alapításával 1985 óta foglalkozik az AIDS gyógyításának kutatásával. Egy ideje a filmfesztiválhoz kötődve tarták meg a jótékonysági gálát, melynek most a plasztikai beavatkozásai miatt sokat bántott Davis lesz az egyik házigazdája. Ezzel együtt pedig izgulhat, hogy milyen nézőszámokat hoz A nyugdíjas forradalmárok, mely egy idillinek tűnő nyugdíjas közösségről szól, akiknek össze kell fogni, hogy elhárítsanak egy túlvilági veszélyt, amely azzal fenyeget, hogy elveszi tőlük azt, amiből egyébként sincs nekik sok: az időt. A Twin Peaks sorozatot idéző idősek otthona-sztoriban a Pókember egyik kedvelt főgonoszát alakító Alfred Molina, valamint Bill Pullman is feltűnik Geena Davis mellett.