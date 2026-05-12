Magyar sikerekért is izgulhatunk: ezekre a filmekre lesz érdemes odafigyelni a Cannes-i Filmfesztiválon

Május 12. és 23. között minden filmkedvelő árgus tekintetét szegezi Dél-Franciaország felé. Ekkor rendezik meg a 79. Cannes-i Filmfesztivált, melyen olyan sztárok lesznek érdekeltek mint Rami Malek, Scarlett Johansson, Léa Seydoux, Sebastian Stan vagy a rendezői debütálására készülő John Travolta. Az elképesztő csillaghullás mellett persze eget rengető visszatérés-történeteknek is szemtanúi lehetünk, illetve magyar sikereknek is szurkolhatunk majd. Mutatjuk, mely alkotásoknak lesz érdemes külön figyelmet szentelni az idei Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon!

A John Travolta-filmek száma nem a megszokott módon bővül a 79. Cannes-i Filmfesztiválon (Fotó: IMDb)

Úton van Rami Malek második Oscarja?

Lassan már tíz éve annak, hogy nemrégiben még hazánkban forgató Rami Malek Freddie Mercury-ként énekelte be magát a nézők szívébe a Bohém rapszódiában. Nem kizárt, hogy a második aranyszobrocskáját a Cannes-ban bemutatott filmje, a The Man I Love hozhatja neki házhoz, melyben egy halálos beteg színészt alakít, aki élete utolsó szerepére készül.

A Paper Tiger-ben pedig nem Oscar-díjak, hanem orosz maffiózók jönnek házhoz, méghozzá Adam Driver, Scarlett Johansson és Miles Teller otthonához, akik egy lehengerlő krimidrámával készülnek felcsigázni a fesztivál hangulatát.

Életrajzi filmekből sem lesz hiány

A fesztivál felhozatalát a lehengerlő és olykor sokkoló élettragédiák is színesítik majd. Ebbe a táborba tartozik majd a németek és lengyelek által közösen készített Vaterland, melyben Thomas Mann regénybeillő életét csodálhatjuk meg a vásznon. Méghozzá a német filmgyártás olyan sztárjai tolmácsolásában mint Sandra Hüller vagy August Diehl.

A Beatles-rajongóknak pedig igazi csemege, vagyis inkább örökké keserű pirula lesz a John Lennon: The Last Interview, amiben a zenekar egykori frontemberének utolsó napját követhetjük nyomon. Steven Soderbergh dokumentumfilmjében az archív felvételek napjainkban készült interjúkkal lett ötvözve, hogy felidéztesse a közönséggel ezt a szomorú, de egyben történelmi napot, John Lennon halálát.

Sandra Hüllerre az Egy zuhanás anatómiájában kapta fel a fejét a világ (Fotó: IMDb)

Nehézbombázók drámai szerepkörben

Szexi színésznőkből sem leszünk híján a 2026-os Cannes-i Filmfesztiválon, ám mindannyian. A Gentle Monsterben a Becstelen brigantyk és a James Bond-filmek szépsége, Léa Seydoux fog egy sikeres zongoristát alakítani, aki a kiégés elől vidékre menekülő férjének a lelkét igyekszik ápolni.