Itt az újabb hollywoodi botrány: Film készül Billy Joelről, csak erről éppen Billy Joelnek nem szóltak

Szinte még le sem csengtek a Michael Jackson-film körüli botrányok, máris egy újabb skandalumba tenyerelt bele a balhés életrajzi mozi társalkotója. A Michael vágója, John Ottman ugyanis a napokban rántotta le a leplet arról, hogy a legendás amerikai rockzenész, Billy Joel életéről szóló, Billy and Me, azaz Billy és Én címre keresztelt mozifilm gyártási folyamata elkezdődött. Az apró bibi ezzel egyedül csak az, hogy ez pont a címszereplőnek, Billy Joelnek nem tetszik.

Billy Joel életrajzi filmje hamar füstbe ment tervvé válhat (Fotó: mpi04 / mpi04/MediaPunch)

Billy Joel életrajzi film jöhet Billy Joel-dalok nélkül

Hiába a Michael-film vágójának nagy bejelentése, aki több mint negyed évszázad után állt ismét rendezőnek és következő projektjének a Billy and Me-t jelölte ki, John Ottman szarvát rögtön letörték. Billy Joel képviselője ugyanis órákkal azután, hogy világgá kürtölték, jön a Billy Joel-film, egy nyilatkozatot adott ki. Ebből az derült ki, hiába próbálkoztak már öt éve megszerezni Ottman és társai a zseniális rockzenész slágereinek jogait, mindig nemleges válaszba ütköztek, a biográfiával kapcsolatos új fejlemény előtt pedig értetlenül állnak és továbbra is fenntartják azt, ha ez a film tényleg elkészül, egy dalt sem használhatnak majd benne, és további jogi következményekkel kell szembenézniük az alkotóknak:

2021 óta a projektben érintett felek hivatalosan is értesítve lettek arról, hogy nem rendelkeznek Billy Joel élettörténetének megfilmesítési jogaival, és nem fogják tudni megszerezni a projekthez szükséges zenei jogokat sem. Billy Joel semmilyen formában nem engedélyezte vagy támogatta ezt a projektet, és bármilyen próbálkozás annak előremozdítására nélküle jogi és szakmai szempontból egyaránt félrevezető lenne

– olvasható a közleményben.

John Ottman, a Bohém rapszódia és a Michael Oscar-díjas vágója rendező szeretett volna lenni, de Billy Joelről zóló filmjét pont Billy Joel torpedózta meg (Fotó: Doug Peters / NORTHFOTO)

A Michael vágója csöbörből vödörbe esett

Lassan egy hónapja már, hogy landolt a mozik műsorlistáján a Michael Jackson-film, mely talán eddig még soha nem látott módon osztotta meg kritikát és a közönséget. Noha a kasszáknál eszméletlen számokat ért el, az ítészek egyáltalán nem voltak kibékülve többek között a pop királyának nevével összefonódó botrányok totális kigyomlálásával, de akadtak még más problémák is a látottakkal. Mi több, a Michaeltől a Jackson família több tagja is elhatárolódott, a szereplői pedig kellemetlen magyarázkodásba kezdtek.