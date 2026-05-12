Magyar sikerekért is izgulhatunk: ezekre a filmekre lesz érdemes odafigyelni a Cannes-i Filmfesztiválon

Már egyet sem kell aludni, ma indul az ünnepi filmdömping a francia Riviérán. Május 12-én kezdetét vette a Cannes-i Filmfesztivál, mely idén is rengeteg izgalmas alkotást tartogat, köztük hazai mozikat is, csakhogy legyen miért izgulnunk nekünk, magyaroknak is.
Május 12. és 23. között minden filmkedvelő árgus tekintetét szegezi Dél-Franciaország felé. Ekkor rendezik meg a 79. Cannes-i Filmfesztivált, melyen olyan sztárok lesznek érdekeltek mint Rami Malek, Scarlett Johansson, Léa Seydoux, Sebastian Stan vagy a rendezői debütálására készülő John Travolta. Az elképesztő csillaghullás mellett persze eget rengető visszatérés-történeteknek is szemtanúi lehetünk, illetve magyar sikereknek is szurkolhatunk majd. Mutatjuk, mely alkotásoknak lesz érdemes külön figyelmet szentelni az idei Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon!

A John Travolta-filmek száma nem a megszokott módon bővül a 79. Cannes-i Filmfesztiválon (Fotó: IMDb)

Úton van Rami Malek második Oscarja?

Lassan már tíz éve annak, hogy nemrégiben még hazánkban forgató Rami Malek Freddie Mercury-ként énekelte be magát a nézők szívébe a Bohém rapszódiában. Nem kizárt, hogy a második aranyszobrocskáját a Cannes-ban bemutatott filmje, a The Man I Love hozhatja neki házhoz, melyben egy halálos beteg színészt alakít, aki élete utolsó szerepére készül.

A Paper Tiger-ben pedig nem Oscar-díjak, hanem orosz maffiózók jönnek házhoz, méghozzá Adam Driver, Scarlett Johansson és Miles Teller otthonához, akik egy lehengerlő krimidrámával készülnek felcsigázni a fesztivál hangulatát.

Életrajzi filmekből sem lesz hiány

A fesztivál felhozatalát a lehengerlő és olykor sokkoló élettragédiák is színesítik majd. Ebbe a táborba tartozik majd a németek és lengyelek által közösen készített Vaterland, melyben Thomas Mann regénybeillő életét csodálhatjuk meg a vásznon. Méghozzá a német filmgyártás olyan sztárjai tolmácsolásában mint Sandra Hüller vagy August Diehl.

A Beatles-rajongóknak pedig igazi csemege, vagyis inkább örökké keserű pirula lesz a John Lennon: The Last Interview, amiben a zenekar egykori frontemberének utolsó napját követhetjük nyomon. Steven Soderbergh dokumentumfilmjében az archív felvételek napjainkban készült interjúkkal lett ötvözve, hogy felidéztesse a közönséggel ezt a szomorú, de egyben történelmi napot, John Lennon halálát.

Sandra Hüller, Vaterland, Cannes-i Filmfesztivál
Sandra Hüllerre az Egy zuhanás anatómiájában kapta fel a fejét a világ (Fotó: IMDb)

Nehézbombázók drámai szerepkörben

Szexi színésznőkből sem leszünk híján a 2026-os Cannes-i Filmfesztiválon, ám mindannyian. A Gentle Monsterben a Becstelen brigantyk és a James Bond-filmek szépsége, Léa Seydoux fog egy sikeres zongoristát alakítani, aki a kiégés elől vidékre menekülő férjének a lelkét igyekszik ápolni.

A nemrég még az HBO Maxot a Társ címre keresztelt horrorjával letaroló Sophie Thatcher pedig úgy tűnik, nem képes elhagyni ezt a zsánert. A francia közönséget ugyanis ezúttal a Her Private Hell című filmjével igyekszik megborzongatni.

Sebastian Stan kopasz fejét és Almodóvár visszatérését sem láttuk jönni

Mielőtt még Harvey Denté változna a Batman folytatásában, Sebastian Stan felismerhetetlen külsővel sokkolja Cannes közönségét egy román-norvég koprodukcióban. A történelmi sikerre vagy épp bukásra készülő Bosszúállók sztárja ugyanis kopaszra borotvált fejjel, borostával és szemüveggel köszön vissza a vászonról a Fjord című családi drámában, melynek másik főszereplője az utóbbi évek egyik legfelkapottabb európai színészóriása, Renate Reinsve lesz.

Hasonlóan meghökkentő lehet Pedro Almodóvár visszatérése is. A spanyol direktorlegenda tavaly nem rukkolt elő semmivel sem Cannes-ban, idén viszont ismét szerepel a műsorlistán, mi több, a műfajokat mesterien ötvöző, Bitter Christmas című tragikomédiája lehet a fesztivál egyik nagy meglepetése.

Sebastian Stan, Fjord, Cannes-i Filmfesztivál
Sebastian Stanre rá sem lehet majd ismerni a Fjord című filmben (Fotó: Reddit)

Bővül vajon a Cannes-i Filmfesztivál magyar nyerteseinek a száma?

Cannes nem is lenne teljes, ha nem drukkolhatnánk egy vagy akár több honi alkotásnak vagy filmkészítőnek. Idén ráadásul több film is szerepel a programban, mely hazánkhoz köthető: ott van például a Szajki Péter nemzetközi szereplőbrigádot felvonultató, az anyaság nehézségeit elregélő Mielőtt elhagyjuk Toszkánát című drámája. De a francia Riviérán rendezik meg Nemes Jeles László legújabb mozijának, a Moulinnek is a díszbemutatóját. A francia nyelvű mű a második világháborúba, a nácik által megszállt Franciaországba kalauzolja vissza a nézőket, ahol a címszereplő, Jean Moulin élettörténetét követhetjük nyomon.

John Travolta debütál

Noha a versenysorozat részét nem képzi, mégis a Cannes-i Filmfesztivál 2026-os felhozatalának talán legizgalmasabb darabja John Travolta rendezői debütálása. A táncoslábú színészóriás még 1997-ben jelentette meg az egy repülésért rajongó kisfiú és az édesanyja utazásairól szóló Propeller One-Way Night Coach című regényét, melyet közel 30 év elteltével végül maga filmesít meg.

 

